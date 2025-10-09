Все больше молодых семей Хабаровского края принимают решение завести детей. Этому способствуют различные меры поддержки, инициированные, в том числе в рамках президентского нацпроекта «Семья». Например, при рождении второго ребенка можно получить региональный маткапитал. С начала года данной мерой поддержки распорядились более 1600 семей.

Среди получателей регионального маткапитала, например, — семья Ахтырских. Глава семьи Егор — ветеран СВО, который выполнял боевые задачи в должности командира мотострелкового взвода. В 2023 году получил тяжелое ранение, прошел курс реабилитации и сейчас работает заместителем руководителя филиала фонда «Защитники Отечества». Также молодой человек учится в Тихоокеанский государственном университете на магистратуре, является активным участником ассоциации ветеранов СВО — занимается патриотическим воспитанием молодежи, проводит уроки мужества в школах, университетах. Кроме того, Егор является участником программы «Герои Востока», которая позволяет получить профессиональные знания, развить свои управленческие навыки для дальнейшего трудоустройства в исполнительных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях региона.

— Все что я делал и продолжаю делать, это все для счастливого будущего моих детей. Я стараюсь быть для них опорой и вдохновением, чтобы они росли уверенными в себе и стремящимися к лучшему. Быть героем для своей семьи – это, наверное, самое главное в жизни каждого мужчины. Я верю, что именно через свою ответственность, заботу и поддержку я смогу показать им, как важно добиваться целей и оставаться человеком с высокой моральной позицией, — поделился глава семьи.

Летом 2025 года в семье Егора произошло радостное событие — родилась долгожданная дочь. В связи с рождением второго ребенка семья получила региональный маткапитал, который предоставляется семьям благодаря новому нацпроекту «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

— Величина регионального материнского капитала составляет 30% от федерального маткапитала, который с 1 февраля 2025 года проиндексирован на 9,5%. Он становится дополнением к федеральному маткапиталу, а вместе обе суммы позволяют улучшить жилищные условия. Средствами маткапитала можно распорядиться по трем направлениям: на образование детей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, или на улучшение жилищных условий. В настоящее время сумма регионального маткапитала составляет почти 274 тысячи рублей. Условием его получения является наличие регистрации по месту жительства в регионе и одобренное решение о предоставлении федерального материнского капитала, — рассказала заместитель министра – начальник управления социальной поддержки населения минсоцзащиты края Ольга Кучаева.

Кроме регионального маткапитала нацпроектом «Семья» предусмотрены и другие меры поддержки. В их числе: единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.