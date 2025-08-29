По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в августе относительно июля в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 1,3% и составила 190 000 рублей. При этом в семи мегаполисах отмечается увеличение цены, еще в семи — снижение и в оставшихся двух — стагнация. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в августе сократилось на 2,9% по сравнению с июлем.

В августе в Хабаровске медианная цена квадратного метра в новостройках составила 189 000 рублей, что на 1,5% выше, чем в июле. Объем доступных предложений в этом сегменте увеличился на 6,6% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 9,5 млн рублей, а медианная площадь — 53,4 кв. м.

«В конце лета мы фиксируем активизацию покупателей на первичном рынке, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Рост цен в объявлениях носит, скорее, номинальный характер: в первую очередь, предложения уходят из наиболее доступного сегмента, оставляя на витрине более дорогостоящие, что отражается на медианной цене. Также мы отмечаем рост интереса к новостройкам после начала цикла снижения ключевой ставки. Учитывая осторожный потребительский оптимизм в отношении дальнейших изменений стоимости кредитования, мы прогнозируем продолжение роста активности на рынке новостроек в осеннем сезоне».

В августе миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (472 000 руб/кв.м), Санкт-Петербург (283 000 руб/кв.м), Казань (243 000 руб/кв.м), Нижний Новгород (195 000 руб/кв.м) и Уфа (178 000 руб/кв.м).

Наиболее ощутимое снижение цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в августе зафиксировано в Омске (-2,5%), Казани (-1,1%) и Воронеже (-0,9%). Также небольшое снижение наблюдается в Красноярске (-0,8%), Новосибирске (-0,7%), Волгограде (-0,6%), Перми (-0,5%) и Уфе (-0,3%).

В августе общее количество предложений в новостройках городов-миллионников сократилось на 2,9% по сравнению с июлем. При этом в ряде городов наблюдается значительный рост объема предложений: в Воронеже (+14,1%), Челябинске (+7,2%) и Казани (+5%). Наибольшее снижение объема предложений отмечено в Санкт-Петербурге (-12%), Краснодаре (-9,4%) и Уфе (-7,6%).

