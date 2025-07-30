С 11 по 17 августа в Хабаровске пройдет Неделя молодежного туризма. Цель события – популяризация активного отдыха среди студентов, знакомство с уникальными локациями региона и укрепление имиджа края как точки притяжения молодежи. Организатором проекта выступил Туристский информационный центр Хабаровского края. Программа Недели включает экскурсии, мастер-классы, спортивные активности и культурные события.

– Мы стремимся создать условия, чтобы молодые люди открывали для себя красоту и потенциал родного края, оставались здесь жить, учиться и строить свое будущее. Развитие внутреннего туризма – одно из приоритетных направлений нашей работы, – отметили в министерстве туризма края.

Во время Недели молодежного туризма участники смогут посетить батутный центр, пострелять из лука, увидеть работу типографии, а также познакомиться с современными технологиями на экскурсии в лабораторию 3D-печати. Особое внимание уделено истории и культуре: пройдут автобусная экскурсия «Хабаровск – город воинской славы», сплав по Амуру, мастер-классы по японскому оригами и изготовлению деревянных значков, лекции о быте коренных малочисленных народов с дегустацией нанайских блюд.

Партнерами проекта выступили развлекательный батутный центр «Jumpinc», клуб стрельбы из лука «Лучник», издательский дом «Гранд Экспресс», кинотеатр «Гигант», Центр социальной адаптации молодежи «Грань», Дальневосточная государственная научная библиотека, Музей археологии, Музей энергетики им. В.П. Божедомова, проект «Голос внутри», этноцентр «Сэвэн» и другие.