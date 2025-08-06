Эксперты ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких регионах Дальневосточного ФО наблюдается самый жесткий дефицит врачей, и где им предлагают наиболее конкурентные заработные платы этим летом.

Среди регионов Дальнего Востока в этом году нет ни одного, где есть достаточно специалистов с квалификацией врача, чтобы удовлетворить потребности рынка труда. Самый жесткий дефицит наблюдается в Еврейской АО — 0,1 резюме на вакансию врача (при том, что нормальные значения для рынка труда начинаются от 4,0 резюме на вакансию), но и у соседей ситуация не сильно лучше: в Магаданской области и Камчатском крае — по 0,4 резюме на вакансию, Хабаровском крае — 0,5, Чукотском АО и Республике Бурятия — по 0,8, Приморском крае и Амурской области — по 0,9, Забайкальском крае — 1, Сахалинской области — 1,5 и Республике Саха (Якутия) — 1,8.

При этом самый высокий спрос на докторов в 2025 году наблюдается в Хабаровском крае (1,1 тыс. вакансий, или 30% от всех подобных в ДФО), Приморском крае (675, или 19%), Забайкальском крае (406, или 12%), Бурятии (314, или 9%), Амурской области (293, или 8%), Камчатском крае (267, или 8%), Сахалинской области (174, или 5%), Якутии (165, или 5%), Магаданской области (129, или 4%), Еврейской АО (33, или 1%).

Наиболее конкурентные зарплаты врачам в этом году на Дальнем Востоке предлагают в Сахалинской области (медиана зарплатных предложений — 144,5 тыс. руб.), Магаданской области (135 тыс. руб.), Якутии (120,1 тыс. руб.), Амурской области и Камчатском крае (по 120 тыс. руб.). Далее идут Хабаровский край (103,9 тыс. руб.), Забайкальский край (101,2 тыс. руб.), Еврейская АО (100 тыс. руб.), Приморский край (99,9 тыс. руб.), и отстает от всех Бурятия (99,8 тыс. руб.).

«При этом в ряде дальневосточных регионов соискатели-врачи претендуют на более высокие заработки, чем им предлагают работодатели. Самая заметная разница зафиксирована в Сахалинской области: здесь желаемые зарплаты достигли 150 тысяч рублей, что на 5,5 тыс. рублей больше предлагаемых рыночных зарплат. Также предложения работодателей отстают от желаемых зарплат врачей в Приморском крае и Бурятии.

Более благополучная ситуация сложилась в Якутии, где предложения и ожидания практически находятся в балансе, а также в Забайкальском крае, Хабаровском крае и Амурской области, где работодатели даже превосходят желаемые доходы кандидатов-врачей», — комментирует Ксения Аверина, директор hh.ruДальний Восток.

Напомним, что 80% работодателей заявили, что испытывают в этом году сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине (данные опроса hh.ru, 2025). Причем две трети из них добавили, что по сравнению с 2024 годом стало существенно сложнее набирать кадры. По мнению большинства опрошенных работодателей чаще всего текучка медперсонала происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.), нехватка квалифицированных кандидатов на рынке труда и быстрое выгорание персонала.