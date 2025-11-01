Глава региона Дмитрий Демешин приехал на Хабаровский судостроительный завод, чтобы лично встретиться с его коллективом. Тема встречи – будущее предприятия.

Напомним, завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), с 2024 года остался без портфеля заказов. Чтобы сохранить предприятие, губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу принять его в краевую собственность.

– Есть поручение Президента. Владимир Владимирович Путин поддержал мою позицию о передаче завода в край. Очень ждём, когда Объединённая судостроительная корпорация завершит свои корпоративные процедуры и передаст его нам. Будем думать вместе с корабелами, как нам сохранить все производственные мощности завода, загрузить его заказами, сберечь каждого из уникальных специалистов, которые здесь работают. Видим, что завод востребован, есть недостроенные, брошенные корабли, полузаброшенные цеха. Всё это нам предстоит восстановить, – подчеркнул Дмитрий Демешин.

На встрече глава региона подчеркнул, что для него большая честь познакомиться с каждым сотрудником, ведь трудом и талантом многих из них строилась история уникального предприятия.

– Мы пришли вам помочь. Хотим услышать от вас, профессионалов, в чем вы видите точки роста предприятия, – обратился к работникам завода Дмитрий Демешин. – Задача для Хабаровского края, всего Дальнего Востока – сохранить наше судостроение. Ведь если мы сможем уберечь, восстановить и развить наши мощности, мы эти корабли будем продавать, и у нас заказы будут со всего ДФО.

Губернатор обозначил стратегические планы по развитию завода. В их основе – создание на базе ХСЗ кластера судостроения, объединяющего компетенции в области строительства и ремонта судов. Предполагается строительство различных типов судов для субъектов Дальневосточного федерального округа: электросудов, «Метеоров», композитных судов для туристической отрасли и дебаркадеров. Кроме того, продолжается работа с Минобороны России по размещению заказа на строительство десантных катеров.

Куратором вопроса развития Хабаровского судостроительного завода назначен экс-министр промышленности и торговли края Дмитрий Астафьев, который занял должность советника губернатора по промышленному блоку. На встрече он рассказал о ближайших планах по работе предприятия, а министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов доложил о перспективной загрузке ХСЗ краевыми заказами.

Рабочие поддержали решение главы региона в части строительства малых судов и обозначали необходимость комплексного подхода для модернизации цехов и оборудования ХСЗ.

– Это наш завод. Это наследие, которое нам оставили наши деды. Давайте его убережем и постараемся сделать так, чтобы мы были востребованы на рынке, – отметил губернатор края. – Нам нужен каждый человек, кто здесь работает. Ведь вы – уникальные специалисты.

Сотрудники завода поблагодарили Дмитрия Демешина за поддержку и личное участие в вопросе сохранения предприятия.

По итогам встречи руководитель региона поручил Дмитрию Астафьеву в течение месяца подготовить программу развития Хабаровского судостроительного завода.

Также в этот день Дмитрий Демешин провел личный прием сотрудников судостроительного завода с участием прокурора Хабаровского края Виталия Степанова, главного федерального инспектора по Хабаровскому краю Василия Нагибина. Все вопросы работников взяты на контроль.