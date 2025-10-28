Как говорят в народе, «жизнь бьёт ключом»! С каждым днём интерес появляется, а, может, и проявляется, нешуточный. Интересно жить! А жить с интересом ещё лучше!

Страны категории грабителей по-прежнему в своём амплуа, грабят, или, смотрят, кого ограбить. Вот и Соединённые Штаты Америки нацелились гробануть, то есть, ограбить, Венесуэлу.

Российская Федерация, дабы не допустить грабежа своей территории, запустила серию, не имеющую аналогов в мире, крылатую ракету «Буревестник».

Не прошёл мимо интерес государственных деятелей к давно назревшей проблеме, демографии.

Наконец-то взялись за мужиков!

За их здоровье в репродуктивной сфере.

Много, даже слишком много, поступает вопросов от читателей информационного портала «Хабаровские новости». Увы, есть элемент стукачества, с фамилией и подписью под текстом.

Как всегда, отвечать будет наш постоянный эксперт по значимым вопросам, писатель, художник, учитель алгебры, геометрии, биологии, химии, географии, технологии, автор инновационной программы «Инженерная беспилотная мастерская» хабаровской первой гимназии, военный пенсионер, подполковник запаса Роща Сергей Алексеевич.

Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Есть повод поговорить. Поделитесь опытом?

С.А. Здравствуйте, Станислав! После такой эмоциональной победы нашей футбольной команды «СКА — Хабаровск» над лидером турнира командой «Факел» из Воронежа можно и опытом поделиться. Я готов! Каким?

С.С. Начнём с писательского опыта. Он небольшой, не в этом суть. Ваш роман «Нож бухгалтера» вышел накануне государственных проблемных разборок с демографией, «дорога ложка к обеду».

Попали «в точку»!

В «яблочко»!

Когда речь зашла о мужском здоровье, лично я сразу вспомнил, что обязательно надо кушать «говядину и орехи». О чём, по этическим соображениям, не сказали государственные деятели? Что важно, с точки зрения учителя, необходимо добавить?

С.А. С говядиной и орехами шутки шутить нельзя. Всё очень серьёзно! Здесь важно выделить качественный, а не количественный аспект. Государству требуются дети для будущего развития Российской Федерации. Прежде всего, здоровые дети! Без ограничений по состоянию здоровья. Для наших недругов, наоборот, чем больше в России будут рождаться больные дети, тем для них лучше.

С.С. Так, какой механизм реализации с говядиной и орехами?

С.А. Постараюсь объяснить на понятном русском языке. Биология, девятый класс, человек. Всё, что нас окружает, да и мы в том числе, состоит из мельчайших частиц. Условно, человека определяет клеточное строение. В каждой клетке есть молекула ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, внутри молекулы хромосомы, в хромосоме есть ген. Касаемо мужского населения, ген формирует главное, фолиевую кислоту, выполняющую защитную функцию от всяких провокаций внутри человеческого организма. Развивающая охрана! Так вот, этот самый ген питается белковой пищей. Если кратко, по мнению учёных, лучшей пищей для выработки мужским организмом фолиевой кислоты служат говядина и орехи.

Есть очень интересная книга, называется «Эгоистичный ген», год написания 1976, автор Ричард Докинз (родился 26 марта 1941 года, Великобритания), советую обязательно прочитать.

С первых страниц автор погружает нас в дарвиновскую теорию эволюции с точки зрения современной генетики.

Вот рецензия на книгу известного шахматиста: «Центральная мысль книги, красной нитью проходящая по всем главам, заключается в том, что за единицу естественного отбора нужно считать не популяции организмов (видов) и даже не отдельные индивидуальные организмы, а мельчайшую частицу ДНК — ген, который, постоянно воспроизводя свои копии, бесконечно кочует из одного носителя (организма) в другой, преодолевая время и расстояние и лежа в основе всего разнообразия жизни на Земле».

Вывод простой, чем больше в мужском организме будет фолиевой кислоты, тем больше шансов, что родится здоровый, нормальный, без каких-либо ограничений по состоянию здоровья, ребёнок.

С.С. Понятно, требуется здоровое питание, вести здоровый образ жизни. А как же алкоголь?

С.А. Сегодня редко слышим песню, где есть такие строчки «первым делом, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом». Какой алкоголь? Пока не родятся нормальные, здоровые дети, никакого алкоголя!

С.С. А по возрасту? Например, для мужчин.

С.А. На добровольной основе каждый решает сам. Условно, примерно сорок лет. Тут всё зависит от желания создать многодетную семью. Сегодня главная потребность семьи — нормальный, здоровый ребёнок без каких-либо ограничений по состоянию здоровья. Постепенно речь заходит о создании центров репродуктивного здоровья мужского населения Российской Федерации, на подобии женских консультаций. Все незапланированные болезни детей от мужчин! Кушайте говядину и орехи! Не употребляйте алкоголь!

С.С. С какого возраста проводить такую работу?

С.А. В этом году веду уроки биологии, девятый класс, изучаем человека. Думаю, раньше начинать заводить речь такой тематики не стоит. Тут есть одно интересное наблюдение. В гимназии преподаю авторскую инновационную программу «Инженерная беспилотная мастерская», внеурочная деятельность, привлекаются обучающие дети от пятого до одиннадцатого класса. Так вот, во всех инструкциях по сборке наземных, надводных, подводных и воздушных беспилотных систем есть такие записи: «Стойка М3 х 5 (папа-мама), нейлон. Или, стойка М3 х 20 (мама-мама), нейлон». Обучающие дети пятых и шестых классов сразу не могут понять суть таких обозначений «папа-мама», «мама-мама», «папа-папа». В магазинах, где есть элементы электричества и радиоэлектроники, и, не только, традиционно такие обозначения присутствуют.

С.С. И как решается вопрос?

С.А. Так всё просто! Я не вмешиваюсь. Каждый в своём смартфоне набирают в поисковике вопрос и, получают ответ. Дальнейшее поведение напрямую проявляется действиями в меру их воспитанности.

С.С. Ещё какие наблюдения по демографии?

С.А. А как же без них. Не паханное поле идей! Можно смело писать рассказы по школьной демографии. Даже романы! Тема такая, что, возможно, и шокирует наших государственных деятелей, проявляющих всестороннюю заботу о детях.

С.С. Как я понимаю, сейчас услышим первичные наброски будущего рассказа из города Сараховбка?

С.А. Дело закручивается с интересным дизайном помещения, где в одном месте существуют, независимо друг от друга, алкомаркет и аптека. Редкий случай! Алкомаркет «Столица» и аптека «Мини-цен». Чтобы попасть в аптеку, необходимо пройти алкомаркет.

Один пожилой посетитель, выбирая на интерес, алкогольный напиток, слышит, как в аптеке, по его мнению, молодые девушки, покупают тесты на беременность. Когда девушки ушли, удивительный разговор продолжили сотрудники аптеки, суть которого выразился в том, что, мол, «такие молодые девчонки постоянно покупают тесты на беременность». Видно, что школьницы. Не менее пяти в день, точно!

Спрятав бутылку водки «Столичная» в рюкзак, пожилой посетитель вышел из магазина, сел в маршрутный автобус. Позади него присели две знакомые девчушки русской национальности и, стали делиться своими интимными секретами.

Оказалось, они залетели от одного и того же парня среднеазиатской национальности и, каждой из них, если что, не поверите, он даст деньги на аборт, и, делать его они будут в клинике, которую он им укажет.

Нашего неизвестного пожилого героя поверг в шок вопрос одной девушки к своей подруге о том, «в каком классе надо проходить осмотр гинеколога?».

С.С. Интересный сюжет! Дай-ка, угадаю, в чём суть такой денежной среднеазиатской щедрости? В этой, наверняка, частной клинике, сделают операцию так, что больше никогда в жизни они родить ребёнка не смогут, не то что забеременеть. Родить не смогут! Никогда в жизни!

С.А. Правильно мыслите, Станислав! Это есть не что иное, как подрыв государственной демографической политики изнутри. Летом прогуляйтесь по набережной любого города и, везде, обязательно увидите смазливую русскую девушку с парнем среднеазиатской или кавказской национальности. Тут есть и статистика, по факту беременности. Например, китайцы и корейцы женятся, туркмены увозят девушек к себе на историческую родину. Остальные, по ситуации.

С.С. Вопрос от наших читателей. Алгебра и геометрия, 7 класс. Какая роль учителя?

С.А. Есть нюансы. Всё зависит от правильной организации проведения уроков учителем. Первое правило заключается в том, что в седьмом классе алгебра и геометрия новые предметы и, режим их преподавания в первой четверти должен быть щадящим, желательно, двойки не ставить. Второе правило: алгебру, геометрию, вероятность и статистику должен вести один и тот же учитель, так формируется психологическая устойчивость обучающихся детей к предметам. Третье правило определяет главный подход — это непосредственное собеседование и устный ответ. Это устные предметы! Первые шесть параграфов, что по алгебре, что по геометрии, основополагающие, фундамент на весть курс. Если обучающийся ребёнок будет знать все правила и свойства и, сможет устно их повторить почти наизусть, значит, в дальнейшем, он будет уверенно решать все упражнения и задачи.

Это, в какой-то степени, сродни шахматам, знаешь основы игры, будешь играть, не знаешь, можно не начинать.

С каждым новым параграфом будут добавляться правила, свойства, на основе тех, что изложены в первых шести параграфах. Отсюда, главное, сначала провести собеседования с обучающимися детьми, чтобы они всё выучили. А уже потом требовать от них решения упражнений и задач. Таким образом, закладывается фундамент будущих знаний по алгебре и геометрии.

По своей сути, что алгебра, что геометрия, больше устный предмет. Механизм реализации примерно такой: учитель даёт задание решить упражнение, задачу, а потом проводит собеседование и, тот, непосредственно учителю, поясняет, как он решил, какие правила и свойства использовал, доказывает, что решил сам, а не списал у товарища.

Методик много, но эта бьёт наверняка, точно в цель, благодаря ей дети будут хорошо знать суть предметов алгебра и геометрия.

С.С. Что с авторской инновационной программой «Инженерная беспилотная мастерская»?

С.А. В работе три группы по тринадцать человек. Основу каждой группы определяют обучающиеся дети пятых классов, к ним добавлены дети старших классов. Теоретические занятия чередуются с практическими, в основном, пока сборка и разборка конструкторов беспилотных наземных, надводных, подводных и воздушных систем. Это необходимо для того, чтобы развивалась, в первую очередь, моторика пальцев. Думаю, всё будет хорошо!

С.С. Сергей Алексеевич, желаем творческих успехов. Спасибо за то, что поделились своим непосредственным педагогическим опытом и наблюдательностью в интересах демографической безопасности Российской Федерации.

27 октября 2025 года.