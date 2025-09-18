В рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» предприятиям оказывается поддержка в обучении основам и инструментам бережливого производства. Нацпроект инициирован президентом России Владимиром Путиным.

С момента запуска в Хабаровском крае проекта повышения производительности труда интерес к технологиям и инструментам бережливого производства идет по нарастающей. Дать теоретические знания и практические навыки призвана региональная учебная площадка – Фабрика Процессов.

Это по-настоящему популярная образовательная площадка: с 2022 года проведено более 120 тренингов, обучено более 1,6 тысячи человек.

— Фабрика Процессов – это как тренажерный зал для бизнеса. Ты отрабатываешь навыки работы с инструментами бережливого производства в безопасной среде, а потом с уверенностью применяешь их на практике, – поделилась впечатлением заместитель директора по снабжению, транспорту и общим вопросам АО «Хабаровская горэлектросеть» Виктория Слободчикова.

При этом, как отмечают в минэкономразвития края, процесс передачи знаний не ограничивается региональной учебной площадкой. Подготовка кадров постоянно идет на самих предприятиях – участниках проекта «Производительность труда». Заводские тренеры или инструкторы по бережливому производству, обучившись в рамках проекта, передают знания своим коллегам, проводя для них тренинги. Число таких инструкторов (тренеров) в Хабаровском крае уже достигло сотни, а число обученных ими сотрудников превышает эту цифру в 5 раз.

— После подготовки и прохождения сертификации в РЦК я получила не только знания и навыки использования инструментов бережливого производства, но и бесценный опыт по проведению тренингов и вовлечению сотрудников в процесс улучшений. Теперь я провожу обучение на нашем предприятии и вижу, насколько возросла вовлеченность сотрудников в процессы оптимизации и повышения эффективности. Они с энтузиазмом предлагают и претворяют в жизнь новые идеи, что положительно сказывается на результатах нашей работы, – рассказывает Виктория Слободчикова.

Отдельные предприятия проводят собственные учебные тренинги, создавая профильные площадки. Так, на протяжении уже четырех лет работает Фабрика Процессов, созданная на Амурском судостроительном заводе при поддержке ОСК.

Целью ее создания стало обучение работников всех уровней практическим навыкам применения инструментов и методов производственной системы ОСК и изменение представления о традиционных подходах к управлению производством.

Как отмечают представители завода, огромный плюс Фабрики Процессов в том, что обучаться лучшим мировым практикам сокращения потерь ресурсов могут все сотрудники предприятия – от генерального директора до рядовых работников. Так, вместе с профессиональными навыками в каждом работнике крепнет чувство единой, сплоченной команды. И с каждым годом их становится все больше.

За период действия «судостроительной Фабрики Процессов» уже более тысячи корабелов прошли обучение на тренингах по применению инструментов бережливого производства. При этом только в 2025 году на заводе реализуется 48 проектов по различным направлениям деятельности, в число которых входит и увеличение производительности труда.

Особую значимость передача азов бережливого производства имеет в период кадрового дефицита, когда на одного безработного приходится порядка 21 вакансий.

Минэкономразвития края напоминает, что не только обучение, но и получение адресной поддержки в реализации проектов, направленных на повышение производительности труда, доступны всем организациям, которые осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, туризма, а также ресурсоснабжающим организациям с объемом выручки от 400 млн руб. (для туризма – от 180 млн руб.) и с долей иностранного капитала менее 50 %.