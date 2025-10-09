В Хабаровском крае активно проходит прививочная кампания против гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ. Мероприятия организованы в рамках президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Здоровье для каждого». На сегодняшний день вакцинация проводится в 38 медицинских учреждениях края.

Для иммунизации населения в регион поставлено более 530 тысяч доз вакцины. Это современные препараты, в том числе рекомендованные для широких групп населения, включая детей и беременных женщин.

Как отмечают специалисты медучреждений края, с приходом холодов в регионе начинается рост вирусных заболеваний. Особую опасность несет грипп. Сентябрь-октябрь – оптимальное время для вакцинации, чтобы организм успел выработать иммунитет. По сравнению с предыдущими годами, люди активно вакцинируются, понимая, что это самый эффективный способ защититься от заболеваний и избежать серьезных осложнений.

На сегодняшний день привилось свыше 214 тысяч жителей края, из них более 95 тысяч – дети. Всего в этом сезоне планируется охватить вакцинацией порядка 528 тысяч человек для формирования коллективного иммунитета. Для этого в медучреждениях края работают 460 прививочных бригад, которые выезжают в детские коллективы, на предприятия и в организации.

Особенно важна вакцинация для граждан из групп риска: пожилых и людей с хроническими заболеваниями, детей, а также тех, кто находится в постоянном контакте с людьми.

— Медицинские учреждения Хабаровского края полностью готовы к сезону респираторных заболеваний. Лечение пациентов с гриппом, коронавирусной инфекцией и ОРВИ организовано в 11 стационарах, где доступно 778 инфекционных коек. Все больницы обеспечены необходимыми лекарствами, средствами защиты и 245 аппаратами искусственной вентиляции легких. Помощь пациентам будут оказывать более 8 тысяч медицинских работников, – рассказали в краевом минздраве.

Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед процедурой обязателен осмотр терапевта или педиатра на предмет исключения признаков ОРВИ и повышенной температуры.