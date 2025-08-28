В Хабаровске состоится молодёжный Фестиваль уличной культуры «Эквалайзер», организованный в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», который запущен в этом году по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.

Ключевым событием станет конкурс граффитистов, которые в течение всего дня будут расписывать дамбу. Они нанесут изображения, связанные с природными достопримечательностями Хабаровского края.

— Дамба вдоль Амура – одно из любимых мест для прогулок хабаровчан, в том числе там проводит время много нашей молодёжи. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин дал поручение привести дамбу в порядок, и мы со своей стороны выступили с инициативой провести там Фестиваль уличной культуры. Наши молодые талантливые художники преобразят сначала часть дамбы, а затем постепенно раскрасят её полностью, – рассказала председатель комитета по делам молодёжи Амалия Шихалева.

Кроме того, в программе Фестиваля – танцевальные и рэп-баттлы, соревнования по скейтбордингу, воркауту, k-pop выступления. Для гостей и зрителей будет организована работа фудкортов, пройдут розыгрыши призов от партнёров. А в завершении, интерактивное танцевальное шоу с использованием света и огня.

— Фестиваль – уникальная площадка для молодых талантов региона, где они могут проявить себя в различных направлениях современной уличной культуры. Как отметил Президент, такие конкурсы призваны помочь талантливым ребятам раскрыть свой потенциал. Это не просто развлечение, а полноценная платформа для самореализации молодежи в спорте и творчестве, что крайне важно для развития региона, – отметили в комитете по делам молодёжи Хабаровского края.

Фестиваль пройдёт 30 августа на Хабаровской дамбе, расположенной напротив торгово-развлекательного центра «Броско Молл». Начало работы граффитистов – 10:00, программа на сцене начнётся в 17:00. Регистрация для участников и зрителей доступна на платформе ФГАИС «Молодёжь России« .

Организатором Фестиваля выступает комитет по делам молодёжи правительства Хабаровского края.