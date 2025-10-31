С нового учебного года региональное отделение «Движение Первых» совместно с УМВД России по Хабаровскому краю реализует уникальный проект «Каникулы с полицейским. Навигатор на успех», в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятия проходили с 27 по 29 октября.

Программа направлена на профилактику правонарушений через расширение кругозора школьников и помощь в поиске занятий по интересам в свободное от учёбы время.

В этом году в проекте принимали участие 120 подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, из Амурского, Ванинского, Советско-Гаванского, Вяземского, Николаевского и им. Лазо районов, Солнечного и Бикинского округов и Хабаровска.

— «Каникулы с полицейским. Навигатор на успех»– важный шаг в системной работе с подростками, которым особенно нужна поддержка и внимание. Мы рады, что совместно с УМВД России по Хабаровскому краю удаётся создать для ребят насыщенную и разностороннюю программу, которая не просто занимает их время, но и открывает новые горизонты: помогает найти увлечение, поверить в себя, узнать больше о патриотизме и здоровом образе жизни, – отметила председатель регионального отделения Движения Первых Хабаровского края Татьяна Васильченко.

Программа для ребят разработана по трем направлениям «Патриотическое воспитание», «Спорт», «Культура и творчество». В рамках программы участники посещают спортивные тренировки, экскурсии в музеи, занятия от центров патриотического воспитания, военно-тактические игры, мастер-классы по танцам и вокалу, изготовлению сувениров.

Так, в Бикинском округе школьники изготовили маскировочные сети для военнослужащих, а их сверстники из Николаевского и района имени Лазо освоили основы обращения с автоматом. Спортивные занятия включали уроки кудо в Солнечном округе, тренировки по самообороне в районе имени Лазо и освоение управления дронами в Вяземском. Творческое направление представили в Николаевском и Советско-Гаванском районах, где желающие смогли попробовать себя в игре на ударной установке. А юные хабаровчане посетили занятие в телевизионной студии, где познакомились с устройством медиа-команды и принципами работы видеокамеры. Помимо этого, для ребят провели разнообразные экскурсии, викторины и интеллектуальные игры.

— Сердце проекта – это люди, которые к нему подключаются. Я, действительно, считаю, что в команде с Движением Первых мы создаем совершенно уникальный проект по работе с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Я верю, что в будущем охваты проекта будут больше, а ребят на учете – меньше, – отметила заместитель начальника отдела организации деятельности ПДН УОД УУП и ПДН УМВД России по Хабаровскому краю Елена Панкина.

Отметим, что проект «Каникулы с полицейским. Навигатор на успех» осуществляется с 2019 года, ранее дважды был победителем «Росмолодежь.Гранты», которые выиграл отдел организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УОД УУП и ПДН УМВД России по Хабаровскому краю. В рамках проекта планируется систематическое проведение мероприятий в каникулярное время с детьми, находящимися в трудных жизненных ситуациях.