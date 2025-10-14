В Хабаровске стартовал один из самых масштабных шахматных турниров на Дальнем Востоке – Кубок Муравьева-Амурского. В соревнованиях участвуют около 400 спортсменов из четырех регионов Дальневосточного федерального округа. Самая многочисленная команда участников из Хабаровского края. Также борьбу за медали ведут шахматисты Приморского края, Еврейской автономной и Амурской областей.

Соревнования проходят в Универсальном краевом спортивном комплексе. В первые дни состоятся 8 туров по классическим шахматам и шахматной композиции. Эта дисциплина представляет из себя решение различных шахматных задач.

В пятницу, 17 октября, в 14:00 начнутся соревнования Кубка Защитника Отечества, участниками которых станут ветераны специальной военной операции. Победителя определят в быстрых шахматах. Один из судей турнира Андрей Кольцов также участвовал в СВО. Шахматами он увлекся еще в школе, а последние годы тренирует спортсменов.

– Книги по шахматам, стратегии и тактики я даже брал с собой на СВО. У меня большая семья и все мои братья и отец служили в армии. Собственно, я даже не задумывался, надо ли это мне или нет. Шахматы очень хорошо помогают анализировать и продумывать шаги. Раньше использовал шахматную стратегию и тактику на воинской службе, а сейчас уже стараюсь привить дисциплину шахматистам, – рассказал заместитель главного судьи Кубка Муравьева-Амурского по шахматам Андрей Кольцов.

Состязания будут проходить всю неделю. В субботу, 18 октября, определятся победители и призеры в командном семейном турнире и соревнованиях по блицу. А в заключительный день Кубка Муравьева-Амурского будут сыграны 9 туров быстрых шахмат.