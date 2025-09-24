Хабаровская филармония приглашает ценителей высокого искусства на открытие органного сезона. 26 сентября на сцене большого зала выступит лауреат международных конкурсов, яркая представительница петербургской органной школы Светлана Фурник с программой «Бах и Парижские соборы» (6+).

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Новая программа молодой харизматичной органистки Светланы Фурник приглашает приобщиться к творчеству самого органного композитора мира и заглянуть в соборы Парижа.В центре внимания – незаменимый участник всех органных концертов – Иоганн Себастьян Бах в окружении великих мастеров Франции, творивших в эпоху «симфонического» органа.

Французскую страницу органного повествования откроет Шарль-Мари Видор, автор легендарных симфоний для органа и циклов удивительных программных пьес. Продолжит путешествие по соборам Парижа музыка Цезаря Франка, великого романтика, в творчестве которого удивительным образом соединились барочная и романтическая традиции, а также Луи Вьерн – гений французского «симфонического» органа, преемник традиций Сезара Франка.

Исполнительский стиль Светланы Фурник отличается глубоким прочтением авторского замысла и мощной энергетикой. Яркая программа петербургской органистки продемонстрирует неисчерпаемые возможности Короля инструментов, удивит искренностью, глубиной, красотой исполнения и не оставит слушателей равнодушными.