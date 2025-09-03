Фестивали, сплавы, экскурсии и походы: насыщенные выходные ждут жителей и гостей региона. Партнеры проекта «Отдыхаем в крае» подготовили новые идея для интересного досуга. Так, в Хабаровске главным событием станет четвертый ежегодный музыкально-просветительский фестиваль «Арсеньев LIVE» (0+), который состоится 7 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Хабаровского края.

На этот раз «Арсеньев LIVE» приурочен к Году защитника Отечества. Гостей ждет насыщенная программа. Участниками станут звезды отечественной сцены. Музыкальными хедлайнерами выступят Александр Иванов и группа «Рондо». Событие пройдет на площади имени Ленина. Вход свободный.

— 6 сентября жители и гости края могут принять участие в прогулке на теплоходе с посещением Музея истории Амурского моста (0+). Экскурсовод расскажет об интересных фактах о Хабаровске, а также о строительстве Амурского моста, – прокомментировали в министерстве туризма края.

Также в эту субботу состоится сап-сплав по реке Тунгуске (6+). Его участники посетят каменные водопады Новокаменки и дачи общества художников.

— Сплав по Тунгуске – хороший маршрут для съемок видеоролика на Всероссийский конкурс «Дальний Восток – Земля приключений». Запишите свой короткометражный фильм до 8 минут и отправьте на его на оценку жюри до 15 января 2026 года через сайт путешественникдв.рф. Победитель получит 3 млн рублей, – добавили в министерстве.

А уже 7 сентября состоится гастротур на улиточную ферму «Голос Хехцира» (6+). Посетителям расскажут, как выращивают улиток Muller, познакомят с семьей белого павлина, кроликами и утками. В завершение гости попробуют улитку в соусе.

Также в воскресенье жителей и гостей региона приглашают посетить конюшни (0+). Участников экскурсии ждут знакомство с их дружелюбными обитателями, верховая прогулка на лошадях и обед у озера.