Предприниматели Хабаровского края и представители госкорпораций обсудили вопросы поставок продукции МСП крупнейшим заказчикам. В краевой столице состоялся обучающий семинар, организованный федеральной Корпорацией МСП при поддержке правительства края в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии приняли участие представители Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ОАО «РЖД», ПАО «РусГидро», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Россети» — МЭС Востока, а также около 80 представителей бизнеса Хабаровского края.

Заместитель руководителя дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» Андрей Быков подробно рассказал о программах по развитию малого и среднего бизнеса. Он отметил, что Хабаровский край занимает одну из лидирующих позиций по Дальневосточному федеральному округу. За 9 месяцев 2025 года по объему закупок крупнейших заказчиков по спецторгам у МСП Хабаровский край входит в тройку лидеров среди субъектов ДФО. По итогам 2024 года свыше 2,5 тысяч малых и средних компаний Хабаровского края заключили более 7 тысяч договоров с 708 крупнейшими компаниями с госучастием (+23 новых заказчика). При этом наиболее востребованной среди таких закупок является строительная сфера (около 16 млрд рублей).

Замминистра экономического развития Хабаровского края Аркадий Протасов рассказал о проводимой работе в регионе по расширению доступа малого и среднего бизнеса к закупкам, а также участию в программах поддержки поставщиков.

— Прямое взаимодействие и координация сотрудничества между регионом и Корпорацией МСП самым положительным образом влияет на достижение общих задач. А формат обучающих семинаров дает возможность очного, открытого диалога с предпринимателями по вопросу участия в закупках крупнейших заказчиков. Хабаровский край стал одним из пилотных регионов, реализующих с 2018 года программу «выращивания» поставщиков. За время участия в программе проведена работа с 13 предприятиями края по разработке индивидуальных карт и планов по развитию производства, — отметил Аркадий Протасов.

Напомним, программа «выращивания» поставщиков — стандарт поддержки МСП производственного сектора. Её цель — повысить технологическую готовность и конкурентоспособность малых предприятий, чтобы они могли стать поставщиками при закупках товаров, работ и услуг. Программа помогает госкомпаниям готовить участников закупок из числа МСП под свои потребности.

В ходе семинара представители крупных заказчиков рассказали предпринимателям об особенностях и алгоритмах участия малого бизнеса в закупках. По традиции акцент был сделан на практику: требования закона и госкорпораций к заявкам на участие, формах участия в закупках, типовых ошибках, допущенных предпринимателями и самозанятыми. Предпринимателей интересовали объемы требований к поставщикам, номенклатура товаров и услуг, особенности работы в электронных магазинах малых закупок, статистика по попавшим в реестр недобросовестных поставщиков и др.

В завершение хабаровские предприниматели смогли напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков и обсудить с ними актуальные вопросы. Подобные мероприятия способствуют улучшению в регионе инвестиционного климата и повышению позиций края в Нацрейтинге инвестклимата, который проводят каждый год в России.