В Хабаровском крае с начала действия ограничений на авиаперевозки икры непромышленного изготовления проконтролировано 46 тысяч единиц багажа и ручной клади пассажиров

С 1 по 11 августа 2025 года в рамках эксперимента по контролю за авиаперевозками икры непромышленного изготовления, который проводится с 1 августа текущего года, в аэропорту «Хабаровск (Новый)» Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролировано 46 тыс. единиц багажа и ручной клади пассажиров.

Вес провозимой икры подтверждается биркой, которая наклеивается на багаж и ручную кладь пассажиров при входе в аэропорт. Желтый цвет бирки обозначает, что в багаже или ручной клади икра в разрешенных пределах, красный – вес икры может превышать допустимый вес, зеленым цветом маркируется багаж и ручная кладь, в которых икра отсутствует.

С начала эксперимента в хабаровском аэропорту наклеено 43 тыс. зеленых бирок и 3 тыс. желтых. Икра вывозилась пассажирами рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск. Больше всего икры вывозится пассажирами московских рейсов.

В ходе контроля была пресечена попытка оформления красной икры непромышленного изготовления сверх установленного лимита (не более 10 кг на одного авиапассажира) – пассажир, следующий в Москву, вез 12 кг продукта. Для того, чтобы выполнить правила авиаперевозок, ему пришлось вернуть 2 кг дальневосточного деликатеса провожающим.

Справочно:

Контроль за перевозками икры авиапассажирами проводится в рамках эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления в связи с большим объемом перемещения икры, добытой браконьерским способом, под видом продукции для личного употребления.

Действие эксперимента в Хабаровском крае продлится до 1 августа 2027 года. Также в эксперименте участвуют Камчатка и Чукотка.