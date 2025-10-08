Новое хабаровское предприятие готово выпускать до 40 тонн цементно-песчаной смеси. А затем планирует перейти к производству гипсовых смесей, строительных клеев и другой востребованной продукции. Открытие нового бизнеса стало возможным благодаря поручительствам Гарантийного фонда. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»), инициированного Президентом страны.

Услуги Гарантийного фонда Хабаровского края остаются одними из самых востребованных финансовых услуг, предоставляемых малому бизнесу края институтами поддержки МСП. С начала года Фонд предоставил 148 поручительств с объемом финансирования на 1,1 млрд рублей.

— Больше половины выданных поручительств приходится на предприятия сферы торговли. Предприятия обрабатывающих производств и строительства занимают 21,3%, — сообщила директор Гарантийного фонда Анастасия Танаева.

Поддержку фонда в этом году получила и хабаровская компания «Союз Маркетинг». Ранее она занималась оптовой торговлей строительными материалами, однако с прошлого года после срыва нескольких поставок из западных регионов страны в компании всерьез задумались о собственном производстве строительных смесей. К тому же, из-за логистики каждый кг поставок обходился почти вдвое дороже.

— В прошлом году обратились в банк за кредитом на покупку производственной линии. Собственного залога не хватало, по рекомендации банка обеспечил кредит Гарантийный фонд. В этом году поручительство фонда помогло получить кредит на 8 млн рублей на покупку вспомогательного оборудования: системы аспирации и системы охлаждения, а также сырья и материалов, необходимых для производства строительных смесей, — рассказал предприниматель Олег Трубчик.

Свое производство решено было начать с цементно-песчаных смесей – мощность линии позволяла в день выпускать до 40 тонн смесей. По словам предпринимателя, строительные смеси, учитывая размах жилищного строительства в Хабаровске, – продукция не просто востребованная, а иногда и дефицитная. У предприятия, начавшего производить цементные смеси только две недели назад, уже законтрактованы объемы на два месяца вперед.

— В перспективе на этот и следующий год производство гипсовых смесей, строительных клеев, грунтовок, красок. Мы можем себе позволить открыть целый ряд небольших производств в одном месте – у нас цех на 1,5 тысячи кв. м., — поделился планами Олег Трубчик.

Гарантийный фонд Хабаровского края — один из основных институтов краевой инфраструктуры поддержки МСП, обеспечивающих доступность кредитных ресурсов. Гарантийная организация предоставляет поручительства предпринимателям края в размере до 70 % от суммы кредитного обязательства. Максимальный срок — 10 лет.

По поручению губернатора края с 1 сентября увеличен максимальный размер поручительства Гарантийного фонда для малого и среднего бизнеса с 25 млн рублей до 50 млн рублей (до 70 млн рублей на группу компаний). Требование о наличии залога в структуре сделки для малого и среднего бизнеса теперь не является обязательным условием сделки.