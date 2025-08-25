Глава тридцать третья «Виражи». С приходом американцев, Мюнхен постепенно стал возвращать себе былое баварское величество. Простые немцы с ужасом вспоминали прошедшие двенадцать лет гитлеровского владычества. Семейство Штейнов получило ожидаемое пополнение, родился мальчик весом под четыре килограммов, назвали, как и обещали, Стёпкой.

— Маричка, спасибо! Традиции семей Бандеры живут, — американское покровительство дало небывалый прилив сил новоявленному признанному лидеру «окраинного» движения достижения своей независимости, — очень рад! Рожайте, сколько сил хватит.

— Спасибо, братик! Очень рада, что посетил наше скромное жилище.

— Я бы не сказал, что скромное, — Степан осмотрел вокруг себя самую большую комнату из пяти, поцеловал сестричку в лобик, — хоромы! Не то, что ваша хата Старого Угринова. Ха-ха-ха. Алекс, дело есть.

— Уважно слухаю.

— Да, ладно, тебе. Прекращай разговаривать со мной на этом дурацком языке. Говори нормально.

— Хорошо.

— Американские покровители дали добро сделать тебя аптекарем. В соседнем, слава Богу, не разрушенном доме, без присмотра осталась аптека. Хозяева, к сожалению, погибли в результате английской бомбардировки. Занимай помещение, осваивай новую для себя профессию, сейчас время лечить людей. Дело выгодное. На перспективу. Потом поймёшь. Спасибо скажете. Диплом германского профессора фармакологии, или, что-то в этом роде, принесут. Там, у порога, сумка с книгами, изучай.

— Спасибо, Степан Андреевич!

— Как продвигаются дела с Достоевским?

— Есть интересные мысли.

— В каком направлении?

— Я прочитал и другие произведения Фёдора Михайловича. Например, «Братья Карамазовы». Необходимо убрать основу духовного общения на землях Львов – Волынь, православное духовенство. Привести всё соответственно атеистическим воззрениям марксистско-ленинского учения.

— Ты так думаешь? Я бы не спешил. Народ спугнём. О Ялтинской встрече слышал? Сталин заберёт некоторые земли румын, за бесчинства в русской Одессе, ещё и венгров потрясёт за массовые расстрелы мирного украинского населения. Земли Львов – Волынь, именуемые теперь Западной Украиной, останутся в Советской Украине. Кёнигсберг также отойдёт русским.

— Это как?

— Всё согласовано. В сумке материалы Ялтинской конференции. Изучай. Напиши умную статью в сторону американской лести. За моим именем. Думаю, пригодится. Надо угождать хозяевам.

— В каком ракурсе?

— Сам решай, пиши, посмотрю. Хотя, думаю, в гуманитарном. Для работы в аптеке возьми себе в помощники, одного, двух, желательно кого-нибудь из немецких граждан. Через три дня приду, подготовь информацию, сделаем документы аптекарей. А где твой документ бухгалтера?

— Когда бежал, пришлось закопать форму. Там же остальные мои документы. Агент «Толян» знает, пусть откопает.

— Гут. Хорошо. Сделаем тебе новые документы бухгалтера. Про эту ересь аненербе забудь, на всю оставшуюся жизнь. Но, не забывай, может, когда-нибудь пригодится. Я тебе говорил, что наши хозяева, американцы и англичане, никогда не простят Сталину и Берии победы над Гитлером. Столько денег угрохали в этого Гитлера, и всё мимо, одни несчастья и, нескончаемое человеческое горе. Хотя, прибыль от двух мировых войн, получат немалую. Они ведь организаторы. Теперь ближе к нашим делам. Начинается процесс дискредитации советского руководства. На прицеле Сталин, Берия, они есть главные организаторы победы над Гитлером. Будем искать в их окружении «хлопчыкив», кто за нас эту самую дискредитацию сделает. Такую задачу ставят новые хозяева к моменту смерти «вождя народов», тогда всё и начнётся. Думаю, в будущем, американцы и англичане всё-таки найдут дурачков, подобно Гитлеру и, отправят войска на восток. Лично для меня важно, чтобы этими дурачками не оказались мы, украинцы земель Львов – Волынь, или, как, теперь, Западной Украины. На этом пока всё. Дерзай, аптекарь! Ха-ха-ха!

«Вот это да! Такой шанс упускать нельзя. Лучше не придумать, надо брать в помощники радиста. Тогда всё будет в ажуре. Под аптекой, наверняка, есть подвал, — Филипп, с трудом сдерживал восторг удачного стечения обстоятельств, — как же без подвала. Завтра и начнём осваивать помещения, если честно, давно глаз положил на эту аптеку. До войны здесь заправляли евреи. Степан, действительно, подсуетился. Если честно, не ожидал. Почему не уходит? Наверное, есть что сказать. Очень кстати Маричка обед готовит, может кушать хочет, за обедом получится действительно родственный дружеский разговор».

— Ты, знаешь, Алекс, я тут подумал вот о чём? Зачем мне всё это надо? Долго думал и, придумал, — Степан подвинул шикарный стул, присел, давая понять, что уходить не собирается, Филипп понял, кого-то ждёт, — придумал. Вариант первый. Отойти от всех дел и занять позицию русских, меня тут же убьют, в лучшем, для меня, случае, не будут мучить, чего доброго, четвертуют. А жить то хочется, тихо и спокойно, по-семейному, как ты, например, с Маричкой. В чём моя проблема?

— Деньги.

— Правильно гутаришь, Алекс! Конечно, они, родимые! А где их взять? Чтобы кормить семью.

— Как где? У англичан и американцев.

— Да! Вариант второй. Они дадут. Только за что? Какую работу я должен делать?

Филипп смотрел прямо в маленькие бегающие глазки своего босса, теперь родственника, всё думал, говорить или оставить свои мысли на потом, когда-нибудь, в другое время. Но, другого, такого подходящего доверительного времени может и не быть.

«Вовремя Маричка родила. Как говорят в народе «ложка дорога к обеду». Надо сказать, — от пристального взору собеседника, Степан отвёл в сторону свои уставшие глаза, — надо сказать. Зайдёт, не заржавеет. Пусть слушает».

— Недавно читал одну басню, называется «Слон и Моська», — по глазам Филипп понял, что Степан знает басни Крылова не понаслышке, за три года в концлагере, да с такими льготными условиями пребывания, все книги мира можно перечитать, но, стандартный вопрос всё-таки задал, — читали? Насколько помню, близко к тексту, финал той басни завершается словами «пускай же говорят собаки: ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона!»

— Ты это к чему? Получается, я, Степан Бандера, и есть та самая Моська? Алекс, а ты молодец, — Степан похлопал в ладоши, навёл указательный палец левой руки в потолок, — молодец! Ещё, какой молодец! Не зря я возлагаю на тебя недюжинные для меня возможности творческой научной мысли. Идея интересная. Ладно, Моська это я. Тогда, кто слон?

— Британия и Америка? Нет! Слон для вашей Моськи будет Советский Союз! Чем с большей придурью будете лаять на русских, соответственно, вам больше денег и будут платить. Больше крови! Больше денег.

— Хорошо, понял тебя. Вот ты эту придурь и сочиняй, за моей подписью. У меня для этого мозгов не хватит. Что касается крови, так её и так сполна хватает, даже перебор, для этого есть «шухевичи» и рядом с ними. Хорошо. Гут.

— Будет сделано.

Шум за входной дверью квартиры привлёк внимание Степана, встал, тихонько подошёл, прислушался, наступившая тишина заимела свой эффект, вернулся, сел на стул, задумался.

— Алекс, ты какие сказки будешь читать маленькому Стёпке?

Филипп увидел в глазах Степана настороженность, тот ждал ответа, надеясь воспользоваться ошибкой своих долгожданных домыслов, каждый раз бессмысленных для своего понимания.

— Мне настоящей сказкой всегда будет город Дрезден времён моего детства, — напряжение с лица Степана враз спало, глаза прищурились в незамысловатой улыбке, видно, ответ понравился, — родители читали сказки Андерсена. Я внимательно слушал и воочию представлял, как по нашей улице маршируют оловянные солдатики, над нашим домом пролетают дикие лебеди, в нашей квартире поселился гадкий утёнок.

— Нет больше твоего Дрездена! Разбомбили американцы и англичане сразу после окончания Ялтинской конференции. На следующий день! Я когда узнал, так и не понял, — Степан стал размахивать руками, — не понял. Зачем?

— Ужасно.

— Что касается сказок. Есть особый взгляд. Во всех русских сказках добро сражается со злом и, добро побеждает зло. Если ты читал русские сказки, то знаешь такую закономерность. А вот европейские сказки имеют совершенно другой смысл, как ни странно, зло, якобы превращается в добро и, таким образом, обманывает добро. Типа, побеждает. Во главе угла обман, грабёж, кто хитрее, тот и герой. Украл и, ты герой! Вот так! Получается разное исходное воспитание детей, — Степан старался подобрать правильные слова, — оно на всю жизнь. Вот поэтому европейцы, никогда не поймут русских, а русские европейцев. Вечное противоречие. А мы, земли Львов – Волынь, в эпицентре этого противоречия. И в этом наши все проблемы. Для всех, мы, окраинцы со всех сторон. Возьмём американцев и англичан. Хитрецы, каких свет не видывал! Поначалу навязывают дружбу, хорошие взаимоотношения, а, потом, в один момент, обманывают и, считают, свои действия сравни победе. Не знаю, как с ними дружбу водил Гитлер, но по мне, так дружба с американцами вещь непредсказуемая, точнее, смертельная. Кто ехал осваивать американский континент? Из тех же англичан мошенники, воры, уголовники. Не поверишь, они уничтожили местное население под корень. Там ведь, в той Америке, до их прихода, жили люди со своей цивилизацией. Уничтожили! Откуда я это знаю? Из наших краёв, от нищеты и бедности, благодаря австриякам и мадьярам, туда многие земляки уехали. Убежали! Вот они, приезжая в гости, много интересных историй рассказывают. У меня к русским претензий нет, хорошие люди, справедливые. Только вот нам, здесь, на нашей земле, австрияки и мадьяры создали такие гадкие условия, загнали в жуткую нищету, беспробудную бедность, при которых мы должны, вроде как, австрияков и мадьяр, ненавидеть, уничтожать, считать врагами. Но нет! Оглобли нашей телеги они всегда направляли и, до сих пор направляют, против русских. Лозунг придумали «ни кацапа, ни жида, ни ляха». Теперь, после Гитлера, к нам хозяевами, вовсю стучатся американцы и англичане. Какой прок от них?

— Деньги.

— Согласен. Или вот ещё ситуация. Есть Западная Украина, и, есть Западная Белоруссия. Почему эти украинцы взяли сторону Гитлера? А белорусы все сообща сражались с Гитлером? В чём разгадка? Не знаешь? А я, кажется, допёр, в чём суть. После третьего раздела Польши, когда польскую государственность австро-венгры и немцы стёрли с лица земли, взяв в сообщники русских, наши земли отошли австриякам, а белорусские вместе с Варшавой, русским. В этом и есть вся соль взаимоотношений, русские не притесняли поляков и белорусов, жили с ними на равных условиях, а вот австрияки относились к нам свысока, за равных с ними людей, не считали. Быдло! Скот! Я понимаю, мы ошиблись со своим выбором очередного хозяина в лице Гитлера, уверен, ошибаемся, и сейчас выступить против русских с подачи англичан и американцев, а вот белорусы нет, они будут с русскими до конца, — немного подумав, добавил, — только благодаря русским, поляки и финны, получили свою государственность. А что взамен? Какая благодарность? Превратились в мосек, и, стали лаять на слона. Лично я считаю поляков плохими людьми, они сволочи, твари, каких свет не видывал. Вся моя борьба была с поляками. Не отрицаю. Пожизненный приговор имею. А, тут, надо вести борьбу с русскими. У меня, как ты понимаешь, другого выбора нет, чтобы не загреметь на пожизненные польские нары.

— Деньги?

— Ты прав, деньги. Другого такого дохода в семейный бюджет, мне, с детства больному ревматизмом, не найти. Никто не хочет стать во главе нашего национального движения, одни боятся из-за отсутствия ума, других наших представителей чураются сами американцы и англичане, не хотят иметь дело с убийцами жидов и поляков. Вот и приходится мне рулить всем этим скопом. За что? Пока непонятно. Точно знаю одно, когда-нибудь украинскому народу незалэжнисть дадут только русские и, больше никто. Почему? Потому что русские не грабят, англичане грабят. Ладно, оставим на потом философию, ближе к насущным делам. Так что у нас там с бухгалтерией?

— Связь с проводами налажена. Деньги получены, отправлены во Львов, Стрый, Калуш. Туда же для схронов сбросили оружие, боеприпасы, продовольствие. Рация работает хорошо, не жалуюсь. Получение денег подтвердили установленным сигналом.

— Гут! Хорошо!

— Прошу к столу, обед стынет, — Маричка смотрела в глаза своего братика вопрошающей улыбкой, Степан согласился, — пока малой спит, самое время перекусить.

— Гут! Хорошо. Давайте обедать, дела подождут.

Электричка в сторону посёлка «Заря» отправлялась с пятой платформы Курского вокзала города Москвы. Выпускнику Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны, лейтенанту Клёнову, предписано прибыть в Главный штаб войск противовоздушной обороны страны.

В приёмной Главного маршала авиации Колдунова девять таких же лейтенантов из резерва Главнокомандующего Войск противовоздушной обороны страны дожидались каждый своей аудиенции.

К девяти «золотым медалистам» из числа «генеральских сынков», в резерв главкома, десятым добавили «краснодипломника» Клёнова.

С каждым молодым замполитом главком беседовал недолго, задавал стандартные вопросы, как дела, есть ли желание служить, кроме Клёнова.

— Товарищ Главный маршал авиации! Лейтенант Клёнов прибыл для прохождения собеседования в связи с назначением на офицерскую должность!

Дважды Герой Советского Союза Александр Иванович Колдунов выходил навстречу и с каждым здоровался лично, указывал место, удобное для ведения беседы. Кадровик зачитал краткую характеристику молодого офицера.

— Лейтенант Клёнов Пётр Алексеевич, Чернигов. А почему не в лётном училище? В твоём городе прекрасное училище военных лётчиков. Здоровье тебе позволяет, футбол, биатлон, лыжи, шахматы. Целая россыпь наград Ленинградского военного округа! Твой дядя, полковник Гренок Василий Филиппович, инструктор в этом училище? Один из лучших молодых военных лётчиков, когда я командовал Дальневосточной одиннадцатой отдельной армией противовоздушной обороны, с шестьдесят восьмого по семидесятый годы. Почему не пошёл в лётчики?

— Товарищ Главный маршал авиации, разрешите доложить, — кадровик, как и полагается, беседу дополнил справочной информацией, — он поступил, только его отчислили ещё до присяги за подделку медицинской карты, в поликлинике врач, мама друга, одноклассника, убрала наличие болезни холецистит, воспаление жёлчного пузыря.

— Спасибо. Сегодня мы этот казус в расчёт брать не будем, — главком улыбнулся, вспомнил свои медицинские проказы, продолжил, — в курсе, куда твои друзья поедут служить? За учёбу они получили золотые медали, у тебя «красный» диплом.

— Никак нет! Не говорили!

— Их распределили в Московский военный округ. Тебе доверяю Дальний Восток, заместителем начальника отдельного центра радиоразведки особого назначения. Должность майорская, на следующий год имеешь право поступить в академию на факультет беспилотные средства противовоздушной обороны. Твой командир майор Голобородько Леонид Александрович подробно разжуёт. Воинская часть центрального подчинения, Хабаровск, управление полка на Камчатке. Степень секретности высокая. Как мне тут подсказывает кадровик, твой отец Клёнов Алексей Петрович в этой части служил «пиджаком», один год, после окончания Киевского политеха, факультет радиоэлектроники. Вот тебе и традиция. По значимости, ты комиссар, политрук, замполит, второй человек, после командира. В штате двенадцать офицеров, тринадцать прапорщиков и, две сотни солдат по призыву. Будешь заниматься пеленгацией и перехватом радиоэфира иностранных самолётов-разведчиков до подхода к зоне обнаружения радиолокационных станций. Поедешь?

— Так точно, товарищ Главный маршал авиации!

— Хорошо. Только есть одна мелочь. На Дальний Восток направляем семейных офицеров. В отделе кадров получишь отпускной билет на две недели, чтобы ты женился. Как понял?

— Так точно! Понял. Надо жениться.

— Ну, вот и славно. Желаю удачи!

«Вот, чёрт! Влип, так влип! Надо было соглашаться с предложением «зуба», жениться на его племяннице Светке, пусть бы жила себе в Ленинграде. Может, зря тогда отказался, сейчас и проблем бы не было, — лейтенант Клёнов, под стук металлических колёс электрички, метался мыслями, пытаясь найти выход, куда податься и что делать, — скоро Москва. В Ленинград нельзя, однозначно, запрет сорок лет. Это будет две тысячи двадцать четвёртый год! «Зубу» тогда будет ровно восемьдесят лет. Ещё надо дожить. Интересно, родит Светка в мой день рождения? Это её майская идея. Решила сама воспользоваться «своей бензоколонкой». В обход мнения родителей, хотя, им какая разница. А вот дядя Витя немного пошумит! Пусть шумит, о Светкиной беременности, надо, или не надо, разговора не было. Да, Толян, старше меня на год, был прав, отправят в Хабаровск. Зря, наверное, прикололся «зубу», отказавшись быть фишкой в его делах, мол, лучше фишку Толика сделайте министром обороны, на том и разошлись. Так, Чернигов. На ком можно жениться? Саша Блинова, Лена Шевель, Таня Кошман, Юля Койдан, всех не перечесть. Есть кандидаты, только вот захотят ли поехать на Дальний Восток? У меня время подумать ещё есть. Вот и Курский вокзал. Надо сходить в Третьяковку. Посмотреть картину Василия Поленова «Московский дворик». Не помню, сколько раз по репродукции сдирал сюжет, чаще на заказ. Живопись, холст, масло. В парадной форме, цвета морской волны Айвазовского, жарковато. Ладно, стерплю. На выход».

До Третьяковской галереи рукой подать, сначала метро, а там пешочком, дома высокие, солнца не видать, в тенёк, в тенёк, в тенёк. Немного успокоившись после встречи с главкомом, занял очередь купить мороженое, восьмой по счёту, подошла девушка, спросила, кто крайний, Петка ответил.

«Вот это да! Глазки вишенками, платьице ситцевое до колен в синий горошек, вылитая Наталья Варлей из комедии «Кавказская пленница». Или Тамара Синявская? Не может быть! Надо посмотреть, ноги, стоит ли заморачиваться, — Петя вспомнил Невский проспект, сказал, что ненадолго отойдёт, девушка загадочно улыбнулась вежливому лейтенанту, через минуту занял своё место в очереди, — надо брать! Ножки, просто сказка! На таких ножках не ходят, их носить надо, без устали целовать и ласкать. Настоящий бриллиант. Нет, не артистка. Может, дочь Натальи Варлей? Один в один, как в фильме. Красивая. Носик остренький, ушки не торчат, волосы аккуратно собраны в пучок. Вроде одна. Кольца нет. Попутчиков нет. По сторонам не смотрит. Неужели одна? Надо угостить её мороженым. Точно, надо угостить. В сумочке ищет деньги, не может найти мелочь. Пора! Надо брать! Кольца на правой руке нет. Не замужем. Надо брать! Спокойно, лейтенант Клёнов. Девушка, просто класс. Осторожно. Парадная форма нам поможет. Хорошо, если не москвичка. Кажется, Светка сказала, что многие провинциальные девушки мечтают выйти за лейтенанта. Только ради того, чтобы родить здорового ребёнка. Говядина и орехи! Ходят на танцы и дискотеки в военные училища. Их в самом Ленинграде, «пруд пруди», в Москве ещё больше. Всё делаем вежливо, с улыбкой. Осторожно. Такой бриллиант терять нельзя».

— Девушка, разрешите угостить мороженым, — наугад, шёпотом, решил спросить, — какое мороженое купить?

— Спасибо. Такая жара, такая жара. Если можно, пломбир, в картонном стаканчике, — по говору Петка сразу понял, Тамбов. Может Рязань или Пенза, где то с тех краёв, а голос! Какой голос, — буду очень благодарна.

— Хорошо. Сейчас очередь подойдёт, купим, — украдкой Петка старался смотреть по сторонам, есть ли у девушки попутчики, задул ветерок, слегка приподнял ситцевое платьице, себе хотел купить эскимо на палочке, но передумал, надо брать одинаково, — пожалуйста, два пломбира в картонном стаканчике.

Петка дождался сдачу с червонца, не считая, сунул деньги в правый карман парадного кителя, продавщица вручила два пломбира в картонных стаканчиках и две палочки-ложечки сверху.

— Будем знакомы. Лейтенант Клёнов, Пётр Алексеевич. Ваше мороженое, — благодарная улыбка незнакомой девушки враз покорила сердце молодого офицера, — выходите за меня замуж. Будьте моей женой!

Очередь застыла в изумлении! Мороженица, от удивления, открыв рот, уронила эскимо. Все людские взоры насквозь сверлили молодого лейтенанта и красивую стройную девушку. Пред ними воочию творилась история начала молодой семейной жизни. Мужчина и женщина!

Казалось, у всех над головами витала «булгаковская Москва» с его вечными неповторимыми героями, где то здесь, совсем рядом, пишет свои строки Мастер, рядом с ним его возлюбленная Маргарита, расстроенный человеческими взаимоотношениями продолжения рода, почти рыдает таинственный маг, сатана Воланд и, некая Аннушка уже пролила подсолнечное масло.

Кто хоть раз, как то, читал роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», например, в журнале «Москва» с предисловием Константина Симонова, тот сразу ощутил себя участником зарождения новой московской саги офицерского принятия решения немедленно жениться, выполняя приказ главкома ПВО страны.

Человек двадцать, «от мала до велика», может более того, вошли в раж, принялись скандировать дать согласие своему немедленному замужеству. Девушка, обескураженная таким напором неожиданного предложения выйти замуж, стояла и смотрела в глаза, только что явившемуся, непонятно откуда, молодому лейтенанту, наконец, сказала заветное слово.

— Да! Я согласна!

Приняв такое решение, у девушки потекли слёзы радости, для Пети Клёнова маленькие бриллиантики. Сразу появилось совместное предложение от стоящих рядом парня и девушки, немедленно идти в ЗАГС, запись актов гражданского состояния, где совсем рядом работает начальницей их любимая тётя Валя. Вся толпа ринулась в сторону «загса», вслед за молодыми людьми, впереди шли доброжелательные помощники, записавшись быть свидетелями, за ними молодожёны.

— А как же мороженое?!

Продавщица государственного мороженого пребывала в расстроенных чувствах. Все забыли про мороженое! На их глазах разыгрывалась небывалая доселе в Москве, да и её окрестностях, история любви первого взгляда, с переходом на божественное понимание «первая жена Богом дана».

Уговаривать долго начальницу брачного заведения не пришлось. К словам любимых племянников, лейтенант добавил веский аргумент необходимости семейной защиты рубежей Дальнего Востока от назойливых китайцев, кои почти двадцать лет и есть враги номер один страны Советов.

Только при торжественном объявлении мужем и женой, Петка, наконец, узнал фамилию, имя, отчество своей молодой жены, Зегерс Анна Германовна, из какого-то небольшого городка Тамбовской области.

Мир не без добрых людей! В очереди за мороженым на тот миг зарождения новой семьи стояли, кроме московских свидетелей, ещё приезжие из разных уголков бескрайнего Советского Союза.

Как только закончилась церемония бракосочетания, в потолок полетели пробки бутылок «Советского шампанского», появились цветы.

Недолго думая, заведующая «загсом» позвонила в рядом стоящую гостиницу, договорилась поселить молодожёнов, где есть большая двуспальная кровать.

Стоя в гостиничном номере одни, друг против друга, Петя Клёнов и Аня Зегерс, разглядывая глаза напротив, не могли поверить произошедшему событию. Теперь они муж и жена! И, скоро поедут на Дальний Восток, охранять воздушные рубежи своей необъятной Родины.

«Красавица! Бриллиант, по-другому не скажешь. Надо же, имя узнал, на церемонии, когда объявили, что мы муж и жена, — сам Петя не мог поверить, что так бывает не только в кино, — вот это жизнь! Двадцать минут прошло, может чуть более того, от предложения выйти замуж до Свидетельства о заключении брака. Спасибо, люди добрые помогли. Сердца стучат. Если пошла такая масть, надо следовать зову сердец. Не отвлекаться, не останавливаться. Брать и отдавать всё сполна, на взаимовыгодной основе. Делать всё аккуратно, легко, приятно. Спешить не надо. Каждый раз, когда Кумач, а потом и Светка отсылали меня делать «ленинградское зачатие», перед глазами всегда стоял «нож бухгалтера». Сколько этим ножом свиней заколол, не пересчитать. Это целое искусство, уговорами вывести из хлева свинью, чтобы та не орала на всю округу. В тишине и сало вкуснее. Начинал дед Филипп своим «ножом бухгалтера», продолжил я, тем же ножом. Сейчас висит этот нож на гвоздике в хате у бабушек, на него постоянно зыркает полусонный, с печи, кот Мурзик, в ожидании, когда возьмут «нож бухгалтера» на мясное дело. Бабушкины кролики, куры, петухи, утки, гуси, индюки не в счёт. Перед глазами нет «ножа бухгалтера»! Процесс психологически сродни одинаковый, только там лишаешь жизни, а тогда, с девушками, с помощью своего прибора, жизнь даришь, человеческую жизнь рождения здорового ребёнка. Надо слегка поцеловать в щёку. Пошла дрожь, это хорошо. Легонько в губы. Целоваться не умеет. Вот это да! Девственница!!! В Ленинграде почти все были первый раз, девственницы. Всех моих пальцев не хватит, если пересчитывать. Может и по два, а то, и три круга. Аккуратно целуем шейку, ушки, хорошо, задело, слегка ахнула. Запах. Какой запах тела! Земляника со сметаной, никак иначе. Сердечко стучит, кабы не выскочило. Ничего про неё не знаю, сколько лет, кто родители, какая профессия, где учится, каково здоровье. Однако, красота неописуемая! Глазки вишенками, слегка покрыты поволокой, видать зацепило. Не знает, что делать. Такое было первый раз, на тот момент, у девственницы Светки Колоколовой. Расстёгиваем замочек платьица. О!!! Так, у неё здесь приятное местечко. Лишь бы только не на глубине, а то прибор не достанет, тогда, пиши, пропало. Грустные песни о любви на всю оставшуюся жизнь. Если у неё первый раз, надо, чтобы зашло мягко, без боли. Собрать влаги как можно больше, попробовать поцелуями сверху вниз. А, пока, снимаем платьице, аккуратно складываем на кресло. Не так, как тогда со Светкой, по всей квартире разбросали одежду. Снимаю китель, расстегиваю рубашку, брюки, кладу туда же, аккуратно. Аню можно и на кровать, спинкой вниз, тихонько. Ножки! Ножки! Ножки! Не раздвигает, не знает, как делать. Точно, первый раз. Надо сделать так, чтобы на всю жизнь запомнила приятные ощущения. Только не так, как Светка, потом, раз шесть на день подавай ей прибор. Целуем шею, освобождаем грудь, соски задрожали, в напряге, значит, кормить ребёнка будет своим молоком. Опускаемся ниже, животик, пупок, целуем, лижем язычком. Земляника со сметаной! Точно, не спутаешь, запах земляники со сметаной. Лежит тихо, как бревно, от приятных ощущений слегка подстонывает. Так было с девственницей Иркой Фарион. Та лежала бревно, бревном. От массажей и поцелуев восторгалась, но больше не позволяла. Как будет сейчас, вопрос. Не знает, как и что надо делать. Да, первый раз. Хорошо, или плохо, посмотрим. Теперь, главное! Целуем лобок, тот самый передок. Земляника со сметаной! Ниже, ниже, язычком, язычком. Застонала, всё громче и громче. Ещё, ещё, ещё! Дыхание почти взахлёб. Выдохнула. Прошло всё хорошо. Влаги много. Надо заливать. Кладём подушку под её нежную попу! Делаем выше. Вот так, чтобы не вытекало. Теперь идём поцелуями, чаще язычком, в обратную сторону, снизу вверх. Под грудью, язычком, ах, как её задело, будто током шарахнуло, аж вскрикнула. Ложимся сверху, держимся на локтях, своим весом не прижимаем. Губы! Слегка целуем губы, язычком, не всасываем. Надо, чтобы в норку сам зашёл. Бреет норку, кто-то же научил. Или сама додумалась. Не застрянет, зайдёт без боли. Хорошо. Ане, лет, наверное, двадцать будет. Глаза, как у меня, серо-голубые. Влаги много с обеих сторон. Тихонько заходим, колечко прошло, весь зашёл. Зашевелила таз. Прекрасно! У неё всё наверху! Такой удачи я не ожидал. Частое дыхание, выдох, значит, хорошо зашло. Ещё раз доведём до состояния резкого выдоха, потом посмотрим, как стучит сердечко. А, то, получится, не успела замуж выйти, «кони двинула». Отлично! Повторим ещё раз. Делаем, молча, без лишних слов. Отлично! Заводится с полуоборота. Теперь можно заливать. Прощай, «ленинградское зачатие»! Я, женился! Ищите нового клиента для своих полезных дел рождения здоровых детей. Теперь я точно не бес. Обязательно ещё раз прочитаю роман Фёдора Михайловича Достоевского «Бесы», теперь уже в новом статусе офицера Советской Армии».

— Петя, ты чего молчишь?

— Право первого голоса за тобой.

— Что это было?

— Женское счастье.

— Не поняла.

— Это были твои, по-научному, оргазмы. Они и есть главное в семейной жизни. Женское счастье именно в этом.

— А. Теперь поняла.

Немного помолчав, Аня посмотрела в сторону окна, там была Москва, люди, Третьяковская галерея. Где-то далеко, Дальний Восток. Так приятно ей никогда не было!

— И, когда буду рожать?

— Если всё сложится, то, как раз в День Победы.

— Когда сообщим родителям?

— Прилетим в Хабаровск, сообщим.

«В Хабаровске окончательно и разберёмся. Главную цель моей жизни, дожить до пенсии, никто не отменял. Остальное всё приложится».

24 августа 2025 года.

Нож бухгалтера

Сергей Роща

Роман

Хабаровск