Подрядчик завершает строительство набережной в районе яхт-клуба. Здесь проведены дноуглубительные работы, которые обеспечат беспрепятственный подход водного транспорта к причальной зоне.

В настоящий момент подрядчик устраняет мелкие замечания и недочеты, выявленные «Службой заказчика». В ближайших планах – наведение порядка, специалистам предстоит вывезти складские и бытовые помещения.

— Ход работ мы контролируем в ежедневном режиме, а доклад о проделанных объемах и качестве каждый вечер предоставляем и.о. заместителю председателя правительства края по вопросам строительства Алексею Колеватых, – рассказал руководитель проекта КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» Василий Приходько.

Также идут работы по монтажу памп-трека и спортивных тренажеров. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин лично контролирует ход реконструкции набережной. В соответствии с его поручением, эксплуатация яхт-клуба должна возобновиться в ближайшее время.

Одновременно идут работы по реконструкции набережной на участке от Речного вокзала до сооружений «Водоканала», в перспективе он станет частью новой объединенной набережной длиной 9 километров.