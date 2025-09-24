Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина Хабаровскому краю выделено более 445 млн рублей на одну из самых популярных мер поддержки – 1 млн рублей семьям с детьми при рождении третьего или последующих детей на погашение обязательств по ипотечным кредитам. По данным министерсва социальной защиты края, в 2025 году этой мерой поддержки воспользовались более 570 семей. Поддержка семей с детьми явялется важной задачей президентского нацпроекта «Семья».

Наш регион из немногих субъектов Дальнего Восток, получивший дополнительные денежные средства на эти цели. Выплатой могут воспользоваться семьи из Хабаровского края, в которых с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года родился и зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния на территории края третий или последующий ребенок.

— Президент РФ Владимир Путин отмечает, что поддержка семей с детьми является приоритетом для России. Получателями краевой выплаты могут быть граждане, которые уже воспользовались федеральной выплатой в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. При этом жилое помещение, приобретенное за счет кредитных средств, должно быть расположено на территории края. Оператором мер государственной поддержки семей, имеющих детей, по погашению обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) как единый институт развития в жилищной сфере выступает АО «ДОМ.РФ», – отметили в министерстве социальной защите края.

Для участия в программе необходимо приложить отдельное заявление на получение выплаты в размере 550 тысяч рублей. Заявление можно скачать на сайте АО «ДОМ.РФ» – Бизнесу – Господдержка – Выплаты многодетным семьям – Поддержка семей с детьми. Внизу после списка регионов, по которым доступна выплата, будет абзац, где слово «заявление» имеет гиперссылку на бланки заявок. Кликнув на него, можно скачать подходящий регион.

Более подробную информацию по федеральной и региональной выплате можно получить по телефону горячей линии консультационного центра АО «ДОМ.РФ»: 8-800-755-11-22 (бесплатно, круглосуточно) или на сайте АО «ДОМ.РФ».

Отметим, что в начале этой недели состоялось обсуждение помощи семьям с детьми. В дискуссии приняли участие представители общественных организаций, трудовых коллективов и научного сообщества. Сейчас в правительстве края занимаются обобщением поступивших предложений — они будут учтены в краевой программе повышения рождаемости. По словам вице-губернатора Артема Мельникова, в Хабаровском крае вопрос повышения рождаемости стоит на особом контроле. С 2023 года действует краевая комплексная программа по повышению рождаемости, в которую ежегодно вносятся изменения. В этом году срок действия программы продлен до 2030 года. Поэтому важно услышать все мнения, которые могут повлиять на сохранение здоровья женщин, семей и увеличение количества рожденных детей в крае.