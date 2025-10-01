В краевой столице проводится сезонная вакцинация взрослых и детей против гриппа. Для защиты используются современные и безопасные вакцины отечественного производства.

Грипп – это не просто острая респираторная вирусная инфекция. Он очень заразен, способен к массовому распространению, протекает тяжелее других ОРВИ и имеет наибольшее число осложнений.

Самое частое – пневмония.

Вирус гриппа постоянно мутирует, поэтому каждый год, до начала эпидемического сезона, проводится обновление штаммового состава противогриппозных вакцин.

Таким образом, вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в предстоящем эпидемическом сезоне.

Кроме того, иммунитет после вакцинации сохраняется примерно в течение года.

Сезонный подъем заболеваемости начинается в ноябре-декабре. Оптимальное время для вакцинации – период с сентября по ноябрь, чтобы к подъему заболеваемости иммунитет уже сформировался.

Детям вакцинацию проводят в школе и в детском саду. Если ребенок не посещает образовательное учреждение, можно обратиться в детскую поликлинику.

Взрослые могут сделать прививку в поликлинике, либо в специальных мобильных прививочных пунктах, которые дополнительно устанавливаются в период массовой вакцинации.

Грипп тяжелее всего переносят дети, пожилые люди, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Все эти состояния входят в группу риска тяжелого течения гриппа с развитием осложнений.

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр у врача. Специалист должен исключить случаи, при которых прививка противопоказана.