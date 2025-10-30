Добывающие предприятия Хабаровского края перечислили в бюджет региона 26,12 млрд рублей с января по конец сентября текущего года. Объем налогов, поступающих в казну края от горнодобычи, вырос более чем на 11,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнили в минприроды края, рост налоговых отчислений связан c увеличением объема продаж добытчиками золота, а также с подорожанием этого драгоценного металла.

– Горнодобывающая отрасль – одна из ведущих в экономике Хабаровского края. В 2024 году ее доля в сумме налоговых доходов в бюджет региона составила практически 15%. Подчеркивая позитивное влияние отрасли на экономику и социальный климат в регионе, в этом году губернатор края Дмитрий Демешин взял под свой личный контроль решение вопросов, препятствующих развитию отрасли, – отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.

Наращиванию объема добычи благородного металла способствовал запуск 3-й линии производства на горно-обогатительном комбинате на Малмыжском золото-медно-порфировом месторождении летом 2025 года (ООО «Амур Минералс»).

Напомним, сейчас в горнодобывающей отрасли края реализуется несколько стратегических инвестиционных проектов, в том числе ведется строительство современного горно-обогатительного комбината ООО «Удинск Золото» (входит в компанию «Полюс») на месторождении Чульбаткан. Его ввод в эксплуатацию создаст 400 рабочих мест. Планируемая мощность будущего ГОКа – до 10 млн тонн золотосодержащей руды в год. Запасы месторождения подтверждены и составляют 93,4 тонн драгоценного металла. Первое золото он может дать в 2029 году.