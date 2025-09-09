Глава вторая «Совещание». Получив указания, начальники отделов управления специальных военных операций обеспечили прибытие своих подчинённых с рабочими тетрадями под грифом «Совершенно секретно». Действия «нэзалэжных глуздив», от постановки в очередь перед секретной библиотекой, получения тетрадей и сдачей посторонних предметов проходом через раму металлоискателя, до захода в кабинет генерала Вязова контролировали бритты. Такой подход за унижение никто не считает, все возмущенные, по их мнению, национальной несправедливостью давно гниют на кладбище.

Гостевой стол для совещаний вместил всех приглашённых офицеров, пять из которых женщины от майора до полковника. Стало привычным делом, в сторонке, за отдельным столиком с наушниками для прослушивания перевода с русского языка сидел главный британский куратор генерал Харт. Без лишних слов понятно, разговоры вести только на русском языке, доверенный английский переводчик никак не мог «въехать» в государственный язык искусственного порождения австро-венгров и поляков «украйиньську мову».

— По просьбе наших партнёров, начинаем срочное совещание, — генерал Вязов искоса бросил взгляд на своего заграничного друга. Всё произошло так быстро, что не успел спросить, как себя чувствует после вечернего ужина с брянской водочкой «Столичная» из «пляшки» серо-чёрного цвета на спирту «Альфа». По кругу, слева направо обвёл взглядом край стола, все ли держат наготове простые карандаши «HB», продолжил, — прошу приступить к докладу.

Уверенным командным голосом на чистейшем русском языке тамбовским говором отчёт делал полковник Бурштын. Ассистенты и помощники заместителя генерала Вязова на большой экран вывели карту Российской Федерации. В унисон докладу зажигались и гасли яркие светодиодные красные лампочки под Саратовом, в Подмосковье, Белгороде, Самаре, Краснодаре, Нижнем Новгороде и других местах, где удалось или почти удалось выполнить диверсионное задание. Потом наступила очередь синих лампочек, таковых оказалось почти в два раза больше, где потерпели полный провал. Кто попал в «синий цвет», сидели, понурив голову, как перед расстрелом. Наоборот, «красные» молча, с высоко поднятыми головами, ликовали. В десятиминутном отчёте ни единого слова не было сказано о боевых действиях на бывших украинских территориях. Это управление таковыми деяниями не занимались, как сказали англичане, главное «нагадить», а там видно будет.

— Предстоящая операция будет называться «Труба», — Андрей Алексеевич сделал паузу. Прислушался, чтобы определить нарушителей тишины, все молчали как рыбы, «да, тишина их спасает, лучше уж такая, чем на кладбище, приучили, так приучили». Достал из «жовто-блакытного» футляра очки на два с половиной плюс, — почему «Труба», не суть важно.

Раскрыл дужки очков, внимательно посмотрел каждому в глаза, что для всех означало, сидеть, молча и лишние вопросы не задавать, маленькой бархоткой протёр линзы очков германского «карл-цейса».

— Для подготовки этой операции первому отделу необходимо срочно, где бы то ни было найти «заробитчан», работавших в России на объектах недалеко от реки. В первую очередь тех, кто устанавливали канализационные трубы, где есть основная и резервная для канализационных стоков в реку, строили очистные сооружения, по расстоянию, километров так не более четырёх. Во вторую очередь, кто работал на объектах внутри и снаружи, чтобы могли составить хотя бы примерный план. В третью очередь, откуда идёт электрическое питание, основное и резервное. Не забывайте про автономное дизельное. А далее, если всё совпадёт на каком-нибудь одном, изучаем видеокамеры, подъездные пути и так далее, но это потом. Понятно?

— Так точно, понятно! Будем искать, — подполковник Москальчук ещё ни разу не попадал в «синий» цвет, генерал Вязов надеялся на него, как на самого себя, будет ли так в этот раз, время покажет, — разрешите вопрос.

— Слушаю.

— Если специалист в «збройных сылах»? Извините, Вооружённых Силах Украины.

— Забирать в кратчайшие сроки, на руках будет документ на такое право действия, получите в секретной части при сдаче тетрадей, — немного подумав, пробарабанил пальцами правой кисти по столу, добавил, — только смотри, Артём Петрович, чтобы не сбежал, а то назваться груздем может каждый, а в кузов не полезет. Лишь бы на передовую не идти. Внимательно изучай дела в военных комиссариатах, им была дана такая команда, всё записывать, то есть, заносить в компьютер касаемо России, где работал, что делал. В отделе шесть человек, приступайте к работе.

«Что творим, что творим! Один народ! Развели как последних лохов, — пока Москальчук собирался уводить своих «орлов», Вязова посетила крамольная мысль, — и сделать ничего не можем. Купили деньгами, счета за границей, только скажи эти мысли вслух, и, ты превращаешься в удобрение для родного украинского чёрнозёма».

— Второй отдел займётся подготовкой охранников, по шаблону, как в России, русский язык знать идеально. Никаких «шо», «трэба», «цикаво»! Главная задача, при выборе конкретного объекта, устраиваться туда охранниками. В первую очередь, смотреть, кто из работников открывает кабинеты своими ключами, а не получает их на вахте. Находить способ временно и незаметно изъять ключи у таких людей и с их помощью сделать себе такие ключи, чтобы проникать в помещения для установки там радиоуправляемых взрывных легко воспламеняющихся веществ. По единому щелчку! Необходимо знать все русские документы для организации мероприятий по противодействию терроризму. Помните, по их документам изготовлять свои ключи строжайше запрещено!

— Для третьего отдела задание сложное. Надо искать «чурок», кто не знает, выходцев из Средней Азии. Будем создавать отвлекающий манёвр. Что касается Кавказа, армян и грузин не трогать, бесполезный материал. А вот «айзеры» подойдут. В своё время в Хабаровске, будучи старшим лейтенантом, раз в неделю с понедельника на вторник ходил в караул, так вот, помощниками начальника караула всегда брали таджика или азербайджанца. Русских никогда, всегда склады обносили, узбеков на кухню, остальных в обоз. Вот мы и займёмся, надо на территории России столкнуть эти две нации лбами, только вот, кто, кого и как, будет зависеть от результатов работы отдела Москальчука. Если подходящим объектом будет руководить, или владеть, кто-то из таджиков или азербайджанцев, то «гадить» друг другу будут наоборот. Майор Макарчук, идею понял? На территории России необходимо столкнуть две титульные не русские нации, наш выбор пал на таджиков и азербайджанцев. Их надо столкнуть! Чеченцев трогать не надо, с ними тогда не получилось. Сейчас тем более не получится. Кадыров всему голова. Молодец мужик! Нам бы так научиться работать.

«Не надо было говорить про свой аналитический опыт караульной службы. Пусть сам ковыряется, — размышления генерала упёрлись в далёкое советское прошлое. Куратор Джон Харт на десять минут вынужденно объявил перерыв, звонок из Лондона, — а пришлось сказать. Время поджимает. Один раз уже вспомнил, операция по фильму «Ликвидация». Солдат Ярош. Кто бы мог подумать. Хабаровск, пересечение улиц Кутузова и Герцена. Советский Союз генсека Горбачёва. Как давно это было».

— Товарищ старший лейтенант, драка в туалете, — дежурный по роте сержант Рахмонов стоял в растерянности, — что делать?

Полным ходом идёт курс молодого бойца. Начальника полкового клуба старшего лейтенанта Андрея Вязова до принятия Военной присяги назначили нештатным замполитом полкового учебно-тренировочного пункта подготовки молодых специалистов. Одних узбеков на весь радиотехнический полк прислали двести человек. Куда их всех девать? Вдоль китайской границы семнадцать «точек», радиолокационных рот, на две тысячи километров от приморской Ласточки до Читы. Какие из узбеков операторы радиолокационных станций? Только на кухню, плов готовить, да овец пасти в окрестностях Амурзета, Ленинского и Биробиджана. К боевому дежурству «на пушечный выстрел» нельзя допускать! Память и внимательность нулевая. Надо было кем-то разбавлять. Брали «отходы», кого никто не взял после изучения личных военкоматовских дел восемнадцатилетних парней, с Кавказа, Прибалтики, Украины, что странно, молдаван и белорусов не давали. Для караульной службы с большим трудом выпросили двенадцать таджиков. От городов Сибири и Дальнего Востока отправили тридцать пять русских водителей, шесть крановщиков и семь трактористов, ещё шесть поваров из бурятов. Зачем одного нанайца? Дали бы пять, всё-таки какое никакое землячество, хоть друг за друга могут постоять. До присяги неделя!

— Кто с кем дрался? Чурки между собой? Или коллективно? Колхоз на колхоз, — с вечера в наряде начальником караула, старлей Вязов на ходу пытался оценить ситуацию, времени в обрез, скоро вести часовых на смену.

— Хохол, Дима Ярош избил чеченца, не помню, как фамилия, все зовут «джигит». Дрались один на один. Остальные орали, ставки делали, как на боях без правил.

— Начальнику УТП майору Леважинцеву сообщил? Что сказал Владимир Ильич?

Время позднее, отбой, как два часа прошёл, все лежали в кроватях. Тишина! На полу в умывальной комнате на двадцать рожков холодной воды корчился от боли призывник Делимханов, его противник по драке такой же почти солдат Ярош, уроженец Днепродзержинска, родины генсека Леонида Ильича Брежнева, мощной струёй умывал лицо от крови из разбитого носа.

Прибежавшая дежурная медсестра Лида Чистякова распаковывала свою большую походную на ремне брезентовую болотного цвета медицинскую сумку, сбоку, как и полагается, красный крест на круглом белом фоне. Два фельдшера, только год прослужившие в полковой санчасти, принесли носилки, на них уложили стонущего «джигита».

— По всем признакам, парню отбили селезёнку, — медсестра сообщала Леважинцеву предварительную ситуацию по диагнозу, рядом уже стояли командир полка Макаров и его замполит Киселёв, — надо срочно вызывать скорую помощь.

— Где ответственный офицер? Почему не слышу от него доклада? Майор Леважинцев, найти срочно и ко мне в кабинет, — коренной киевлянин подполковник Евгений Евгеньевич Макаров был зол, происшествие раздражало в разрезе межнациональных взаимоотношений.

Все помнят ругань «начпо», что «надо срочно сплавить этого чеченца, куда подальше от полка, «горя не наберёмся», хорошо, что одного прислали». Начальник политического отдела Дальневосточной одиннадцатой отдельной армии противовоздушной обороны отреагировал незамедлительно, и, прислал пропагандиста майора Ёлчина. Тогда первый раз и узнали о «белом пятне истории» временной депортации в 1944 году чеченов и ингушей за связи с гитлеровцами, чтобы обеспечить надёжный тыл в ходе боёв за Кавказ.

«Да. Без прокуратуры здесь не обойтись. От нашей военной прокуратуры противовоздушной обороны опять приедет следователь капитан Курпас, меня, как всегда, в дознаватели, — доложил прибывшему командиру полка подполковнику Макарову о ходе несения караульной службы и «отчалил» в караульное помещение, — в придачу и фотографом. Работы будет много. Капитан Игорь Курпас в полной мере использует мои способности читать мысли человека по глазам, постоянно отпрашивает меня у Макарова для расследований в другие «пэвэошные» воинские части. Мои способности для всех большой секрет! В большей мере часто происходит так, что Протокол допроса составляю я, подпись о проведении допроса ставит Курпас, якобы проводил он. Не важно, кто проводит, главное в расследовании, результат. То есть, я – это Курпас, временно. Необычная драка. На неуставные взаимоотношения не тянет. Хорошо, что присягу не приняли, а так бы, как минимум в дисциплинарный батальон с возвратом дослуживать «срочку». Отделается «хохолёнок» лёгким испугом, отправят домой. А в следующий призыв из военкомата повесточку пришлют, обязательно. Дальше Украины не пошлют. Только вот вопрос, как на это дело посмотрят чеченские старейшины, старики-авторитеты? У чеченцев там свои традиционные законы чести. После Сталинской депортации 1944 года «за сотрудничество с европейскими нацистами» восстановили Чечено-Ингушскую автономную республику только в 1957 году».

— Теперь очередь выслушать задание для четвёртого отдела, — Вязов налил в гранёный стакан Менской минеральной воды, подождал, пока Харт наденет наушники, не спеша промочил горло, повторил ещё раз только что сказанное, — слушаем внимательно! Необходимо тщательно прошерстить от «А» до «Я» все сёла и посёлки Семёновского района, бывшего Брянской области. Особенно приграничные с Россией сёла! Там, где на границе лесной массив. Изучить историю образования, почему в своё время люди там осели, чем занимались, какие производства были, есть или исчезли. Изучайте даже те сёла, где нет ни единого человека, ищите родственников, обращайте внимание на семейные альбомы, фотографии, как говорится «ройте землю», и найдите то, что нас интересует. Проверьте книги в библиотеках. Внимательно читайте воспоминания о Великой Отечественной войне, монографии, документальные повествования о брянских лесах партизанской славы. Вчитывайтесь в каждое слово. Необходимо найти партизанские схроны оружия и боеприпасов, подземные ходы и тропы, соединительные проходы между землянками. С местным населением будьте вежливыми. В тех местах уже побывали «наши русские братья», о себе оставили хорошее впечатление. Русская гуманитарная помощь для населения, это не то, что у нас на выборы людей покупают килограммом гречневой крупы. Каждый получал бесплатно примерно два офицерских пайка времён Советской Армии. Не забывайте, что райцентр Семёновка был первым городком, где 24 февраля 2022 года русские создали свою военно-гражданскую администрацию. На обычной камуфляжной форме никакой государственной символики, особенно «азовской», натовскую форму не одевать, никаких воинских различий, все разговоры вести только на чисто русском языке или местном говоре. Надо войти в доверие к местному населению. Никакой мобилизации в этих местах не проводить! В самой Семёновке есть архив, все исторические карты изъять, снять копии, оригиналы изучить и спрятать в надёжном месте.

«Партизанские схроны оружия. Дальневосточный конфликт, — по мнению британского надзирателя, совещание прошло выше всяких похвал, после его ухода, утомлённый генерал Вязов вспомнил далёкое событие из детского прошлого, — март 1969 года. На Даманском острове реки Уссури, в переводе с китайского языка «драгоценный остров», в 230 километрах южнее Хабаровска произошёл вооружённый конфликт. Проблема возникла на пустом месте. Как рассказывал военный комендант Хабаровска полковник Чаплыгин Анатолий Иванович, в то время командир взвода ракетной системы залпового огня «Град», конфликт начался из-за отсутствия переводчика среди русских военнослужащих. Голодные китайцы попёрлись в сторону Советского Союза, покушать. Чтобы не допустить со стороны Китая нарушения государственной границы, позади них военнослужащие китайской народно-освободительной армии начали стрелять по своим беглецам в спину. Шальные пули полетели мимо и убили шестерых «зевак» в том числе и советского офицера. Команду «Залп!» советские «грады» выполнили незамедлительно. Маленький островок на долгие месяцы покрылся жареным человеческим мясом. Советские Вооружённые Силы были переведены в состояние полной боевой готовности. Везде проходили военные учения. Рано утром танковая колонна из Семёновки двинулась в сторону села Погорельцы с переходом на Холмы и Жадов, обратно в Семёновку. Военный марш! Приближаясь к мосту «Шевчиха», через реку Ревна, танкистам пришлось вынужденно остановиться и навести свои орудия, чтобы ударить залпом по невидимой цели. А в это время рано утром, бывший полицай Иван Дюбка, услышав по радио сообщение о том, что китайцы напали на Советский Союз, двинулся в лес, чтобы вооружиться для защиты от неприятеля. Где Китай, а где Погорельцы! К нему примкнули все желающие мальчишки с Погорельской улицы Гучковка. Я, в семь лет, сумел-таки сбежать от бабушек Ули и Марфы со своими старшими товарищами защищать страну. Дед Дюбка открыл партизанский схрон оружия, вытащили оттуда пушку «сорокопятку» и пять снарядов к ним, автоматы и патроны из промасленных ящиков не доставали. Тут же всё обратно замаскировали, промели следы, забросали шигольем. Пушку установили на пригорке. Хромой на одну ногу, электрик Дюбка в годы войны оружие в руки не брал, занимался, как и в советское время, в колхозе, только электричеством. По молодости в армии, ещё до того, как подвели «кошки» и он упал со столба, служил в артиллерии. Девять мальчиков от шестого по десятый классы внимательно смотрели, как дед Иван заталкивает в пушку снаряд, я сидел на орешнике и наблюдал за обстановкой. Увидел, как к мосту, подъезжают танки, и сообщил деду Дюбке. Дед тут же навёл и прямой наводкой «бабахнул» по танковой колонне. Снаряд разорвался в метре перед головным танком за мостом. Двадцать танков развернули свои стволы в нашу сторону. Увидев такую картину, мы дали дёру, кто куда. Наш главный артиллерист ковылял позади всех, а потом, неожиданно пропал на полгода. Разведгруппа три дня шерстила деревню, пушку и четыре снаряда нашли, но никто так и не признался, кто стрелял. Военные посмеялись и, на том всё закончилось. На войне, как на войне! Всё списали на учение, мол, так надо было. Дед Иван Дюбка всё это время жил в партизанской землянке, пока не закончились продовольственные запасы. Да, было время».

— Дед Панас, а куда этот подвал ведёт?

— Когда была война, баба Уля от своего брата, твоего деда Филиппа, он, как и при Советах, у немцев был главным бухгалтером, сюда привозила продовольствие для партизан. Её брат партизан Ерох, разведчик, в этом подвале забирал провизию. Клунки спускали в погреб, а там ход высотой в человеческий рост, через пять метров рельсы. Когда-то в Орликовке был стекольный завод, и песок брали на большой глубине. Хороший песок! Когда песочная жила закончилась, упёрлись в глухое лесное селение на той стороне реки Снов, называется Каменский Хутор. Там, как и здесь, есть секретный выход и вход. На вагонетке по рельсам докатим за полчаса. Поехали?

— Поехали!

— Запомни! Это большой секрет! О нём никто не знает! Никому не рассказывай. Клянёшься?

— Клянусь!

8 сентября 2025 года.

Операция «Труба»

Сергей Роща

Роман

Хабаровск