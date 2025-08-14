Ипотечные ставки давят на цены: Яндекс Недвижимость назвала регионы, где за год подешевели популярные форматы готовых квартир

По данным Яндекс Недвижимости на август 2025 года, в среднем по России наибольшая доля предложения на вторичном рынке приходится на сегмент двухкомнатных квартир — 34%. На втором месте находятся однокомнатные квартиры — 30%, на третьем — трехкомнатные квартиры (23%). Доля студий составляет 8%, а квартир с четырьмя и более комнатами — 5% от всего предложения.

В целом по стране медианная стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке увеличилась на 5% за последний год. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали на 3%, а «трешки» и квартиры с четырьмя и более комнатами выросли в цене на 4%.

При общем среднем росте стоимости метра на вторичном рынке в некоторых регионах страны медианная цена «квадрата» за последний год снизилась. Так, в сегменте однокомнатных квартир заметнее всего подешевели объекты в Хабаровском крае — на 14% за последний год до 111 000 руб./кв. м. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ, где стоимость метра в однушках снизилась на 11% до 163 000 рублей, на третьем — Кемеровская область, где снижение составило 8% за год до 99 000 рублей. На четвертом месте — Ханты-Мансийский автономный округ — снижение на 5% до 115 000 рублей за метр, на пятом — Северная Осетия — снижение на 4% до 102 000 рублей.

Стоимость «однушек» последний год находилась в стагнации в четырех регионах: Приморском крае (126 000 рублей), Калужской области (105 000 рублей), Хакасии (113 000 рублей) и Чувашии (105 000 рублей).

В сегменте двухкомнатных квартир самое заметное снижение цены метра зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе — на 15% до 127 000 рублей, на втором месте Хабаровский край — снижение на 8% до 90 000 рублей, на третьем — Псковская область — снижение на 8% до 69 000 рублей. На четвертом месте оказалась Карелия — снижение на 7% до 95 000 рублей за метр, на пятом — Республика Коми — снижение на 6% до 81 000 рублей.

Стоимость двухкомнатных квартир последний год стагнировала в 7 регионах России: Башкирии (89 000 рублей), Ивановской области (84 000 рублей), Амурской области (136 000), Северной Осетии (100 000 рублей), Волгоградской области (92 000 рублей), Чувашии (94 000 рублей) и Свердловской области (91 000 рублей).

«Даже при общем росте стоимости квадратного метра в ряде регионов мы видим снижение цен на самые популярные форматы — однокомнатные и двухкомнатные квартиры, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Чаще всего это связано с высокой конкуренцией в сегменте и структурой предложения. Однако сегодня важнейший фактор — это стоимость заемных средств. В условиях, когда ставки по ипотеке остаются высокими, стоимость жилья на вторичном рынке может снижаться с существенной динамикой в отдельных регионах. На этом фоне продавцы продолжают увеличивать дисконты для потенциальных покупателей. Во втором квартале размер средней скидки в миллионниках достиг 5%».