Хабаровская краевая филармония присоединяется к масштабному Всероссийскому проекту «Современная музыкальная карта России». 24 сентября на сцене филармонии со специальной программой выступит Русский оркестр под управлением дирижёра Александра Веретенникова. Проект реализуется Фондом инновационного развития культуры, образования, науки (ФИРКОН) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этот вечер оркестр и московский гость – лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Максим Павлов (народный вокал) предложат слушателям завораживающее путешествие по бескрайним просторам русской души. В программе прозвучат авторские сочинения Максима Павлова, обработки народных песен, аранжировки советских песенных шедевров и оркестровые произведения.

«Для нас большая честь и ответственность стать частью масштабного общероссийского проекта «Современная музыкальная карта России». Мы постарались создать не просто концерт, а настоящее путешествие, которое через музыку расскажет о широте русской души, традициях и силе народного искусства» — комментирует Александр Веретенников.

Проект «Музыкальная карта России» нацелен на объединение композиторов и музыкантов из всех регионов страны. В его рамках создаются музыкальные «визитные карточки», отражающие культурное многообразие и самобытность каждого субъекта Российской Федерации.

Концерт «Музыкальная карта России» – это возможность ощутить величие и многогранность музыкальных традиций России, прикоснуться к богатой истории русского народа через знакомые мелодии и открыть для себя новые грани народного искусства.