Сегодня из краевого центра состоялся торжественный запуск туристического ретро-электропоезда. Состав модели ЭР9ПК 1972 года постройки отправился в первый рейс по маршруту «Хабаровск – Волочаевка 1 – Хабаровск». Он запущен на Дальнем Востоке в рамках фестиваля туризма, который проходит в краевой столице с 19 по 21 сентября при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Первую поездку совершили студенты, школьники, в том числе дети участников специальной военной операции, из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья, а также другие гости фестиваля.

Перед запуском поезда состоялось яркое вокально-театрализованное представление.

-В этот особый для страны год – год 80-летия Великой Победы и Год железнодорожной славы – мы даём старт замечательному событию. Совместно с РЖД мы не просто запускаем ретро-поезд, а создаем живой мост между поколениями, позволяющий нашим детям прикоснуться к истории, ощутить мощь и славу российских железных дорог и героическое прошлое нашей Родины. Этот проект – дань уважения подвигу наших предков и важный вклад в патриотическое воспитание молодежи, – отметил Николай Иванов, заместитель министра туризма Хабаровского края.

Добавим, что запуск ретро-элеткропоезда по маршруту дал старт новому патриотическому проекту «Земля Дальневосточного мужества». Он предполагает посещение мемориального комплекса «Волочаевское сражение», тематические мастер-классы и перекус у подножия легендарной сопки Июнь-Корань. Организаторами выступают ОАО «РЖД», ДВИОО «АМУРСКИЙ РУБЕЖ» и ООО «Солнечный мир».

Отметим, что электропоезд серии ЭР9ПК № 328 был построен на Рижском вагоностроительном заводе в 1972 году и проработал до 2022 году. Полностью восстановлен до состояния, приближенного к заводскому, в 2024 году. Внешний облик поезда был полностью воссоздан по оригинальным эскизам. Внутри салона бережно восстановлено всё внутреннее оборудование, включая деревянные скамейки.