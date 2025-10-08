Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поддержал инициативу создать на Дальнем Востоке единый преференциальный режим. Этот вопрос был рассмотрен на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего накануне в Якутии с участием глав регионов под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

– Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на прошедшем десятом юбилейном Восточном экономическом форуме поручил создать новый преференциальный режим на территории Дальневосточного федерального округа. Это решение важно. Динамика развития Дальнего Востока говорит о том, что мы выигрываем за счет тех преимуществ, которые предоставляем инвесторам. И если этого не будет, наша работа пойдет на спад. У нас такого права нет. Единый преференциальный режим должен сэкономить время на принятие решений, повысить рентабельность проектов, стать опорой для приоритетных отраслей. Поэтому мы сейчас обсудим общие модели подхода к созданию матрицы нового закона. Работу по предоставлению преференций надо продолжать, и делать это необходимо в рамках того поручения, которое дал Президент. То есть создавать общий режим с правилами, которые смогут повысить эффективность реализации каждого инвестиционного проекта на Дальнем Востоке, – сказал Юрий Трутнев.

Сейчас на Дальнем Востоке и в Арктике функционируют четыре преференциальных режима: территории опережающего развития (ТОР), Арктическая зона (АЗРФ), свободный порт Владивосток (СПВ) и Курильские острова (КОРФ), а также особые экономические зоны и меры, предоставляемые субъектами ДФО в рамках региональных инвестиционных проектов.

К примеру, в Хабаровском крае действует объединенная ТОР «Хабаровск», которая состоит из 39 инвестиционных площадок в 14 муниципалитетах. Режим СПВ распространен на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов. С применением режимов ТОР и СПВ в регионе реализуется 148 инвестпроектов, по завершении которых в экономику края будет вложено 680,3 млрд рублей инвестиций, создано почти 25 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день уже фактически инвестировано 398,5 млрд рублей, создано около 17 тысяч рабочих мест.

По поручению Владимира Путина Минвостокразвития России работает над созданием единого преференциального режима на всей территории Дальнего Востока и Арктики.

Новый преференциальный режим обеспечит опережающий рост инвестиций, упрощение и ускорение механизма поддержки инвесторов. В частности, налоговые льготы будут применяться автоматически, без дополнительных согласований с федеральными органами власти, если рентабельность проекта в регионе Дальнего Востока окажется ниже среднероссийской отраслевой, умноженной на «повышающий коэффициент».

– Сейчас процедура включения новых инвестиционных площадок в границы действующих ТОР занимает от 6 до 18 месяцев. Это очень длительный срок. Поэтому правительство края поддерживает законопроект о создании единой территории опережающего развития, которая позволит ускорить запуск инвестиционных проектов в регионе. Чем быстрее стартует проект, тем раньше в крае появится новое производство, новые рабочие места для наших жителей, тем быстрее будет развиваться экономика края, – прокомментировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Поддержка будет оказываться только новым инвестиционным проектам, при этом приоритет получат технологические и туристические проекты. Предусмотрены требования и к инвесторам: минимальный объем инвестиций в размере 10 млн рублей, режим налогового мониторинга, а также запрет на определенные виды деятельности (добыча нефти и газа, финансовая и подакцизная деятельность). Для проектов по добыче драгоценных металлов и угля потребуется размещение ценных бумаг на бирже.