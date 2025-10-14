На заседание президиума правительства региона, которое прошло под председательством губернатора Дмитрия Демешина, был вынесен вопрос о мерах, направленных на увеличение рождаемости и продолжительности жизни в регионе.

Как доложил вице-губернатор Артем Мельников, с 2023 года в регионе реализуется краевая комплексная программа по повышению рождаемости.

– Самый объемный раздел – это меры поддержки семей с детьми. В настоящее время из краевого бюджета на государственную поддержку семьи и детей тратится более 15 млрд рублей в год, – отметил Артем Мельников.

Вице-губернатор рассказал об уже существующих в крае мерах поддержки многодетных семей. Так, введена прогрессивная шкала на компенсацию оплаты услуг ЖКХ, предусмотрены компенсация услуг по газификации жилья, выплаты на оплату проезда до места учебы, приобретение школьной формы. С 2024 года действует прогрессивная шкала регионального материнского капитала, предусматривающая его увеличение за четвертого и каждого последующего ребенка. Также реализуются различные единовременные федеральные и краевые выплаты при рождении детей.

В своем докладе Артем Мельников подробно остановился на мерах по улучшению жилищных условий, охране репродуктивного здоровья населения, профилактике абортов, развитию системы ЭКО, укреплению института семьи.

В этом году срок действия краевой комплексной программы по повышению рождаемости продлен до 2030 года. В настоящее время идет подготовка новых мер, направленных на улучшение демографии в Хабаровском крае. На заседании президиума правительства региона обсудили инициативы, сформированные по итогам широкого обсуждения с общественностью, представителями бизнеса и органов власти.

Ключевая идея планируемых мер – создание максимально благоприятных условий для рождения детей, особенно вторых и последующих, путём комплексной поддержки семей на всех этапах: от принятия решения о ребёнке до его взросления. Среди них, в частности, введение новой единовременной выплаты на улучшение жилищных условий при рождении второго ребенка, ежемесячной выплаты студентам очной формы обучения в размере прожиточного минимума в течение периода обучения в случае рождения ребенка, увеличение финансирования краевой программы выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Также предлагается поддержка молодёжи и студентов, чтобы они могли создавать семьи и заводить детей, не прерывая образование и карьеру, создание в новых микрорайонах Хабаровска семейных дошкольных групп по присмотру и уходу за детьми по аналогии с Москвой, расширение сети семейных МФЦ по всему краю. Кроме того, предусматривается внедрение корпоративных демографических стандартов на предприятиях, скидок на товары и услуги многодетным семьям, продвижение семейных ценностей через медиапроекты и многое другое.

На заседании также обсудили запуск проекта «Молочная кухня», который будет реализован по поручению главы региона и станет одной из мер поддержки малоимущих беременных женщин. Он начнет действовать на территории г. Хабаровска с декабря 2025 года в пилотном режиме, с 1 января 2026 года – по всему краю. В рамках проекта женщины смогут получать ежемесячную компенсацию расходов в размере до 3 500 руб. на приобретение молока и молочной продукции от местных производителей.

Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что новая программа – это масштабный и комплексный проект, требующий консолидации усилий власти и общества. Он поставил задачу подготовить экономическое обоснование всех мероприятий по повышению рождаемости.

– Перед нами стоит амбициозная, но абсолютно достижимая цель – создать в крае такую среду, где рождение детей было бы желанным и доступным для каждой семьи. Все меры, которые в конечном итоге лягут в основу программы, должны работать на этот результат, а наша общая задача – обеспечить их эффективную реализацию в дальнейшем, – заключил Дмитрий Демешин.