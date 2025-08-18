Глава тридцать первая «Заботы». Брежневский, служебный по должности, «Иван-Виллис» советской модификации ГАЗ-67 с бешеной скоростью мчался в направлении стрыйского военного аэродрома.

Ещё четверть часа назад, опаздывая к самолёту, Судоплатов, недолго думая, обратился к своему фронтовому другу Лёньке Брежневу, за временными колёсами срочным порядком добраться от Моршина до Стрыя.

Водитель, только что видевший деревенские сны, не заставил ждать, вскочил, крутанул рукоятку и, тут же рванул со второй передачи, генерал Васнецов и подполковник Толстой с трудом успели заскочить на задние сиденья.

Русский «козёл», получивший американское нежное прозвище «Иван-Виллис», на всех парах несся по ухабистой прикарпатской дороге.

Кузнец Гаврила, подобрав и заправив парашют, с тревогой посматривал на все подъездные пути к аэродрому, пытаясь угадать, с какой стороны появится главный диверсант страны, Судоплатов.

Не первый раз, стоя возле транспортника, наблюдал за взлётно-посадочной полосой, как взлетают на боевое задание и выполняют посадку новенькие «яшки», Як-3, конструкторского бюро Яковлева.

«Полчаса прошло, как номер семнадцатый ушёл на задание, вернулся, — от нечего делать, Гаврила, как учили, при любой возможности тренировал внимательность и память, — молодец лётчик! Да, технику самолёта, отдыхать, совсем нет времени. В полной лётной амуниции бежит следующий лётчик. Получается, самолёт один, а лётчиков много? Надо же! Вот это да! Парой взлетели! Немцы оставили отличную бетонку. Широкую и длинную, почти три километра, взлётно-посадочную полосу. Под реактивные самолёты готовили. Не получилось. У немцев не получилось, у нас получится. Город, особенно аэродром, брали аккуратно, чтобы не разрушить хозяйство. Городских боёв избежать удалось, как и аэродром, сохранить со всеми прилегающими постройками. Одним словом, научились воевать. Восемнадцатая армия! Это вам не хухры-мухры. Так, двадцать пятый ушёл, восьмой вернулся, семнадцатый, третий вылет. Красиво взмыл. Хоть в ушах и гудит, похлеще, чем в кузне, зато интересно».

С юго-востока на горизонте показался «газон» с открытым верхом, рядом с водителем сидел Судоплатов, повернувшись, как всегда, размахивая руками, с кем-то разговаривает.

«Наконец-то, успели! Лётчики бьют тревогу, взлетать пора, туча ползёт с востока, главное, успеть взлететь, пока погода лётная, — Гаврила обрадовался, теперь его точно возьмут на самолёт, ведь у Судоплатова план полёта, над Погорельцами, — слава Богу! Появился. А кто с ним на седушках сзади? Ба! Генерал Васнецов и друган детства Ванька Толстой. Неужели полетят? Вряд ли. В любом случае здесь работы много, останутся. Нас проводят и, останутся. Пойду встречать».

— Едут! Едут! Товарищ командир самолёта, смотрите, едут, — Гаврила, на радостях, чуть не прыгая, показывал лётчику столбы дорожной пыли несущегося на всех парах «Ивана-Виллиса».

— От винта!

Шелест крутящихся пропеллеров резко затмил рёв двигателей, набиравших требуемые для взлёта, обороты, транспортного самолёта. Дверь салона транспортника была ещё открыта, под ней приставочная лестница, рядом с шасси, справа и слева, стоят техники, готовые в любой момент убрать башмаки. Радист по рации сообщал дежурному контрольно-диспетчерского пункта о прибытии, без фамилии, главного пассажира, запрашивал разрешение на взлёт.

— Гаврила! Ты готов!

— Так точно!

— Над Погорельцами будешь прыгать? Или в Брянск, на базу летишь?

— Буду прыгать! Будь что будет. Надеюсь, выживу.

— А куда ты денешься, с подводной лодки! Ха-ха-ха!

Рядом стояли генерал Васнецов и подполковник Толстой, дружески хлопали своего фронтового товарища кузнеца Гаврилу, после войны обещали обязательно посетить Погорельцы и, его родную кузню. На радостях, Гаврилу прошибла слеза грусти и расставания, достал носовой платок, протёр глаза и, тут же, не впервой сегодня, попал в дружеские объятия Судоплатова.

— Товарищ генерал! Разрешите обратиться! Командир корабля Григорьев. Разрешите получить полётное задание.

— Разрешаю! Держи! Три минуты и, мы, вот с парашютистом, будем в самолёте.

Лётчик со всех ног помчался в самолёт, к радисту, докладывать на «кэ-дэ-пэ» о получении полётного задания для определения маршрута, коридора и эшелона воздушного движения к аэродрому выполнения посадки.

— Парни! Слушайте ещё раз. О ваших государственных заботах. Наш математик Савченко с точностью до метра определил место падения германского реактивного самолёта, Гаврила и Филипп без проблем нашли это место, куда самолёт, а точнее, по частям, его спрятали. На карте всё обозначено, прилагаются фотографии здания, которое построили над котлованом, куда спрятали двигатель, фюзеляж, крылья и всё остальное. До окончания нашей операции туда войска не вводили. Теперь, когда всё закончилось, можно.

— Так точно!

— Германского аса забрали тихо, для нас с вами неожиданно. Инициатива полностью Филиппа, он же, наш учёный аненербе Штейн Алекс Янкелевич, сообразил, проявил инициативу, действовал по обстановке. Переправили немецкого лётчика за линию фронта. Сработали хорошо, Филипп, его жена Маричка, упашник Ярослав. Доставили в место, указанное лётчиком.

— Так точно!

— Ваша главная задача, завербованный немецкий радист! Всё, о чём будет стучать, изучайте внимательно. Код провала знаете, в последнем предложении первое слово третьего абзаца известного вам романа Достоевского «Бесы». Внимательно следите за датой радиограммы, это и есть номер страницы. Книгу Пауль вам передал. С выходом на европейскую территорию у Пауля Зегерса для встречи с вами будут проблемы. Пропускной режим усилился ещё и патрулями.

— Так точно!

— У меня дел много. Не вы одни. Проявляйте разумную инициативу. Ваше место обитания не меняем, в санатории Моршин. Надо сделать так, чтобы Степана Бандеру не посмел убить никто! Нашему государству Степан Бандера нужен живым! Иначе, если убьют, из него сделают идеологическую икону, как у нас, Ленин. У них, со временем, такой иконой станет Степан Бандера. Уроженец Австро-Венгерской империи, подданный Польши, где и осужден за убийство польского министра на пожизненный срок. Для них других героев на этой территории «восточных кресов», нет. Никоим образом нельзя давать повод к такой развязке. У нас всё под контролем! Другого такого шанса внедрить туда своего человека никогда не будет. Больной с детства ревматизмом, Степан Бандера есть наш главный козырь в борьбе с этой «упашной нечистью». И, не на один год! Понятно!

— Так точно!

— Да, Гаврила! Чуть не забыл. Держи! Теперь «нож бухгалтера», будет у тебя, твоя забота, как сохранить, кому передать на вечное хранение. У Филиппа в Погорельцах осталось много детей, точно не помню, кажется, пятеро или шестеро. Поможем, чем сможем. Лаврентию доложу ситуацию. Забирай «нож бухгалтера», — Судоплатов ещё раз крепко обнял добродушного кузнеца Гаврилу, — будем живы, обязательно встретимся. Неизвестные разведчики войны из народа. Из одного села Погорельцы! Как Минин и Пожарский, мать вашу! Такое дело провернули!

— Павел Анатольевич, спасибо! Век помнить буду!

— По самолётам!

Фирменный поезд «Десна», по маршруту «Чернигов – Ленинград», отправлялся с первой платформы. В пятое купе девятого вагона Петке с Иркой купили все четыре места. Показав свои билеты милой проводнице, отец и мать Пети Клёнова ушли, якобы, в вагон ресторан, к друзьям. Проводница Лида Каменева, их билеты сложила в кармашки специального блокнота для обозначения купейных мест.

На подъезде к станции Орша, местное радио прервало песни советских композиторов и торжественно сообщило о героических здешних местах, где, недалеко отсюда, прогремели первые залпы знаменитых установок «Катюша», от обозначения маркировки изделия первой буквы «К», в сорок первом году. Командовал батареей капитан Флёров. Через пять минут после нанесения залпового удара, перевалочная станция Орша была разрушена до основания, германской армии впервые был нанесён ощутимый урон личного состава, техники, вооружения, боеприпасов. Не успев, диктор закончить свой рассказ, из динамиков на всю мощь уже гремела песня в исполнении Льва Лещенко «День Победы».

— Что ещё интересного запомнила? Рассказывай, — курсант Клёнов дотошно раскручивал куриную Иркину память, как мог, набирал информацию для своей дипломной работы, — то, что надо. Молодец! Про свой передок пока забудь, чуть позже натрём. Вспоминай!

— Занятия проходят вечером, каждый понедельник, часа два, не более того. Проводят разные люди, даже преподаватели университета. Изучаем просторы родного края, Галичины, от истории возникновения, времён Данилы Галицкого до наших дней. В последнее время кратко уделяется внимание украинскому национальному движению. Нет-нет, да и появится упоминание Степана Бандеры.

— Так-так-так, интересно. Подожди, сейчас запишу.

Поезд тронулся, позади героическая станция Орша, впереди Витебск, стук колёс фирменного поезда неумолимо приближался к славному городу трёх революций, Ленинграду.

Проводница Лида поняла суть покупки билетов, пройдя весь поезд, так и не нашла соседей парня и девушки пятого купе, подселять никого не стала, на пустующих местах сама хаотично застелила постельные принадлежности отсутствующих пассажиров.

— Не знаю, будет тебе интересно, или, нет, — Ирка задумалась, старалась вспомнить, как правильно сказать, — речь зашла о «цеховиках», кто такие, так и не поняла. Или «теневиках». По моему разумению, что-то связано с частной собственностью, точнее, какой-то особой производственной деятельностью. Наверное, шьют одежду, делают какую-то продукцию, много таких людей есть в сельском хозяйстве. Торговлю ведут, в обход государства. Фарцовка? Нет. Спекуляция? Не похоже. Короче, не знаю. Хотя, помнишь, из истории, раскулачивание. Слово вспомнила. Кооперация!

— Хорошо. А суть в чём?

— У них есть связи с такими же деятелями в Москве, Ленинграде, Воронеже, да везде, по всей, говоря правильно, Российской Советской Федеративной социалистической республике.

— Дальше.

— Кацапы предлагают отцепить от русской кормушки сначала поляков, чехов, словаков, венгров, румын и болгар. Этот, как его, Варшавский договор. Югославы и албанцы сами дёру дали. Потом, вместо них, создать независимые буферные государства Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию. Ещё Украину, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Армению. А также, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизию. Одним словом, все союзные республики пустить в расход. Нет, не так. В свободное плавание на взаимовыгодных условиях.

— Хотят отцепить и этих нахлебников?

— Да! И, не поверишь, вплотную заняться благополучием русского народа «эр-эс-эф-эс-эр». И, всё, точка! С остальными только взаимовыгодные партнёрские торговые взаимоотношения. Примерно так.

— Ты знаешь, Ирка, такое я, где то читал. Ах! Как я мог забыть! Роман Фёдора Михайловича Достоевского, «Бесы», написано, кажется 1871 годом, или около того. Запрещён в Советском Союзе лично Сталиным, 1935 год. Оказывается, сегодня в Советском Союзе появились свои бесы, «вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Уму непостижимо. Ты читала роман?

— Нет. А что, надо прочитать? Хорошо, прочитаю. Да, вот ещё. Повторюсь, кацапы предложили, их эти самые, бесы, как ты говоришь, вплотную заняться благополучием русского народа. Называли, примерно, Тамбов, Урал, Сибирь, Дальний Восток.

— И это вам рассказывают? Сколько людей туда ходят?

— Они сами подбирают. В университете. Наиболее благонадёжных. Приезжих с востока не зовут. Кружок такой сделали, краеведческий «История родного края», что-то вроде того. Заставляют некоторых вступать в «ка-пэ-эс-эс». Например, меня. Ещё приглашают тех, кто в тюрьмах сидели, лет тридцать тому вышли по амнистии. Их называют как то странно, «упашники», «оуновцы».

— А этих зачем?

— Организаторы хотели сделать преемственность поколений. Но, те люди, как и дед Толян, отказались. Ты же помнишь, что дед Толян сказал.

— Я записал, «если бы знал, что так хорошо будем жить, никогда бы не пошёл воевать против Советов», примерно так, близко к тексту.

— Вот здесь и «нашла коса на камень».

— Интересно.

— Да. Это ещё не всё. Слушай дальше. Я про кацапов. Только у них относительно украинцев, или окраинцев, есть особое мнение.

— Это как?

— Украинцы будут считаться украинцами только в пределах городов Львов, Ивано-Франковск, Луцк, Тернополь и Ровно. Если хотят добавить Ужгород и Черновцы, пусть договариваются с венграми и румынами, у которых Сталин забрал их земли. За что, нам не говорили. Остальные земли, Малороссии и Новороссии отдать обратно России. И перечислили города Малороссии, Киев, Житомир, Чернигов. Ещё Винница, Хмельницкий, Черкассы, Полтава. Потом Новороссии, Сумы, Ворошиловград, Донецк, Харьков. Что там ещё? Ах, да, Запорожье, Херсон, Днепропетровск, Кировоград, Николаев, Одесса. Отдельно, Крым!

— Да ты что! Предлагают развалить Советский Союз? Настоящие бесы! За что наши деды воевали? Во времена Сталина их бы на второй день расстреляли. Никак иначе, революционеры какой-нибудь «англицкой» разведки.

— Это не важно. Слушай дальше, что повергло в шок наших организаторов. Я сразу не сказала, на занятии была кацапская делегация, пять человек, в дорогих костюмах, при галстуках. Нас, студентов, было не меньше сотни. Точно! Больше сотни. Твои любимицы счетоводами были. Их тоже позвали.

— Ирка, не заговаривайся. В чём шок?

— Нашим организаторам кацапы сказали, что учение своего Степана Бандеры, засунуть в одно место, сам понимаешь, жопу, мол, толкайте на своих исконных землях, в Малороссию и Новороссию лезть не надо. Если есть желание, воюйте с ляхами, жидами, нас, русских, трогать не надо. У вас здесь жизнь налажена, скажите спасибо Сталину, не то, что в Тамбове и Рязани. Хотите хорошо жить, живите, или отделяйтесь от Союза без Степана Бандеры.

— И чем закончилось?

— Наши организаторы обиделись на кацапов. Те, на вокзал уехали одни, молча. Короче, забот прибавилось, касаемо учения Бандеры, с кацапами договориться не смогли.

— Ух, ты!!! Молодец, Ирка! Информация, просто класс! Мордерер будет доволен.

— Или, скажет, молодец, Клёнов, иди, оценка отлично. А твою дипломную работу под сукно и, молчать! Ха-ха-ха!

Утренний голос диктора разбудил обитателей девятого купейного вагона, сообщив о приближении к городу-герою Ленинграду, назвав время прибытия на Витебский вокзал.

Перебравшись к Балтийскому вокзалу, электричкой до Ленинского проспекта, пешком на Кубинскую улицу, дом 68, подъезд 4, этаж 3. Открыв квартиру ключом, на кухонном столе прочитали Светкину записку: «Привет! В институте до шестнадцати. Бабушка живёт на даче в Горелово, мама с отцом в Крыму. Располагайтесь. До встречи! Целую. Света Колоколова».

Оставив свои вещи, Петка с Иркой рванули в город на Невский проспект, первым делом, в пельменную столовую, завтракать. До обеда катались по реке Нева, обедали там же, к вечеру вернулись, Светка готовила ужин.

— Прошу к столу!

Немного прихрамывая на правую ногу, Света принесла каждому гостю полотенца и отправила гостей мыться. Приняв душ, Ирка зашла в комнату, где Светка рылась в шкафу.

— Проходи. Петя мне сказал, что и как. Будь как дома. Всё будет хорошо. Покажем, расскажем. Уж точно, у тебя потом забот не будет.

Ирка с удивлением смотрела, как её новая подруга, сняв ситцевый розовато-сиреневый короткий халатик, голая, напяливала на свои стройные, разные по длине, ноги, чёрные в сеточку, чулки. Подошла к шкафу, достала чёрного цвета, бюстгальтер, узкие трусики, положила на двуспальную кровать.

— Ирка! Ты что? Такими вещами не пользуешься?

— Нет, я ещё девственница. Хотелось бы на всё посмотреть со стороны.

— Хорошо. Мы с Петей тебе покажем, как надо делать.

Красивую Светкину фигуру портила только правая нога, короче левой ноги на два сантиметра. Дефект с рождения, по какой причине, медицинская история умалчивает.

— Это мамин шкаф. Они с отцом живут на Садовой улице, купили квартиру, недавно переехали. Отец помощник капитана большого торгового корабля, полгода плавает, полгода дома. Как видишь, какие вещи привозит маме. Я иногда пользуюсь. Сейчас с мамой в Крыму, отдыхают. А здесь я и бабушка, но та предпочитает в загородном доме, даче в Горелово, через железную дорогу от Петиного училища. Бабушка на даче, мы кувыркаемся здесь и, наоборот. У Пети есть ключи и от квартиры, и от дачи.

— И как познакомились?

— Я же учусь в торговом институте. За моей двоюродной сестрой Таней, ухаживает наш однокурсник, Толя Сердюков. Дело было прошлым годом, сентябрь. Как сейчас помню, суббота, спектакль «Дядя Ваня», по Чехову. Артисты Людмила Чурсина, Горбачёв, элита! Взяли меня с собой в театр, тот, где памятник Екатерине. После первого акта решили перекусить, зашли в буфет, купили еду, а сесть можно было только с курсантом, как раз три места пустовали. Познакомились. Оказался интересный собеседник. Толя, он детдомовский, с Петей нашёл темы для общения. Думаю, сестрёнка Таня, очень обрадовалась, что познакомились с курсантом, нашли мне пару, вывели меня, так сказать, в свет.

— Интересно.

— Пока Петя моет свои причиндалы, так и быть, расскажу. Поговорим о нашем, «девичьем», точнее, о «женском счастье». Я это называю чайник со свистком, сейчас поймёшь. Так вот, слушай. Петя проводил меня к дому, сказал, что время есть, у него увольнительная до восьми утра понедельника. Получается, суббота вечер, всё воскресенье и понедельник, утро. Я, возьми, да и пригласи чаю попить. Представляешь, полезла в сумочку за ключами и, случайно коснулась его рукой. Ладно бы, за бедро! Его прибор торчал, наверное, твёрже бетона. Зашли, на кухне поставила чайник и, мне, девственнице, так захотелось! Просто жуть! Так ещё в районе таза никогда не щекотало, сердце стучало, дыхание спёрло, лёгкие выворачивало наизнанку. Думала, всё, капец. Ведь никогда такого не было. Что и как надо делать, никакого понятия не имела. Выключила чайник. Стали целоваться, потом ничего не помню. Страсть обуяла. Когда очнулась, наша одежда вперемешку валялась по всей квартире, между ног непонятно что, как, будто туда засунули осиновый кол, пульс зашкаливал, ноги еле двигались. Скажу сразу, так приятно в жизни мне ещё не делал никто. Итог простой, меня лишили невинности, как ты говоришь, девственности. С тех пор и кувыркаемся. А ты, значит, идейная, только после замужества. В наше время тоже правильно. Если бы не моя нога, может быть, и я была таких же правил. А тут, такое несчастье с ногой. Вдруг никто замуж не возьмёт. Так, хоть есть, кому сунуть. Извини. Ведь вокруг, «куда не глянь, везде пьянь». Наша советская действительность. Фронтовики начинают пить, молодёжь продолжает. Вот тебе и наркомовские сотки. Так и страну можно пропить. Выйти замуж в наше время большая проблема. Точнее, правильно выйти, чтобы рождались нормальные умные здоровые дети. Про «женское счастье» молчу.

— А Петя? Я на замужество с ним не претендую.

— Тут дело заковыристое. Петю, по определённым правилам, однозначно отправят на Дальний Восток, как говорит Толя, в Хабаровск. У него будет запрет посещать Ленинград, лет так сорок.

— Я знаю, почему так.

— Отлично! Легче будет разговаривать. Я на Дальний Восток не хочу. А он ещё не знает, когда и на ком женится.

— И что? Неужели нельзя найти решения?

— Почему? Можно.

— Как?

— У моей мамы есть старший брат, очень влиятельный в Ленинградских кругах человек, директор Приозёрского совхоза, точно не помню. Так вот, он, из этих, как там, новых экономистов. Сейчас вспомню, кажется «цеховиков» или «теневиков», да это и не важно.

— Цеховиков? Теневиков, — Ирку сразу бросило в дрожь, голова затуманилась, передок запульсировал, вспомнился разговор с Петей о романе Достоевского «Бесы», — ничего, продолжай.

— Так вот. Моей маме сказал, что если у Светки такая любовь с этим курсантом, её Петя не поедет на Дальний Восток, будет командиром взвода родного училища. Но я не решаюсь сказать Пете.

— И не надо. У него особое воспитание, во всяком случае, не потребительское. Как я поняла, много самостоятельности. С его родителями неделю общалась. Видна «московская кость», не поспоришь, всё на логике построено. Не надо говорить.

— Я тоже так думаю. И это ещё не всё. Виктор Алексеевич узнал всю Петину подноготную, сказал, что он подойдёт для всех его будущих дел. Хорошая фишка получится. О чём это, я не поняла. Кстати, к Толе, который ухаживает за его, как и я, племянницей Таней, относится хорошо. Меня даже мысль посетила, на следующий год, как Петя получит диплом офицера, забеременею от него, родится здоровый ребёнок и, мне, «хромой утке», будет, легче может и замуж выйти. Я подумаю.

Журчание воды из ванной комнаты прекратилось, Ирка с нескрываемым удовольствием рассматривала красивое нижнее бельё, при тусклом свете настенного фонаря, покрывавшее чёрными разводами отдельные участки Светкиного ухоженного тела.

«Наверное, польское бельё, у нас продаётся везде, — про себя думала Ирка, — хотя, если отец морской капитан, значит, есть возможность, за границей, где и что купить. Торговый флот по всему миру, моряки бывают в разных странах. Меня заинтересовали местные «цеховики». Вот он, бес! Этот Виктор Алексеевич. Они, как и у нас, выступают против беспробудного пьянства, за то, чтобы дети рождались здоровыми, а не больными. Воинами, не воинами, неважно. Главное, стране, а точнее, то цеховикам, требуются рабочие руки, а не нахлебники. Столько денег государство тратит на этих недоделанных, кажется, так говорили кацапы в Львове. Петя говорит, что при таком подходе они скоро двинут своего человека, руководить страной, а тот, раздаст каждой союзной республике по отдельно взятой независимой квартире. По-простому, отстегнёт от русской кормушки. Появятся новые государства? И, ещё, чего доброго, ради будущих поколений введёт по всему Советскому Союзу «сухой закон». Примерно так говорили на занятиях приезжие кацапы. И, этот, директор совхоза, как я поняла, на руководящих ролях у цеховиков. Важная птица. Бес! Вот Петя, попал, так попал! Хотя, может и хорошо, что так. Светка не зря сказала, в наше время легче выйти замуж, имея на руках здорового ребёночка. Так и Петя говорил. Да, и я начинаю задумываться. Петя идёт, нет, пошёл на кухню, наверное, воды попить».

— У тебя, где расположено твоё приятное щекотливое хозяйство?

— Прямо сверху. Мы пока обходимся массажами. Как внутри, не знаю, не соединялись.

— Понятно. Значит, когда выйдешь замуж, у тебя с мужем проблем не будет, «из искры возгорится пламя». Зажигание одним тычком. Например, у меня срабатывает быстро, только внутри, выходит почти наружу, по кругу. Его прибор как раз для меня. Сама увидишь.

— А, что? Бывает по-другому?

— В глубине, например, Петя туда не зацепит. Ты на ладонь его смотри, это и есть длина прибора.

— И, что?

— Был смешной случай. Пришла моя подруга Ленка Камышева, спрашивает про моего «кузнеца», то есть Петю, хочет посмотреть, как всё это делается с парнями. Мы с Петей показали. Потом она захотела сама попробовать с Петей также, как я. Туда, сюда, зажигания нет, вовремя сообразили, не по размеру прибора, приятные моменты где-то глубоко. Из холодильника достали коляску колбасы, кажется, краковскую, тоньше, чем палка московской, разломали пополам, надели резинку и, стали, как гинекологи, раздвинули ей ноги, искать у Ленки внутри щекотливые моменты. Нашли, довели до прилива крови в таз, потом отлив, кровь хлынула обратно, щекоча по всему телу нервные окончания, Ленка, от удовольствия, стала орать, как резаная. Сама понимаешь, такое щекотливое движение крови и есть настоящее «женское счастье». Чайник со свистком закипает, примерно так. Когда всё затихло, примерили колбасу к Петькиной ладони. Оказывается, колбаса почти на три сантиметра длиннее ладони! Вот так!

— И что?

— В таких случаях надо искать негра. Иначе, загреметь в психушку не проблема. Гормональный шок по мозгам долбанёт, мало не покажется. Шутка. В России сегодня найти парня, чтобы туда доставало, да ещё и трезвенника, немыслимо. Не поверишь! Вышла замуж за негра! Отец помог, оформил на свой корабль, по её диплому переводчика, благо, языки знает. Там и случился союз. Так что, в первую очередь смотри у парня стройные ноги, не торчащие уши и, ладонь. К примеру, родится девочка, с кривыми ногами мужа и красивой мордашкой мамы, всё, пиши, пропало. Катастрофа для девочки на всю жизнь!

Ирка начинала вспоминать рассказы Пети о кинолекториях курсантам военного училища, «главное в семейной жизни оргазм жены», так сказали им не кто-нибудь, а профессора. В этом самом оргазме, то есть, щекотливом движении крови и, заключается «женское счастье», и, семейное долголетие. Наверное, так оно и есть. Не поспоришь.

«Ещё Светка сказала, что командир Кумач поступил в Московскую военно-политическую академию. Откуда его знает? Может Петя сказал? И, по счастливой случайности, она, Светлана Колоколова, для Пети, заняла место того самого Кумача по выполнению секретного плана «ленинградского зачатия». Значит, этот Кумач, бес! Ведь, как потом выяснилось, Виктор Алексеевич и является соавтором этого совершенно секретного плана рождения для страны здоровых детей. В основе всего лежит здоровое питание. Опять! Говядина и орехи! И, никакого алкоголя до сорока лет, пока не родятся нормальные здоровые умные дети, а не дебилы, уродцы, неизлечимо больные. И что с ними делать? Она сказала, процесс соития начался совершенно случайно, и, теперь, Светка помогает своим подругам в зачатии ради здорового ребёнка. От Пети. Интересно, вышли эти девушки замуж? Кого родили? Сколько их? Надо будет спросить. Ещё, как и я, сейчас, девушки просят свою подругу показать, как надо делать в таких интимных историях. Стоп! Светка бес? Хотя, как посмотреть на ситуацию. Действительно, жизнь одна, и, ошибиться в таком семейном деле никак нельзя. Так и начинается поход за настоящим «женским счастьем». Хорошо, что есть, где посмотреть, посоветоваться».

Заботы, заботы, заботы. Вся жизнь заботы! Курсант Клёнов лежал на широкой колоколовской кровати, молча, смотрел в потолок, прислушивался, старался определить, какая электричка прибывает на станцию «Ленинский проспект», какая убывает и, в какую сторону.

По левую сторону «без задних ног», сопела Светка, она так и не смогла перейти в свою комнату после практического показа щекотания прибором её щекотливых мест, как в черчении, вид сверху, вид сзади и два раза с разных боков, плюхнулась, даже чулки не сняла. Чрезмерное движение крови довело её к бессилию. Чайник со свистком перекипел!

Два часа прошло. Всю эту чертёжную геометрию совместных движений и звуков, с возбуждённым «до нельзя», интересом, наблюдала Ирка. А, после массажных ласк её передка уснула, тут же, справа.

«Интересная «картина маслом» получается с этими приятными ощущениями. Приливы и отливы крови не что иное, как схожее действо закипания чайника со свистком. Две девушки получили для себя удовольствие, разными способами. Мои действия есть добро или зло? Буду думать, — под стук колёс проходящего в сторону Балтийского вокзала, то ли грузового, то ли пассажирского поезда, про себя размышлял Петка, — а может это грех? Надо было в сельской церкви Погорелец исповедоваться, рассказать батюшке Серафиму, пришедшего вместо пожилого Никодима, эту самую историю «ленинградского зачатия». Это есть грех? И где здесь добро, а где зло? Как такие человеческие действия трактует святое писание? Понятное дело, в конюшне есть племенной жеребец, от него появляются на свет молоденькие кони. Как говорит главный конюх Гришка Будлянец, «только от него и, никого больше, потому что у него наследственность хорошая, развивающаяся, а не утихающая». Но я, же не животное, я человек. Да, не болею, питание правильное, водку и другую спиртовую гадость не потребляю, с учёбой проблем нет, память хорошая, спортсмен. Ещё пишу картины маслом, играю на скрипке. В ту копилку, аккордеоне, баяне, гармошке, гитаре, балалайке. Чего стоит только один баритон колхозного духового оркестра! Наследственность по отцу, московская, от прадеда, да и по матери, все «кровь с молоком». Долгожители! Ноги стройные, уши не торчат. Ладонь. Да что, ладонь? Чем не жеребец? Светка прикололась, что я её личная бензоколонка для многочисленных подружек. Ирка, ничего лучшего не придумала, как и меня со Светкой назвала бесами, поставила в один ряд, где Зубков с цеховиками и теневиками. Роман Достоевского «Бесы». Что нам говорит его герой Шатов о добре и зле? «У всякого народа своё собственное понятие о зле и добре и своё собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать». Золотые слова сказал бес Шатов бесу Ставрогину. А они ли бесы? А если подойти от общего к частному? То, есть, ко мне, Пети Клёнову. По вопросу зачатия между мужчиной и женщиной, я есть зло? Или добро? В монологе Шатова, до этих слов, ещё есть, одна полезная мысля. Спасибо моей бабушке Лукерье, знахарке, заставила выучить наизусть «от сих до сих». Надо вспомнить. «Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда не было ещё народа без религии, то есть без понятия о зле и добре». Интересно, а нож деда Филиппа, «нож бухгалтера» есть добро или зло? Ведь столько жизней лишил, как животных, так и на войне, человеческих! Нож, нож, нож».

Повторяя одно и то же слово своих ночных размышлений, под свист очередной приходящей электрички, Петя Клёнов уснул на широкой колоколовской кровати в объятиях молодых, ещё не родивших от него, девушек.

17 августа 2025 года.

Нож бухгалтера

Сергей Роща

Роман

Хабаровск