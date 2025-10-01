В 2025 году планируется собрать 82 тыс. тонн картофеля во всех категориях хозяйств края. Из года в год увеличиваются объемы выращивания этой культуры, так как действуют различные меры поддержки фермеров. Для них предусмотрены гранты и субсидии. Грант можно использовать на приобретение, строительство или модернизацию производственных помещений, покупку оборудования для них. А с помощью субсидии – возместить затраты до 50 % на приобретение сельхозтехники и оборудования.

Кроме того, хозяйства прислушиваются к советам научных учреждений, используют современные методы возделывания, применяют линейку препаратов, необходимых для поддержания стабильного роста и развития картофеля.

— Наши хозяйства прикладывают все усилия для обеспечения продовольственной безопасности нашего региона. Видим, что они стараются, и мы, естественно, прикладываем все усилия, чтобы оказать им максимальную помощь: содействовать развитию производства и предоставлять меры поддержки. Мы наблюдаем устойчивый рост: ежегодно прирост увеличивается на 250-300 тонн, и сейчас край обеспечивает себя картофелем на 74 %. Это результат целенаправленной работы хозяйств, которые активно внедряют современные технологии и научные разработки, включая сорта отечественной селекции, – отметил консультант отдела растениеводства краевого минсельхоза, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Фирстов.

Одним из фермеров-картофелеводов является Максим Белокоз из Хабаровского района. Он получил грант 3 года назад и сейчас успешно развивает хозяйство. По словам Максима, на средства гранта он приобрел сортировщик картофеля M-647, а также возвел амбар для размещения оборудования и временного хранения картофеля после уборки и сортировки.

— Государственная поддержка позволила существенно сократить время и улучшила качество переборки картофеля. Соответственно увеличилась производительность труда. Благодаря новшествам мы стабильно уже третий год повышаем объем урожая, – заявил Максим Белокоз.

С 2022 по 2024 годы фермером произведено 250 тонн картофеля. Планируется, что по итогам 2025 года хозяйство произведет не менее 200 тонн картофеля.