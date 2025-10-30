Новые возможности для развития экскурсионного направления в КБГУК «Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского» открыли бережливые технологии. С мая этого года учреждение оптимизировало процесс организации и проведения экскурсий в рамках федерального проекта «Производительность труда» (нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»). Команде проекта удалось привлечь в сезон рекордное число посетителей, а также в несколько раз ускорить их обслуживание. Оптимизацию в парке провел Региональный центр компетенций (РЦК).

Ежегодно свыше 1,5 тысячи жителей и гостей города посещают экскурсии в краевом парке. Перед командой проекта была поставлена задача сделать услуги более комфортными для посетителей, а также найти возможности перевести экскурсии из затратной статьи в источник дохода и сделать точкой роста для учреждения.

В ходе диагностики процессов в парке была ускорена процедура записи на экскурсии. Так, на сайте и в социальных сетях парка появилась удобная форма для покупки билетов на экскурсию, максимально упрощен процесс оплаты. Теперь после заполнения формы гость мгновенно получает ссылку для оплаты, а администратор — автоматическое уведомление о подтвержденной брони. Также в рамках проекта разработаны регламенты каждого этапа процесса, что исключило ошибки и потери информации. По итогам внедренных улучшений время обработки одной заявки сократилось со 140 до 18 минут, количество участников платных экскурсий в пиковый сезон увеличилось с 58 до 785 человек, а доход от экскурсионной деятельности вырос в 15 раз. Оптимизация процессов позволила сотрудникам высвободить время для повышения качества экскурсий.

В рамках проекта учреждение приступило к решению еще одной сопутствующей проблемы — низкой осведомленности жителей и гостей города о предлагаемых экскурсионных маршрутах парка. Для этого команда проработала дополнительные меры по информированию населения, а также начала разработку новых экскурсионных программ и маршрутов.

— Коллективом проделана действительно огромная, плодотворная работа. Проект доказал, что бережливые технологии — это не просто теория, а реальный инструмент, который позволяет при относительно небольших затратах получить значительный эффект. Уверен, этот успешный опыт станет основой для оптимизации и других процессов в нашем учреждении, — отметил генеральный директор КБГУК «Хабаровский краевой парк имени Н.Н. Муравьева-Амурского» Александр Бурнос.

В следующем году в рамках проекта учреждение займется оптимизацией процессов согласования внутреннего документооборота, работы с благотворительными пожертвованиями на нужды учреждения.

— Кто хочет развиваться и идти в ногу со временем – ищет возможности, а кто не хочет – всегда ищет причины, почему это не получится. Этот проект – прекрасный пример того, как при отсутствии специально выделенных средств и ограничивающих факторов команда учреждения эти возможности нашла и сумела достичь высоких результатов, — отметила замдиректора РЦК по направлению социального блока Светлана Житихина.

Напомним, проект по повышению производительности труда в социальных учреждениях края запущен в регионе по поручению губернатора края Дмитрия Демешина. Всего в этом году под руководством РЦК в крае будет реализовано 10 проектов в социальной сфере.