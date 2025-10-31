В Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Он продлится до того момента, как установится постоянный снежный покров. Даже при небольшом снеге, как сейчас, риск пожаров в регионе максимален – сразу под снегом лежит сухая трава, а она легко воспламеняется. Поэтому в разных точках края все еще вспыхивают новые очаги. С начала этого года краевые пожарные ликвидировали свыше 900 возгораний.

— Именно в такую погоду у людей создается ложное ощущение безопасности. Первый снег и заморозки никак не влияют на пожароопасность. Деревья и трава в этот момент максимально сухие, они загораются моментально. Поэтому мы все еще видим и пожары, и палы. Последний пример – это возгорания на островах левобережья Хабаровска, которые мы наблюдали неделю назад. Тушить эти пожары пришлось несколько дней, – рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Именно поэтому в настоящее время в Хабаровском крае усилили противопожарные рейды. Их ведут специалисты групп профилактики и Центра пропаганды пожарно-спасательного дела противопожарной службы Хабаровского края. В первую очередь стараются охватить частный сектор и дачные поселки, в своей работе специалисты используют автомобиль оповещения. Осенью люди все еще готовят дворы к зиме, часто жгут мусор и траву, что делать запрещено. Отдельное внимание уделяют инструктированию подростков. Если пожар устроил ребенок, ответственность понесут родители.

— Штрафы в особый противопожарный режим увеличены. На граждан они составляют в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей. На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей. Нарушителей вычисляют с помощью дронов. Высокие показатели количества возгораний фиксируются именно в дачным обществах, – подчеркнул начальник отдела пожарной безопасности комитета правительства края по гражданской защите Александр Влазнев.

Помимо профилактических групп в регионе также работают дополнительные патрули из сотрудников администраций и полиции.

Пожароопасный сезон в Хабаровском крае начался с 30 марта. А с 17 апреля в регионе был введен особый противопожарный режим, который все еще продолжает действовать. При обнаружении пожаров необходимо немедленно сообщать о них на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112».