По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июле относительно июня в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 1,1% и составила 188 000 рублей. При этом в восьми из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены, в трех стоимость метра в новостройках стагнирует, а в пяти городах цены снизились. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в июле снизилось на 3,4% по сравнению с июнем.

В июле в Хабаровске медианная цена квадратного метра в новостройках составила 187 000 рублей, что на 1,8% выше, чем месяцем ранее. Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 1,7% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 9,5 млн рублей, а медианная площадь — 53,1 кв. м.

«Начало цикла снижения ставок Банком России, отчасти, могло повлиять на интерес к рынку недвижимости — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Однако ставки остаются высокими, поэтому увеличение цен наиболее заметно в городах, где высока доля сделок без привлечения льготной ипотеки — такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань. В большинстве случаев рост медианных цен в объявлениях обусловлен сокращением объема наиболее доступных предложений. В целом динамика подтверждает, что покупатели находились в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости».

В июле миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (451 000 руб/кв.м), Санкт-Петербург (280 000 руб/кв.м), Казань (245 000 руб/кв.м), Нижний Новгород (190 000 руб/кв.м) и Уфа (178 000 руб/кв.м).

Наиболее ощутимый рост цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в июле зафиксирован в Уфе (+6%), Москве (+4,2%) и Челябинске (+2,2%), в то время как наибольшее снижение — в Самаре (-2,5%), Воронеж (-1,3%) и Краснодаре (-1,3%).