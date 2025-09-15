В День программиста в краевой столице состоялась рабочая встреча по разработке стратегии цифрового развития Хабаровского края. Документ, соответствующий целям и задачам президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», прошел публичную проверку на актуальность. На площадке Полигона креативных компетенций представители власти, бизнеса и науки в интерактивном формате обсудили и доработали план превращения региона в современный цифровой хаб – центр технологий, инфраструктуры и компетенций.

Открывая встречу, министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин подчеркнул стратегическую важность IT-отрасли. За 2024 год количество IT-компаний в крае выросло на 18 %, выручка сектора увеличилась на 65 %, а налоговые отчисления превысили 1,4 млрд рублей.

– Важность этой сферы сложно переоценить, особенно в контексте поставленной Президентом задачи сделать 2025 год определяющим для технологического развития России. Наша цель – преумножить эти результаты и сделать их максимально измеримыми и ощутимыми для экономики и жителей края, – заявил Евгений Демин.

В контексте этой повестки губернатор края Дмитрий Демешин дал установку активнее внедрять информационные технологии в ключевые сектора экономики. По его поручению министр представил проект стратегии, сфокусированной на шести ключевых направлениях: качество жизни населения, подготовка кадров, поддержка IT-бизнеса, цифровизация госуправления, наука и кибербезопасность.

Вместо традиционных докладов встреча прошла в интерактивном формате. Участники направляли вопросы и предложения через чат-бот по QR-коду, а результаты агрегировались на экране в реальном времени. С помощью голосований и «облака смыслов» собравшиеся оценили ясность стратегии, определили приоритеты и выразили готовность к сотрудничеству с правительством края. Логичным продолжением стала деловая игра, в рамках которой представители власти детально ответили на вопросы по секторам «бизнес», «образование» и «государство».

Заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Мария Авилова акцентировала внимание на том, что стратегия должна принести конкретную пользу каждому жителю.

– Наша задача – превратить ее в набор понятных инициатив с осязаемым эффектом: четкие сроки, ответственные и прозрачные метрики. Безусловный приоритет – развитие человеческого капитала: современное IT-образование, программы переподготовки и условия для удержания талантов в регионе. Параллельно мы уже запускаем пилотные проекты, которые повышают качество жизни – от цифровых сервисов в соцсфере до удобных инструментов обратной связи с гражданами, – подчеркнула Мария Авилова.

В честь профессионального праздника также состоялось торжественное награждение. От имени губернатора Дмитрия Демешина Мария Авилова вручила благодарственные письма восьми специалистам, внесшим значительный вклад в развитие IT и информационной безопасности в регионе.

– IT-специалисты – это настоящие творцы будущего. От всей души благодарю вас за профессионализм и стремление к развитию. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом и делать Хабаровский край еще лучше! – отметила Мария Авилова.