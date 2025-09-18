В Правительстве Хабаровского края состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева, главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю Василий Нагибин, представители Госавтоинспекции, органов власти и главы муниципалитетов.

Одной из ключевых тем заседания стало обновление подвижного состава общественного транспорта. За последние три года на региональные и муниципальные маршруты поставлено 340 единиц автобусов, трамваев и троллейбусов. Все они оснащены видеокамерами, подключены к системе ГЛОНАСС и оборудованы терминалами для безналичной оплаты.

Однако, несмотря на обновление парка, продолжают поступать жалобы на техническое состояние транспорта и невыход автобусов на линию. Для контроля министерство транспорта и дорожного хозяйства края совместно с Ространснадзором и Госавтоинспекцией проводит регулярные рейды с проверкой технического состояния, использования тахографов и соблюдения расписания движения.

– Необходимо усиливать контрольно-надзорную работу. Если перевозчики не изменят подход, будем приостанавливать лицензии и привлекать руководителей к ответственности. Безопасность пассажиров – не тема для компромиссов, – отметила зампред Ирина Горбачева.

В преддверии зимнего сезона на заседании рассмотрели готовность дорожных служб к обеспечению бесперебойного транспортного сообщения. Протяженность региональной сети автомобильных дорог составляет более 3600 км. Для зимнего содержания подготовлено свыше 150 единиц комбинированных дорожных машин и автогрейдеров. Уже заготовлено 3400 кубометров песка, 80 тонн соли и 180 кубометров пескосоляной смеси. В «Хабаровскуправтодоре» работает ситуационный центр, который круглосуточно проводит мониторинг состояния проезда и координирует работу техники с помощью системы ГЛОНАСС.

В Хабаровске для уборки запланировано использовать порядка 90 единиц дорожной техники.

– Важно грамотно задействовать имеющиеся ресурсы техники, чтобы снег с городских улиц убирался в короткие сроки, не допускать складирования на проезжей части, – напомнила Ирина Горбачева. – Повышение безопасности на дорогах – это всегда комплексная, командная работа. Министерству транспорта поручено проверить технологические карты уборки, техническое состояние техники и наличие необходимых материалов.

В завершении участники заседания подвели итоги рассмотрения ряда важных вопросов. В частности, обсудили вопрос о включении в региональный проект «Безопасность дорожного движения» следующих мероприятий: организация обучения детей безопасному управлению мототехникой на базе действующих автошкол, мотошкол, спортивных секций и мотоклубов; развитие и поддержка отрядов юных инспекторов движения (ЮИД); стимулирование педагогических работников, эффективно осуществляющих деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с детьми и руководителей отрядов ЮИД.

Ирина Горбачева поручила министерству образования и науки края разработать предпрофессиональную рабочую программу элективного курса «Авто-мото-дело» для возрастной категории 12-35 лет. Курс будет реализовываться на базе действующих авто- и мотошкол, спортивных секций, мотоклубов, а также центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе с использованием мобильного автогородка «Лаборатория безопасности». Цель курса – формировать у населения негативное отношение к нарушениям правил дорожного движения и предупреждать детский дорожно-транспортный травматизм.

Через месяц состоится повторное заседание комиссии, на котором руководители муниципальных образований доложат о готовности к зимнему периоду.