4 и 5 октября на площади имени Ленина в Хабаровске состоится традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест.Осень». Мероприятие, организованное при поддержке правительства региона, с 2025 года реализуется в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство». Праздник приурочен к предстоящему Дню основания Хабаровского края и пройдет под ярким слоганом «Край победителей!». Вход для всех гостей свободный.

Посетителей ждет насыщенная программа. На главной сцене города выступят творческие коллективы края. Центральным событием станет масштабная ярмарка мастеров и предпринимателей региона, где будут представлены уникальные изделия ручной работы, сувениры и товары местных производителей. Как отметили организаторы, интерес к событию очень высокий, на участие в главной ярмарке региона было получено более 300 заявок.

Для детей и взрослых будут работать интерактивные зоны от учреждений культуры и партнеров фестиваля с увлекательными мастер-классами.

– Проведение фестиваля под лозунгом «Край победителей!» приобретает особое значение в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны. Этот слоган многогранен: мы отдаем дань памяти героям-победителям прошлого, гордимся современными достижениями и трудовыми победами нашего края и с уверенностью смотрим в будущее, полные сил для новых свершений, – отметили в министерстве культуры края.

Напомним, что фестиваль-ярмарка «АмурФест» регулярно проводится в регионе с 2021 года при постоянной поддержке правительства, министерства культуры и министерства туризма края. Летний фестиваль, прошедший в июле, собрал более 50 тысяч посетителей.