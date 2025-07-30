Эффективно использовать возможности интернета научат предпринимателей Хабаровского края уже в августе. Бесплатные семинары и мастер-классы проведет центр «Мой бизнес» в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Конец лета для бизнеса – время активной подготовки к осеннему сезону. Мы знаем, что многие предприниматели даже на отдыхе читают бизнес-книги, прокачивают свои знания на семинарах и мастер-классах в режиме «онлайн». Поэтому в августе мы подготовили много интересных онлайн-мероприятий о способах запуска продаж и продвижении на интернет-площадках. Также бизнес ждут встречи с известными спикерами и предпринимателями, на которых можно будет обменяться опытом и найти новые полезные знакомства, — рассказала директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.

5 и 6 августа предпринимателей приглашают на двухдневный вебинар «Инструменты интернет-маркетинга», где они научатся оформлять сайты и продвигать социальные сети, обсудят алгоритмы e-mail-рассылок и рассылок в социальных сетях, а также основные приемы контент-маркетинга.

7 августа в центре «Мой бизнес» пройдет мастер-классе «Видеоролики, которые привлекают внимание». Предпринимателям покажут техники монтажа и редактирования видео, создания завершенного продукта из необработанных материалов.

13 и 14 августа пройдет двухдневный вебинар «Как самостоятельно запустить интернет-продажи». Участники узнают, как создать воронку продаж, изучат формулы продающих текстов и способы привлечения клиентов через социальные сети.

14 августа на встрече клуба предпринимателей хабаровчанка Татьяна Аршинова поделится с участниками опытом организации авторского фестиваля-конкурса «Кухня без границ». Предприниматели обсудят, как «вырастить» идею в масштабный бизнес-проект.

15 августа предпринимателей края приглашают на мастер-класс «Личный бренд — это имидж и репутация, на которые вы можете влиять!». На мероприятии участники обсудят актуальные тренды в сфере личного брендинга и подходы к выстраиванию коммуникации с аудиторией. Участникам расскажут о том, как строить доверительные отношения с клиентами, какой голос вызывает наибольшее доверие, а также какие каналы коммуникации будут наиболее эффективными в ближайшие годы.

О юридических и налоговых тонкостях, влияющих на продвижение, расскажут предпринимателям 19 августа на вебинаре «Продвижение предпринимателей». Бизнесмены узнают об инструментах развития личного бренда, формировании доверия к компании, а также о продвижении с помощью государственных сервисов и участии в тендерах.

Как выстроить работу в Telegram научится бизнес 20 августа. Предприниматели создадут собственный канал, откроют и оформят чат, определят форматы контента, познакомятся со статистикой и методами продвижения.

26 августа пройдет вебинар «Продажи действующим клиентам», где предприниматели разберут формулу прибыли и жизненный цикл клиента, узнают об инструментах повышения среднего чека, способах увеличения частоты покупок, кросс-продажах и пакетных предложениях, научатся сегментации клиентов на разные группы, а также получат чек-лист для менеджеров.

Подробнее обо всех мероприятиях августа читайте на региональном сайте центра «Мой бизнес» www.moibizkhv.ru. Получить консультацию можно по телефону: 8-800-555-39-09.