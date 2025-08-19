В эту субботу, 16 августа, хоккейный клуб «Амур» презентовал новый состав команды перед предстоящим чемпионатом Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2025-2026. Своих поклонников «тигры» собрали на площади у центрального входа Платинум Арены. Для участников фестиваля «АMUR OLIMPBET FEST» были организованы музыкальные сеты от ди-джеев, выступление группы поддержки и молодежных коллективов города, развлекательные и игровые зоны, конкурсы, розыгрыш сезонного абонемента.

С началом предстоящего хоккейного сезона хоккеистов и несколько тысяч болельщиков поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона не смог присутствовать на мероприятии лично, поэтому записал видеообращение.

— Хоккейный клуб «Амур» – это один из символов Хабаровского края, команда с огромной аудиторией болельщиков. Прежде всего, хотелось бы сказать огромное спасибо всем вам: тысячам и десяткам тысяч людей, которые поддерживают наших парней в любых обстоятельствах. Вы действительно лучшие! А команде хотел бы пожелать соответствовать своим болельщикам. Нам нужно забыть прошлый сезон, исправить все ошибки, пахать на тренировках и сделать так, чтобы вами по-настоящему гордились жители нашего края. Самое важное – чтобы вы выходили на игры с максимальной самоотдачей и горящими глазами. Ну а мы, руководство края, вас всегда поддержим и поможем, – обратился к собравшимся Дмитрий Демешин.

Также губернатор, напомнил, что «Амур» представляет огромный регион, за команду болеют по всей России, и это должно быть для хоккеистов отдельной мотивацией.

— Всем нам хочу пожелать плодотворной предсезонки, отличного настроения на сегодняшнем мероприятии и только побед в новом чемпионате, – сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Помимо состава, хоккейный клуб также представил новый дизайн комплектов «домашней» и «гостевой» формы. Их разработчиком стал один из самых известных спортивных дизайнеров России Михаил Антипин. Новый свитер сезона 2025-2026 с автографами всех игроков сразу разыграли среди болельщиков.

— Очень рад видеть сегодня такое огромное количество неравнодушных к хоккею людей, хотя мы и так знаем, что у нашей команды огромная аудитория! За Тигров в нашем крае болеют все. ХК «Амур» часть нервной системы края. Желаем нам в спортивном ритме, с чемпионским настроем пройти чемпионат и показать красивый хоккей, – отметил в своем приветственном слове Первый заместитель Председателя Правительства края, председатель Попечительского совета клуба Сергей Абрамов.

Завершился хоккейный праздник выступлением одного из главных хип-хоп исполнителей страны, прожившего в Хабаровске все свое детство – певца Маркула.

Напомним, что новый чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги хабаровчане начнут на выезде, 7 сентября, матчем с новосибирской «Сибирью». Первую домашнюю игру сезона «Амур» проведет 15 сентября с командой «Шанхайские драконы».