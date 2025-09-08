В Чите завершились Всероссийские соревнования «Золото Удокана» по художественной гимнастике. За медали турнира в течении трех дней боролось более 800 спортсменок из 25 регионов страны. Воспитанницы спортивной школы «Олимпия» стали призерами соревнований как в индивидуальном зачете, так и в групповых упражнениях.

По программе мастеров спорта серебряную медаль завоевала хабаровчанка Вероника Забродина. Она уступила только представительнице иркутской школы Ольги Буяновой, которая воспитала серебряного призера Олимпиады в Лондоне — Дарью Дмитриеву.

И еще одна представительница хабаровской «Олимпии» — Евгения Колчина стала бронзовым призером соревнований.

По программе кандидатов в мастера спорта команда «Ника» заняла второе место. На первом – представительницы Новосибирской области, на третьем – Республики Бурятии. Серебряные медали в составе нашей команды завоевали: Ольга Чижкова, Мария Стрельникова, Виталина Николина, Мария Шамшаева и Милана Гладун.

— Соревнования высокого статуса, на них можно выполнить мастерский норматив. После того, как прошло объединение всех гимнастических дисциплин в одну федерацию, турниров такого уровня осталось всего несколько. Попасть на них могут только сильнейшие, члены сборных своих регионов и выступать здесь очень престижно. Конкуренция была огромная, выступали представительницы таких ведущих гимнастических центров, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Омск. Так же были гимнастки Новосибирска, Иркутска, Томска, Липецка, Нижнего Новгорода и других городов.Несмотря на начало сезона, наши гимнастки успели набрать хорошую физическую форму.Многие поменяли и усложнили свои программы. Знали,что будет серьёзная конкуренция, готовились очень ответственно. Все задачи, которые мы поставили вместе с гимнастками, выполнены. Первый старт, мы в призах. Конечно, довольны результатом, — рассказала Елена Бовсуновская, старший тренер СШ «Олимпия».

Награды турнира гимнасткам вручали серебряный призер Олимпиады в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и 5-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка Европы Арина Аверина. Также наши спортсменки приняли участие в трехчасовом мастер-классе сестер Авериных и смогли пообщаться и задать интересующие вопросы именитым гимнасткам в рамках пресс-конференции.