С 29 по 30 сентября в Москве состоялась II Всероссийская конференция «Пути и перспективы развития Премии и Фестиваля «Золотая Маска»: «Золотая Маска» и театральные фестивали России». В мероприятии принял участие художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.

Участников конференции приветствовала Министр культуры РФ Ольга Любимова.

– Высокой оценки достойны ваши преданность избранному делу, неустанный труд и живой интерес к нашей культуре. Благодаря вам российский театр сохраняет свои традиции и продолжает свое развитие, – отметила Министр.

Президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков подчеркнул, что конференция является площадкой для обсуждения будущего всего фестивального движения России в целом, а не только «Золотой маски».

В работе конференции также приняли участие ведущие деятели театрального искусства: начальник управления Администрации Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгий Исаакян, главный режиссер Новосибирского академического театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев и другие представители театрального сообщества.

В первый день, помимо подведения итогов 31-го сезона «Золотой Маски», участники обсудили будущее премии, объединение с другими театральными фестивалями, а также с молодежными и детскими фестивальными проектами, с учетом национальных приоритетов. Их озвучил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков: патриотизм, созидание и взгляд в будущее, семейные ценности.

Итогом второго дня обсуждений стали обозначенные проблемы национального театра в наши дни, в частности, речь зашла о современной драматургии. Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова подчеркнула миссию театра сегодня – сохранение национальной идентичности и культурного кода. С этим согласилась и министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова, дав определение национальному театру: «Это на сегодняшний день, наверное, главный хранитель языка, хранитель нашей культуры, наших традиций».

– После церемонии награждения, которая прошла в Казани в этом году, в регионе ощутили значительную поддержку от Союза театральных деятелей Российской Федерации. Деятельность Союза и «Золотой Маски» необходима для театрального сообщества страны в целом и для региона в частности, – отметил художественный руководитель ХМТ Никита Туранов.

Напомним, что в начале 2025 года Никита Туранов вошел в экспертный совет Национальной театральной Премии и Фестиваля «Золотая маска». Премия учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году как профессиональная награда за лучшие спектакли театров России, созданные во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол).