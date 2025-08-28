В 2025 году на территории Хабаровского края по президентской единой субсидии обновят 21 двор на сумму 145 млн рублей. В настоящее время работы ведутся в 9 опорных населенных пунктах края, среди которых города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Бикин, Амурск, Вяземский, рабочие поселки Чегдомын и Ванино.

— Придомовые территории преобразовываются с учетом потребностей людей, в дизайн-проектах учтены интересы как младшей, так и взрослой части населения. Кроме того, обязательным критерием обновления пространств является функциональность и безопасность оборудования, безбарьерная среда и доступность для маломобильного населения. До завершения работ осталось совсем немного времени. Все объекты будут сданы до конца текущего года. Приемку работ будут осуществлять, в том числе, жители домов, чьи дворы будут обновлены, – рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

В ходе выполнения работ во многих дворах производится демонтаж устаревшего оборудования, ремонт дорожного покрытия и пешеходных тропинок, устанавливаются спортивные и детские площадки.

Так, в рабочем поселке Чегдомын завершены подготовительные и земляные работы, ожидается поставка инвентаря для занятий физической культурой и малых архитектурных форм для детской площадки. В Бикине отремонтированы и расширены дворовые проезды, завершена укладка нового асфальта. Совсем скоро здесь появятся обновленные зоны для комфортного отдыха и активного времяпрепровождения жильцов. На реализацию задуманных проектов каждому из муниципальных образований была выделена субсидия в размере 7,11 млн рублей.

Напомним, благоустройство дворовых территорий в Хабаровском крае проводится по решению Президента России Владимира Путина в рамках программы Минвостокразвития России «Благоустройство дальневосточных дворов».