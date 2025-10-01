Новый резидент Территории опережающего развития «Хабаровск» (ТОР «Хабаровск») компания «Конструктор» запустит в Хабаровске современное производство сэндвич-панелей и пенополистирола для потребностей строительной отрасли региона. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2028 года. В соответствии с соглашением, заключенным с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), объем инвестиций в проект составляет 92,5 млн рублей. Предприятие потребует 21 новое рабочее место.

Производственный комплекс будет построен на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Проектом предусмотрено строительство двух административно-производственных зданий общей площадью 2880 кв. м. Мощности предприятия позволят выпускать до 142,8 тысячи кв. м. сэндвич-панелей в год. Панели будут изготавливаться с утеплителем из пенополистирола.

— Наше производство будет ориентировано на обеспечение потребностей быстрорастущего строительного рынка Дальнего Востока, включая производителей быстровозводимых зданий, модульных домиков и крупные строительные компании, участвующие в реализации таких инфраструктурных проектов, как «Восточный полигон». Статус резидента ТОР с существенными налоговыми льготами и инфраструктурной поддержкой является ключевым фактором экономической эффективности нашего проекта. Без привлечения мер господдержки проект в данных производственных параметрах был бы экономически малоэффективным, – отметил директор ООО «Конструктор» Максим Гортинский.

Производство планируется оснастить высокотехнологичными линиями от проверенных поставщиков, включая оборудование для нарезки и профилирования металла, нанесения клея и прессования. Также будет установлена линия по производству пенополистирола из гранул.

— Создание собственного производства качественных строительных материалов – важный шаг в развитии экономики Хабаровского края. Проект компании «Конструктор» полностью соответствует логике развития строительной отрасли региона и профилю площадки «Ракитное». КРДВ со своей стороны обеспечивает резиденту весь комплекс мер поддержки: от предоставления земельного участка и подключения к необходимой инфраструктуре до значительных налоговых преференций, что позволяет компании уверенно инвестировать в создание нового предприятия, которое будет выпускать востребованную продукцию, – прокомментировал директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин.

Проект реализуется при содействии АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ ХК). Инвестору оказана помощь в получении статуса резидента ТОР, подборе земельного участка для реализации проекта.

— Услугами агентства может воспользоваться любой предприниматель, реализующий или планирующий реализовать инвестиционный проект на территории региона. За каждым проектом закрепляется индивидуальный менеджер. Мы помогаем оформить документы, организовать рабочие встречи с органами власти края, институтами развития, подобрать инвестиционную площадку и меры государственной поддержки, – добавил первый заместитель директора АПИРИ ХК Владимир Комков.

По данным КРДВ, на ТОР «Хабаровск» инвестиционные проекты реализуют 123 резидента с объемом инвестиций на сумму более 433,3 млрд рублей, создаются 18,2 тысячи рабочих мест. Резиденты уже вложили в экономику региона 339,1 млрд рублей, создали более 13 тысяч рабочих мест.

Резидентам ТОР в крае доступны сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, возможность получения земли и инфраструктурной поддержки, применение процедуры свободной таможенной зоны, продвижение продукции и услуг, правовая защита и другие инструменты государственной поддержки.