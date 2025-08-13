Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 57-летнейженщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 7 августа 2025 года в дневное время у женщины с сожителем по месту их совместного проживания в городе Хабаровске, после употребления алкогольных напитков произошел словесный конфликт, переросший в ссору. Фигурантка не выдержав оскорблений в свой адрес, нанесла мужчине удар острым предметов в грудную клетку. От полученного повреждения он скончался на месте происшествия.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время осуществляется комплекс необходимых следственных и иных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
13.08.2025
