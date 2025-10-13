В селе Осиновая Речка Хабаровского района обновили стадион и обустроили спортивную площадку. Комфортные места для занятий спортом появились благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной по поручению Президента России Владимира Путина. Общественные территории благоустроили за счет субсидии.

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края, стадион находится возле школы имени героя Советского Союза В.В. Орехова. Там отремонтировали беговую дорожку, установили тренажеры и новую лестницу от школы к стадиону.

– На стадионе проводятся уроки физкультуры для школьников, мальчики играют в футбол, да и просто жители села занимаются там спортом на свежем воздухе. Также на стадионе проводятся районные соревнования. Помимо беговой дорожки с резиновым покрытием, которое отличается износостойкостью и безопасностью, появились уличные тренажеры и лавочки, полоса для разгона, «песчаная ванна», – отметил начальник отдела социальных проектов краевого минсельхоза Сергей Абраменко.

На новой спортивной площадке по улице Центральная также установили уличные тренажеры и обустроили зону для волейбола.

Всего в 2025 году по госпрограмме в селах края благоустроят 61 общественную территорию в 12 муниципальных округах и районах. На это предусмотрено почти 72 млн рублей, из них средства федерального бюджета – около 67 млн рублей. Уже завершено 56 проектов, остальные 5 будут готовы до конца октября.

Напомним, что благоустройство сельских территорий по программе ведется в крае с 2019 года. За это время сдано около 400 проектов, на что направлено свыше 533 млн рублей.