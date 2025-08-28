Более тысячи семей переедут из аварийного жилья в Хабаровском крае по новой программе переселения до конца 2026 года. Уже заключены первые контракты на покупку 228 квартир в Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Напомним, с 2025 года сокращение непригодного для проживания жилфонда продолжено по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

— В настоящее время в крае расселяют дома, признанные аварийными после 1 января 2017 г. Для Хабаровского края поставлена задача сократить непригодный для проживания фонд почти на 80 тыс. кв. метров – это более 4 тыс. человек. Для достижения этой цели с этого года впервые будут приобретаться жилые помещения у застройщиков в строящихся домах по договорам долевого участия, – рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Участниками первого этапа переселения стали жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Бикинского округа. Они получат новое жилье в конце 2026 года. Сейчас подведомственным учреждением министерства ЖКХ края проводятся конкурентные процедуры на заключение договоров долевого участия на строительство квартир.

В ведомстве добавили, что первые контракты уже заключены на строительство квартир в городе Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Также, направлены заявки на размещение аукционов на приобретение строящегося жилья в Хабаровске. Эту работу планируется завершить в сентябре 2025 года.