Строить частные дома с использованием эскроу-счетов могут жители Хабаровского края. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с марта 2025 года. Проект реализуется благодаря федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, эскроу-счёт – это специальный счёт, на котором хранятся средства покупателя жилплощади. Продавцу-застройщику они переходят только после того, как объект будет сдан в эксплуатацию. Это помогает обезопасить сделку для покупателя: он может быть уверен, что не станет обманутым дольщиком.

Именно для этого был придуман такой механизм, и его действие изначально распространялось на покупку жилья в многоквартирном доме. Теперь же воспользоваться услугой могут и те, кто хочет жить в частном доме.

– Указанный механизм позволяет повысить востребованность индивидуального жилищного строительства среди граждан, а применение типовых проектов или домокомплектов поможет созданию понятного для кредиторов залога, что, в свою очередь, приведёт к новому этапу развития рынка ипотеки ИЖС. Реализация данной меры, инициированной Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национального проекта, обеспечивает гражданам принципиально новый уровень защищенности при строительстве частного дома, – отметили в министерстве строительства Хабаровского края.

Узнать, какие строительные компании аккредитованы и могут построить дом по типовым проектам с использованием эскроу-счетов можно на платформе «Строим.дом.рф». Так, например, в настоящий момент на платформе размещены 30 компаний, осуществляющих такую деятельность в Хабаровском крае. Фактически к аккредитации привлечены все основные региональные строительные компании.

Отметим также, объём индивидуального домостроения в Хабаровском крае за последние три года вырос на 80 %. Кроме того, на возведение своего дома можно воспользоваться льготной дальневосточной ипотекой по ставке 2% годовых. Воспользоваться программой могут молодые семьи, вынужденные переселенцы с территорий Украины, работники предприятий ОПК на территории Дальнего Востока, участники специальной военной операции и члены их семей и многие другие.