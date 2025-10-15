18 октября в Большом зале филармонии в рамках цикла литературно-музыкальных вечеров «Русскому гению» выступит скрипач-виртуоз, лауреат международных конкурсов Пётр Лундстрем (г. Москва).

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ».

Концерт откроет новый абонементный цикл Дальневосточного академического симфонического оркестра «Великие имена», первая программа которого посвящена творчеству финского композитора Яна Сибелиуса – ключевой фигуры «золотого века» финского искусства, чьи основные творческие достижения сосредоточены в области симфонической музыки.

В первом отделении в сопровождении Дальневосточного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Антона Шниткина Пётр Лундстрем исполнит одно из самых знаковых сочинений в мировом скрипичном репертуаре — Концерт для скрипки с оркестром ре минор, op. 47 Яна Сибелиуса.

Это единственный скрипичный концерт в наследии композитора, произведение с отчётливо северным колоритом, воплотившее как его любовь к скрипке, так и несбывшуюся юношескую мечту о карьере виртуоза. Создавая его, Сибелиус стремился продемонстрировать все возможности своего любимого инструмента, что делает партитуру технически сложной и глубоко эмоциональной.

Во втором отделении вечера Дальневосточный академический симфонический оркестр представит Симфонию № 2 Яна Сибелиуса. Это монументальное полотно, вдохновленное суровой поэзией северной природы и образами финского национального эпоса. Симфония стала ярким подтверждением слов самого композитора: «Я больше всего люблю природу, люблю таинственные звуки полей и лесов, вод и гор».