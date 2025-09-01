Интересная информация Министерства просвещения Российской Федерации буквально пестрит газетными заголовками первых полос всех интернетовских массовых изданий.

Везде только и слышно введение в строй новых школ, проведение капитального ремонта давно изношенных образовательных организаций, ни для кого не секрет, просачивается информация воровских уголовных дел чиновников образовательной среды.

Больше всего шума наделало сообщение обязательного ношения школьной формы, а, ещё, как можно меньше внимания уделять выполнению домашнего задания.

В связи с началом нового 2025 – 2026 учебного года много вопросов задали читатели информационного портала «Хабаровские новости».

Особый интерес вызвал недавно вышедший в печать новый роман писателя Сергея Рощи «Нож бухгалтера».

Отвечает наш постоянный гость, учитель географии, биологии, химии, технологии первой хабаровской гимназии, писатель, художник, военный пенсионер, подполковник запаса Роща Сергей Алексеевич.

Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Поздравляю с началом нового учебного года! Наши читатели обеспокоены, много вопросов, надо обязательно отвечать, на вопросы.

С.А. Здравствуйте Станислав! Спасибо за поздравление! Задавайте вопросы. Буду рад принести пользу образовательному процессу Хабаровска.

С.С. Примите ещё одно поздравление, в связи с окончанием написания своего романа «Нож бухгалтера»! В чём изюминка сюжета многостороннего действа исторических реалий, что есть главное в изложении сложного материала?

С.А. Рад услышать интерес к моему писательскому творчеству. Это уже второе масштабное творение, после прошлогоднего выхода в свет повести «Вымпел надежды». Что, по моему личному мнению, считать главным действом романа «Нож бухгалтера»? Рождение нормальных здоровых детей на территории Российской Федерации. Мужчина и женщина. Семья!

С.С. И, для этого молодому мужскому населению в обязательном порядке необходимо постоянно кушать говядину и орехи! Так? Фолиева кислота!!!

С.А. Так точно.

С.С. И тогда, точно, не будут рождаться дети, слегка больные на голову, страдающие отсутствием памяти и концентрации внимания, дебилы, слабослышащие, с тяжёлыми нарушениями речи, больной опорно-двигательной системой, одним словом, те, кого постоянно показывают в телевизоре, просящие деньги на дорогое, обязательно, заграничное лечение, в поддержку зарубежной медицины.

С.А. Так точно. К сожалению, у каждого своё горе. Моя бабушка, по отцу, знахарка Лукерья Александровна Роща, в девичестве Александрова, уроженка Москвы, потомственный врач с двумя медицинскими образованиями, хирург, дипломированный специалист по крови, имея запрет на лечение медицинскими препаратами, людям оказывала посильную помощь лечебными травами. Суть в чём по запрету: её отец, известный московский хирург Александров Александр Александрович однажды высказал своё личное мнение по введению в двадцать пятом году искусственной национальности «украинец». За это мнение всю его семью, а это пять детей, моя бабушка была младшая в семье, отправили на постоянное место жительства без права заниматься медицинской практикой, в Брянск. Все были дипломированными хирургами. И бабушка Лукерья, в том числе. В детстве, долгое время я был её помощником в знахарских делах, собирали травы, готовили разные снадобья. Много людей приезжало за помощью. Насмотрелся всего, мама не горюй. Так вот, она всегда учитывала анализ крови и могла предупредить молодожёнов о рождении у них больного ребёнка с различными рецидивами. Многие следовали её предписаниям и брали ребёнка на стороне, или, расставались. Бывали случаи, когда не принимали во внимание её предостережения и, прогноз сбывался, как итог, трагедия в семье.

С.С. А женской половине? Молочная продукция?

С.А. По сюжету романа есть упоминание кинолектория для курсантов военного училища «Семья и дети», так было. Там всё сказано, как и чем кормить офицерских жён, чтобы рождались здоровые нормальные дети. Как сейчас, не знаю. Не буду вдаваться в подробности, но, мне кажется, всё дело идёт к тому, чтобы в нашей стране, да и везде в мире, рождались как можно больше больных детей. Кто-то же за этим стоит! Неважно, кого вы родили. Здорового ребёнка, или, больного, главное, материнский капитал. Деньги!

С.С. Не буду вдаваться в подробности других сюжетных линий романа «Нож бухгалтера», лучше скажите, сколько времени уходит написать одну главу? Как зарождается идея, о чём и как писать? Есть какой-то план? Поделитесь секретами с нашими читателями и, возможно, будущими писателями.

С.А. Даже страшновато становится. Не знаю с чего начать. Если внимательно читали, по сюжету, мальчик Петя Клёнов записывал в свою тетрадь, что рассказывали ему о дедушке Филиппе, бухгалтер Гренок Филипп Кириллович, пропавшем, как все долгое время считали, безвести на войне. Там есть и ещё один момент, Петя Клёнов, после прочтения из сундука бабы Ули книжек, заявил ей, что обязательно станет писателем, как Лёша Толстой. Неизгладимое впечатление произвело произведение «Князь Серебряный». Здесь ссылка на русского писателя Алексея Константиновича Толстого, годы жизни 1817 – 1875, детские годы провёл в селе Погорельцы, их графская усадьба напротив гренковского дома, моих предков. Обычный сбор информации на интерес.

С.С. Кто прототип главного героя? И с чем связан такой детский сбор информации?

С.А. В основе мои воспоминания собственной биографии. Когда родители от Черниговского радиоприборного завода осваивали радиоэлектронные просторы далёкой Сирии, с шестьдесят седьмого по семьдесят четвёртый годы, пять классов учился в Погорельской средней школе, Семёновского района, Черниговской области. Моими домашними воспитателями были две бабушки по линии мамы и дедушка с бабушкой соседнего села Тополёвка по линии отца. Так вот, накануне Дня Победы, на школьных уроках перед нами всегда выступали фронтовики, дедушки моих одноклассников, рассказывали страшные истории о войне. С моей стороны дедушек-фронтовиков не было. Дед Пётр потерял руку на финской войне, как инвалид, два года провёл в оккупации. Такая вот обида и подвигла меня собирать материал о дедушке Филиппе, отце моей мамы. А, дальше, больше, пошёл сбор исторических материалов, как-то, само собой получилось. Помогли архивы Львова, Мюнхена, Ванкувера. На выходе роман «Нож бухгалтера».

С.С. Как сам писательский процесс происходит?

С.А. Не знаю, как и сказать. Не для рекламы, исключительно личный опыт. Здесь надо учитывать особенности мозгового устройства своего организма. Такое мозговое устройство у каждого человека своё, неповторимое, надо только уметь его найти и, правильно применить. Для этого должна быть определённая база, скажем кратко, мировоззрение, кругозор, одним словом, знание русского языка и литературы. Например, моя бабушка Лукерья работала в колхозной библиотеке, заставляла меня читать книги томами, от первого до последнего. Начиналось Николаем Носовым, Незнайкой, а заканчивали самиздатом Достоевского. Могу на слух различать стиль творчества Льва Толстого и Тургенева, Чехова и Пришвина. Это что-то вроде музыкального слуха. В голове должна быть музыка звуковых соединений гласных и согласных звуков, как бы, внутри головного мозга. Главное, найти удачный вариант собственных действий и привычек, который даёт требуемый результат. Как происходит у меня, слушайте. Не пугайтесь! Повторять не рекомендуется. Предварительно требуется консультация у психиатра-нарколога. Действо происходит исключительно в ночное время. На кухне. Просто, как в танке! Беру стандартный гранёный стакан, наливаю половину объёма водки «Столичная» Брянского СпиртПрома, накатил, то есть, залпом выпиваю содержимое гранёного стакана и, процесс пошёл. Примерно через два часа появляется минимум восемь страниц формата «а – четыре, шрифт четырнадцать», а то и более того, как будто кто-то мне диктует, какие клавиатурные клавиши нажимать. Перед глазами люди, пейзажи, небо. Что получилось, не читаю. Достаю из холодильника студень «Ратимировский», съедаю, без хлеба и, ложусь спать. Тут, главное, самому уснуть и самому проснуться, чтобы никто не будил. Потом несколько раз внимательно читаю, исправляю ошибки, иногда добавляю, на это уходит примерно час. Материала получается иногда много. Потом корректирую по главам. Такой процесс происходит примерно раз в три недели, а то и реже. Перерыв в писательской деятельности уходит на другие творческие дела, живопись, портреты и токарные работы по дереву, изготовление шахмат, тут обходится без водки. Всё творчество исключительно на интерес, как и водка «Столичная». В другое время водку «Столичная» не потребляю.

С.С. Получается, иногда работаете печенью?

С.А. Небольшое отвлечение. Когда в новостях передают, как вражеские летательные элементы, дроны, атакуют Брянск, я всегда переживаю, чтобы, не дай Бог, не повредили Брянский ликероводочный завод СпиртПром. Почему? Река Десна богата кальцием, фтором, йодом, именно на этой воде и производится полезный для организма напиток, водка «Столичная». Получается, жидкий хлеб. Другой продукт не потребляю. Такие реки, как Волга, Москва, Нева, Амур, Днепр, по своим, водным характеристикам не идут ни в какое сравнение с Десной, там почти нет кальция, фтора, йода и многих других полезных элементов, природная вода из этих рек не подходит для создания качественного напитка, как и очищенная. Кстати, сколько знаю, Киев делает водозабор исключительно из реки Десна, а не из Днепра.

С.С. Я про печень.

С.А. Печень? Конечно, страдает. Раз в полгода с утра натощак, учитывая возраст, доктор прописал пить «октолипен 600», месяц. Главное, водку никогда не запивать жидкостью, не разбавлять сорок градусов, совсем отказаться от воды. Организм сам возьмёт воду из продуктов, которыми закусываете. Холодец подойдёт, консервы, малосольные огурцы нет. Меня с детства воспитывали, как надо уметь правильно выпить. Спиртные напитки необходимо употреблять после сорока лет, только сорок градусов, исключительно водку. Другие напитки употреблять не стоит, ради печени. Мой творческий стаж с напитком, водка «Столичная», двадцать три года. Произошло всё случайно, в 2003 году. На праздновании юбилея, исполнилось семьдесят лет военному лётчику, отцу нашего генерала, мне ведущие ресторанного вечера, от неизвестного якобы лица, тут же, в ресторане «Амур», предложили написать картину маслом наш Хабаровский утёс за сорок пять минут. На спор! Отказать сыну юбиляра не мог. Как-никак, из одного города, Чернигова. У ведущих всё заранее было приготовлено. Я ничего не знал. Прикол такой! Тут же появился мольберт, холст размером два стандартных листа, краски, кисти. С задачей справился. Гостям было интересно наблюдать за таким оригинальным живописным процессом. На юбилее всех потчевали водкой «Столичная». В тот момент во мне было, не менее, гранёного стакана. Так, как мой мозг уловил такое творческое состояние взаимопонимания красок, дальнейшая творческая стезя пошла по накатанной колее, всегда полстакана водки «Столичная» во всех творческих начинаниях. Почему сорок лет? Сначала надо, чтобы родились нормальные, здоровые дети. А уж потом, можно. Тут ещё есть один важный момент. Темперамент! Он даётся человеку с рождения и на всю жизнь. Например, холерику противопоказано употребление любых спиртных напитков, да и меланхолику в ту же копилку, на всю жизнь. Никогда! Лучше будет, если флегматик воздержится употреблять слабоалкогольные напитки. Сангвинику можно, после сорока лет.

С.С. Подсказки в голове. Видения наяву. К психиатру обращались?

С.А. Есть такая врачебная категория «психиатр-нарколог», они всё расскажут. Подсказки, шумы в голове, по их мнению, не что иное, как психиатрическое заболевание, угрозы обществу не несёт. Заметьте, все творческие люди, страдают таким заболеванием, с прибамбахами. Важно уметь контролировать своё состояние. Я сангвиник. Значит, процесс нормальный. Налейте половину стакана водки холерику, например, во время свадьбы и, драка обеспечена. Меланхолик, в таком количестве выпитого напитка, затаит обиду и, чем всё это обернётся в ближайшее время, самому Богу неизвестно, хорошо, если не убийством. Организм флегматика не в состоянии выдержать полстакана водочного напитка, его потянет на разговоры, песни, потом уснёт, на том месте, где его и срубит собственный мозг, хорошо, что не в канаве. Когда я поступал в военное училище, принимали только сангвиников. Тема интересная, требует отдельного изложения.

С.С. Могут ли холерик, флегматик и меланхолик быть творческими людьми?

С.А. Да. Но, при употреблении спиртных напитков обязательно будут последствия. Ярчайший пример, артист Михаил Ефремов. По темпераменту он не сангвиник.

С.С. Когда и кто определяет темперамент?

С.А. Наибольшая вероятность в школе, точнее, любой человек, имеющий, обязательно, педагогическое образование, методом педагогического наблюдения. Обычно результат указывается в характеристике по окончании пятого класса. За основу берётся грань перехода из начальной школы в среднее звено.

С.С. Еще, в каких случаях приходится употреблять любимый напиток водку «Столичная».

С.А. Я уже сказал, живопись, холст, масло, когда пишу пейзажи, особенно обожаю морскую тематику. Сюжет беру, как говорят, из головы. Закрыл глаза, представил, увидел, запомнил, и, понеслось творение души сердечной мысли вздох. Когда играю на скрипке, аккордеоне, баяне, гармошке, гитаре, балалайке, что сегодня бывает редко. Когда сочиняю стихи, например, «и морской закат согреет наши души и, может Бог простит огонь сердец в груди, отдайся безостатку, но только сохрани, защиту от сердечной боли и тоски». Или, вот, ещё «слёзы жизни не дано тебе, простить, они волной морской о берег будут бить, художник всё поймёт, не станет торопить, взмах кисти над холстом, надо жить!», примерно так. Бывает, стихи сами лезут в голову, «равнодушие уйдёт, по зову сердца, упругий жезл поднимется во мне, и, стон любви пронзит ночную темень, ты останешься со мной, я и ты», главное, успеть записать, иначе потом и не вспомнить. На трезвую голову не получается творить в этом стихотворном направлении, только под «шафэ». Стихов много. Интересный случай произошёл в «Табакерке». Там работал поваром наш родственник. Дело было в 2004 году, ноябре, командировка. Стихи легли на то, что было под рукой, салфетки, бумажки. С такими же, по должности, офицерами, из разных военных округов, добротно посидели, был повод обмыть рождение сына у представителя Екатеринбурга. Как и все, был в форме, подполковник ВВС. В итоге, от стихов появилась песня, девушки до сих пор поют. Ощущаю прилив сил, когда слышу эту песню по радио. Сразу хочется накатить. За право обладать авторскими правами нам выкатили ящик коньяка. Этот ящик мы пили до утра. Тогда Олегу Павловичу понравился разыгравшийся сюжет в его ресторане бывшего угольного склада. Светлая память выдающемуся гражданину России!

С.С. Часто слышим о «муках творчества». Это как?

С.А. Муки творчества? Ерунда всё это. Просто не надо заниматься творчеством, найдите для себя посильное занятие. Приведу пример. Написать картину маслом на холсте, пусть будет, по сюжету «Московский дворик» Василия Поленова, это не забор покрасить. На картине есть забор. Хотя, движения выполняем примерно одинаковые, мажем. Есть такое понятие, как трудолюбие. Когда есть способности, то при их систематическом развитии, трудолюбием, вырастает хороший специалист, настоящий профессионал, таких людей муки творчества не преследуют. Это есть творцы! Креативные люди! Для справки: «Креатив – это величина, обозначающая оригинальность отражения действительности сознанием. Бывает индивидуальным и коллективным». Но, когда у человека мало способностей в интересующем его деле, а очень хочется, то за счёт трудолюбия он достигает желаемого результата, становясь ремесленником, а не творцом. Ремесленник по определению не может отражать действительность сознанием, у него хватит ума только копировать действительность. У таких людей обязательно будут «муки творчества». Почувствуйте разницу!

С.С. Прекрасно! То есть, употребляете любимый напиток, водку «Столичная», исключительно для творческого дела.

С.А. Не только, есть праздники, юбилеи, встречи с друзьями. Правильно будет, для получения удовольствия в творческой деятельности. Как говорит психиатр-нарколог, особое мозговое устройство, не каждому дано. Одному на миллион, чему я очень удивлён. Генетика! Важно не злоупотреблять, а то, сгореть можно.

С.С. Как Высоцкий?

С.А. Сложная тема.

С.С. Хорошо, давайте о школьной форме.

С.А. Давайте. Для человека, проходившего в форме курсанта и офицера почти тридцать лет, вопрос не праздный. Если смотреть с моей колокольни сегодня, честно, детей жалко. Скажу, как было у меня. Хорошо помню, 1974 год, когда родители забрали в город Чернигов, стал учеником девятой школы. Администрация школы выдала родителям памятку, что у детей обязательно должен быть костюм «пэ-ша», брюки с наглаженными стрелками и пиджак, тёмных цветов. Синий, чёрный, коричневый, зелёный. Четыре цвета! Всё! Точка! К шестому классу мне купили костюм, кто понимает в живописи, по цвету виридоновая зелень. На следующий год, к седьмому классу, сиена жжёная, коричневый цвет. Восьмой класс у меня начался в костюме цвета сажа газовая, чёрный. К девятому классу и десятому, покупали только тёмно-синие костюмы, если по краске, то голубая «ФЦ» и ультрамарин тёмный соответственно. Четыре цвета! Всё!!! К ним рубашки белого, голубого и сиреневого цветов, обязательно светлой тональности. Кто как, на выбор, светло-жёлтый, лимонный, розовый, сиреневый и так далее. Обувь, чтобы не заморачиваться, мне всегда покупала мама, чёрного цвета. В наши дни есть школы целиком форменные, также, почти во всех школах есть форменные классы разной направленности, не буду перечислять, родители могут отдать детей туда. Такая форма дисциплинирует, требует бережного обращения. Остальным предлагаю, как было в моё время, определить костюмы тёмных цветов, индивидуально, только синего, чёрного, коричневого, зелёного. В классе, да и всей школе, получится такой разноцвет на четыре. Говорю, как художник художнику. Жалко, у нас нет детской психиатрии, ведь цвет одежды из этих основных четырёх чистых тёмных цветов по-разному влияет на психику ребёнка. С детства помню абсолютное противопоказание костюмов светлых тонов, крайне опасно красный, оранжевый и лимонный. Сидеть до обеда в таком светлом обрамлении вредно. Только четыре стандартных чистых цвета, чёрный, синий, коричневый, зелёный. Всё! Четыре! Никаких смешанных тёмных цветов, бордовый, пурпурный, фиолетовый. У кого нет средств на костюм, тут уже не до детского психиатра, государство должно предложить единую стандартную форму, синего, наиболее приемлемого к восприятию и безопасного цвета, в половину цены, или, бесплатно. Тут варианты могут быть разные.

С.С. Интересно! Вам респект!

С.А. К сожалению, иногда приходится удивляться безграмотным решениям не только в области образования.

С.С. Так почему не восстановят в стране детскую психиатрию?

С.А. Ещё недавно, в Соединённых Штатах Америки ужаснулись итоговым результатам государственной детской психиатрии. Частные клиники рукоплескали! Кто пойдёт с оружием в руках защищать любимые Соединённые Штаты Америки от страшных русских солдат? У них теперь нет никакой детской психиатрии.

С.С. Понятно. Сменим тему. Домашние задания. Время на домашнее задание. Это чья епархия?

С.А. Если честно, был удивлён, именно, такой постановкой вопроса.

С.С. Хорошо. Расскажите, поделитесь своим опытом. Система кубика. Это что?

С.А. Система кубика в моей практической учебной деятельности определяет не предвзятое отношение учителя к обучающемуся ребёнку. Должно быть всё заранее понятно, это важно для формирования первичного мировоззрения и кругозора ребёнка для создания базового восприятия окружающей действительности. Ребёнок сам определяет, на какой вопрос ему отвечать, в этом поможет обычный кубик шести вариантов. Учитесь правильно с выгодой для себя бросать кубик! Но, сначала о домашнем задании. Следует понимать, что домашнее задание есть личное горе, в первую очередь, родителей, а потом уже детей. Забота о будущем! Что их дети будут мазать на хлеб? В современных условиях не имеет значения, какой объём домашнего задания будут задавать учителя детям. Родители, в любом случае, отправят своего ребёнка к профильным репетиторам. Ни для кого не секрет, современные дети ходят в школу, больше потусоваться, развлечься, чем добросовестно учиться. Выпрашивают оценки. Все только и говорят о профильном образовании и, совсем забывают, что образовательная организация, школа, гимназия, лицей, должна давать мировоззрение и кругозор развития ребёнка, а не узкую, якобы, профильную специализацию. Успеют! А если нежданно определится ошибка профильного выбора! Что тогда? Прямой путь к психиатру обеспечен. В первую очередь, надо понимать, с каким обучающимся материалом сегодня работают учителя. Примерно восемьдесят процентов класса не обладают хорошей памятью, концентрацией внимания, больные на голову или склонны создавать учителю провокационные ситуации. Невольно делаем вывод, что их отцы в молодости, накануне исполнения своего ответственного перед государством семейного мужского долга, не кушали в требуемом объёме говядину и орехи, а больше налегали в сторону пива и напитков покрепче. Говядина и орехи!

С.С. Система кубика.

С.А. Хорошо. Система кубика. На предстоящий учебный год мне определили остаточные от других основных учителей, часы предметов география, биология, химия и, отдельно, технологии. Рассмотрим, как проходит кубический процесс в географии. Для первых трёх предметов примерно всё одинаково, за исключением химии, там есть задачи. Исходные материалы: тетрадь в клетку девяносто шесть листов, каждая страница пронумерована от одного до ста девяноста двух; ручки шариковые синего и красного цветов; смартфон при наличии интернета. Начинается урок, первая половина опрос, необходимо по вертикали набрать, не менее, шести оценок, тогда получим, что все смогут взять не менее пяти оценок за четверть, чтобы выставить итоговую четвертную оценку. В первую очередь, вызываю тех, кто привлекает внимание своим поведением, потом, кто желает и, если таковых нет, есть списочный состав класса. Рассмотрим примерный вариант. Первый выходит и бросает кубик. Выпадает единица. Это значит, что он должен показать тетрадь, где на первой странице указаны предмет, фамилия, имя, отчество, класс, ниже пять пунктов Правил поведения, ниже единообразное домашнее задание: параграф шесть, читать вслух один раз, пересказывать вслух один раз, ответить на вопросы устно. На всех чётных страницах два, четыре, шесть и так далее, красным цветом пишем номер урока, тема, параграф и синим цветом пять кратких тезисов по тексту параграфа. Запись делается под диктовку учителя с комментариями на уроке. На всех нечётных страницах три, пять, семь и так далее, красным цветом пишем «домашняя работа» и синим цветом вопросы к каждому тезису, их пять. Запись делается под диктовку учителя с комментариями на уроке. Весь урок дети находятся в рабочем состоянии. В напряге! С обратной стороны тетради записываем контрольные работы, практические работы, таблицы, решение задач, лабораторные работы, информации, сообщения, доклады. В учебном году 68 уроков, значит, 68 разворотов чётных и нечётных страниц. Остальное занимают титульный лист, получаем 69 листов, и, в остатке 27 листов для записей на обратной перевёрнутой стороне тетради. Вся требуемая информация в одной тетради. Это очень удобно!

С.С. Что мы имеем на выходе?

С.А. По закону, учитель обязан дать обучающимся детям первичные знания, то есть, минимум знаний от образовательной программы. В нашем случае, на уроке учитель под запись даёт минимум знаний от темы урока, текста параграфа, исключительно текстовыми предложениями изучаемого параграфа. Никаких интернетов и других дополнительных учебников. Минимум знаний от параграфа есть оценка три целых пять десятых баллов. В домашних условиях только и остаётся, что выполнить однообразное на все случаи домашнее задание, прочитать один раз вслух, для развития речевых способностей, и, попробовать пересказать один раз вслух, сколько получится, для проверки своей памяти. Ещё внимательно прочитать вопросы и, найти по тексту параграфа ответы на них.

С.С. Тут понятно. Если тетрадь оформлена правильно, оценка «отлично». Если неправильно, тогда «удовлетворительно». Нет тетради, оценка два, «неудовлетворительно». А смартфон?

С.А. Все эти записи учитель делает в своей тетради, командирский принцип «Делай, как я!», ничего личного. Дети имеют полное право фотографировать чётные и нечётные страницы учительской тетради на свой смартфон, или, выкладывать в общую группу класса, учить пять тезисов чётной страницы наизусть в любое время дня и ночи в любом удобном месте. Также, имеют право на уроке пользоваться смартфоном в учебных целях. Был обучающийся ребёнок на уроке, или, по какой-то причине пропустил, в расчёт не принимается, должно быть всё записано и выучено. Напоминаю, все записи делаются на уроке! Дома только доклады, сообщения, информации, по желанию, а оно будет обязывать кубиком.

С.С. Бросили кубик. На кону две точки, число «два».

С.А. Обучающийся ребёнок должен рассказать близко к тексту пять тезисов на чётной странице тетради изучаемого параграфа, что слева, в любом порядке, оценка «отлично», четыре тезиса – оценка «хорошо», три тезиса – оценка «удовлетворительно».

С.С. Третий раз бросаем кубик. Видим три точки, значит, число «три». Что делаем?

С.А. Поочерёдно читаю пять вопросов к тезисам на нечётной стороне тетради изучаемого параграфа, которые справа. Для ответа необходимо назвать ключевые слова тезиса, которые слева. По сути, достаточно два или три слова. Принцип тот же, пять ответил, получи пять, четыре, значит четыре и, так далее. В своих комментариях учитель называет ключевые, главные слова тезисов, дети их подчёркивают красным цветом. Что такое ключевые слова. Для примера, есть определение, что такое технология? Технология – это совокупность способов преобразования материалов, для создания изделий, удовлетворяющих потребностям людей. Здесь ключевые слова «преобразовать» и «создать», получаем краткое определение технологии для удобства запоминания «преобразовать, чтобы создать». Преобразовать информацию, чтобы создать телевизионный репортаж, преобразовать мясо, чтобы создать колбасу, преобразовать зерно, чтобы создать хлеб, преобразовать молоко, чтобы создать сыр и, так далее.

С.С. Отлично! Вижу четыре точки!

С.А. Число «четыре». Это значит, что на один из вопросов нечётной страницы тетради, что справа, надо дать расширенный ответ, от пяти до десяти предложений, не более, по тексту учебника. Какой вопрос, из пяти? Бросаем ещё раз кубик, выпадает три, отвечаете на третий вопрос по третьему тезису. Если выпадает «шесть», выбираем любой вопрос из пяти. Есть ответ, значит «пять», нет, значит, оценка «три». Как вы уже поняли, у нас всё по пять.

С.С. Интересно. А если число «пять»?

С.А. Здесь проверка, читал вслух текст параграфа или нет. Бросаем кубик ещё раз, выпало два, значит, обучающийся ребёнок находит в тексте параграфа ответ на второй вопрос в конце параграфа, читает вслух, а потом близко к тексту по смыслу пересказывает. Получилось, оценка «пять», не получилось, называет десять слов из прочитанного текста, оценка «три».

С.С. И, в завершении, число «шесть».

С.А. Смотрю тетрадь с обратной стороны. Там обязательно должны быть записи, сделанные самостоятельно, по желанию выбирают тему пройденных параграфов, любую, после шестого вопроса в конце текста параграфа. Если это озаглавлено доклад, тогда должно быть объём две страницы тетради с обратной стороны, через клетку, оценка «пять». Если это сообщение, тогда одна страница, через клетку, оценка «четыре», чтобы на «пять», задаю один дополнительный вопрос по тексту из учебника. Если это информация, тогда половина страницы, через клетку, оценка «три», чтобы получить «четыре», задаю один дополнительный вопрос из учебника, если после этого есть желание получить «пять», получают ещё один дополнительный вопрос по тексту учебника, или, если география, работа с картой. Ставлю оценку, роспись, это значит, что эти работы больше учитываться в следующую «шестёрку» уже не будут.

С.С. Получаем кругооборот вокруг одних и тех же записей. Перестрелка!

С.А. Перекрестное обучение. Система! Минимум знаний от образовательной программы. Оценка три с половиной баллов. Всё по закону, ничего лишнего. Начало положено. Остальное добавят сами своим трудолюбием.

С.С. Сергей Алексеевич, спасибо за познавательную беседу. Желаю успехов в творческой и просветительской деятельности в новом учебном году.

31 августа 2025 года.