В 2025 году планируется собрать 82 тыс. тонн картофеля во всех категориях хозяйств края. Из года в год увеличиваются объемы выращивания этой культуры, так как действуют различные меры поддержки фермеров. Для них предусмотрены гранты и субсидии. Грант можно использовать на приобретение, строительство или модернизацию производственных помещений, покупку оборудования для них. А с помощью субсидии – возместить затраты до 50 % на приобретение сельхозтехники и оборудования.
Кроме того, хозяйства прислушиваются к советам научных учреждений, используют современные методы возделывания, применяют линейку препаратов, необходимых для поддержания стабильного роста и развития картофеля.
— Наши хозяйства прикладывают все усилия для обеспечения продовольственной безопасности нашего региона. Видим, что они стараются, и мы, естественно, прикладываем все усилия, чтобы оказать им максимальную помощь: содействовать развитию производства и предоставлять меры поддержки. Мы наблюдаем устойчивый рост: ежегодно прирост увеличивается на 250-300 тонн, и сейчас край обеспечивает себя картофелем на 74 %. Это результат целенаправленной работы хозяйств, которые активно внедряют современные технологии и научные разработки, включая сорта отечественной селекции, – отметил консультант отдела растениеводства краевого минсельхоза, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Фирстов.
Одним из фермеров-картофелеводов является Максим Белокоз из Хабаровского района. Он получил грант 3 года назад и сейчас успешно развивает хозяйство. По словам Максима, на средства гранта он приобрел сортировщик картофеля M-647, а также возвел амбар для размещения оборудования и временного хранения картофеля после уборки и сортировки.
— Государственная поддержка позволила существенно сократить время и улучшила качество переборки картофеля. Соответственно увеличилась производительность труда. Благодаря новшествам мы стабильно уже третий год повышаем объем урожая, – заявил Максим Белокоз.
С 2022 по 2024 годы фермером произведено 250 тонн картофеля. Планируется, что по итогам 2025 года хозяйство произведет не менее 200 тонн картофеля.
Эта запись была опубликована 01.10.2025в 14:45. В рубриках: Общество.
- Хабаровский край получил более 445 млн. рублей для выплат семьям с тремя и более детьми на погашение ипотеки
- Туристический ретро-электропоезд отправился в первый рейс по маршруту «Хабаровск – Волочаевка 1 – Хабаровск»
- В Хабаровске пройдет традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест.Осень»
- Сотни сотрудников промышленных предприятий ежегодно обучаются основам бережливого производства
- В Хабаровском крае обсудили вопросы безопасности дорожного движения и подготовку к зимнему сезону