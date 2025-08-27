Голову крокодила обнаружили хабаровские таможенники в чемодане россиянина, прибывшего из Вьетнама. Экзотический товар инспекторы нашли с помощью рентген-машины в ходе выборочного контроля.

Мужчина пояснил, что приобрел сувенир для личной коллекции, а о необходимости декларирования он не знал.

Экспертиза подтвердила, что это настоящая голова гребнистого крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС.

По данному факту возбуждены два административных дела по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) и ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Нарушителю грозит штраф и конфискация товара.