В Бикине завершена реконструкция системы водоснабжения. Проложено свыше 32 км новых водоводов, установлена современная автоматизированная станция очистки воды, смонтировано два резервуара чистой воды объемом 2 тыс. куб. м каждый. Стоимость проекта превысила 2 млрд рублей. Около 16 тыс. жителей города теперь обеспечены качественной коммунальной услугой.

— Масштабная модернизация изношенных сетей централизованного водоснабжения началась в 2022 году по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Реконструкция затронула ключевые участки городской водопроводной сети, включая замену изношенных труб, модернизацию насосных станций и установку современного оборудования. Эти меры призваны не только повысить эффективность работы системы, но и гарантировать бесперебойную подачу воды, минимизируя риски аварий и утечек, — рассказали в министерстве ЖКХ края.

Особое внимание уделено качеству питьевой воды. В рамках проекта проведены работы по улучшению фильтрации и очистки, что позволит жителям города пользоваться водой, соответствующей санитарным нормам и стандартам.

Напомним, что по федеральному проекту «Чистая вода» в Хабаровском крае с 2019 года построено 5 объектов водоснабжения: в селах Аван и Красицкое Вяземского района, поселке Многовершинный Николаевского района, селах Гаровка-1 Хабаровского района, поселке Красная речка города Хабаровска. Обеспечены надежным водоснабжением около 17 тыс. человек.

Сегодня качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечено 91,6 % жителей региона, что на 3 % пункта больше плановых показателей.