По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июле 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость продемонстрировала стагнацию цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в среднем по миллионникам составила 143 000 рублей (+0,3% к июню). При этом объем предложения на рынке этих городов за месяц незначительно снизился — на 1%.

В Хабаровске в июле медианная стоимость квадратного метра готового жилья уменьшилась на 0,8% до 124 000 рублей. Медианная полная стоимость готовой квартиры в городе в июле составила 6 млн рублей, а медианная площадь – 50,5 кв. м.

«В июле мы фиксируем рост интереса к вторичному жилью на рынке недвижимости Хабаровска, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — С июня, когда ключевая ставка начала снижаться, просмотры карточек объявлений о продаже готовых квартир начали расти: в июле относительно мая рост просмотров составил 10,8%».

Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Москва (+1,6% до 368 000 руб), на втором месте — Пермь (+1,2% до 111 000 руб), на третьем — Санкт-Петербург (+1,1% до 219 000 руб).

Динамика цен, близкая к стагнации (колебания от -0,5% до +0,5%), на вторичном рынке зафиксирована в 7 из 16 российских мегаполисов — в Воронеже (+0,5% до 106 000 рублей), Новосибирске (+0,4% до 123 000 рублей), Красноярске (-0,1% до 121 000 рублей), Челябинске (-0,2% до 99 000 рублей), Ростове-на-Дону (-0,2% до 123 000 рублей) и в Волгограде (-0,5% до 95 000 рублей). В Казани цена не изменилась (187 000 рублей).

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (368 000 руб/кв. м), Санкт-Петербург (219 000 руб/кв. м), Казань (187 000 руб/кв. м), Нижний Новгород (141 000 руб/кв. м) и Екатеринбург (127 000 руб/кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются только в Волгограде (95 000 руб/кв. м) и Челябинске (99 000 руб/кв. м).